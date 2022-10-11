МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай перепродает дорогой американский СПГ европейцам — на каждой партии страна может заработать более 100 миллионов долларов. Стране не хватает топлива на фоне восстановления экономики после пандемии, но она предпочитает искать другие, более дешевые его источники. Кто сделал дыры в "Северных потоках" и чему "радуются" в Европе

НА ТЕБЕ БОЖЕ, ЧТО НАМ НЕГОЖЕ

Из-за высоких цен китайские компании вынуждены отказаться от партий американского СПГ, поставляемых в соответствии с долгосрочными контрактами. Невостребованные на китайском рынке партии были перепроданы в Европу, а также в страны Восточной Азии — Японию и Южную Корею.

По данным мониторинга движения морских судов, за первые восемь месяцев 2022 года Китай получил из США только 19 партий СПГ. За тот же период прошлого года китайские потребители получили 133 партии американского СПГ.

"Образовался большой разрыв между ценами. Импорт (СПГ — прим. ред.) приносит нам большие убытки", — цитирует World Street Journal участников китайского рынка.

Пекин не позволяет себе покупать дорогие энергоносители, американский СПГ в первую очередь, поскольку это может затормозить экономическое развитие страны и привести к потере конкурентоспособности китайских товаров на мировом рынке. Энергетические компании Китая, которые подписали долгосрочные контракты на поставки американского СПГ, вынуждены перенаправлять их на другие рынки — прежде всего, в Европу, где цены на газ прошлым летом достигали рекордного уровня и был значительно выше, чем в Азии. Разница между ценами на природный газ на внутреннем рынке Китая и ценами на спотовые партии СПГ в Европе достигали $40/млн BTU.

По оценке трейдеров, каждая партия американского СПГ, предназначенная для китайских потребителей, но перепроданная в Европе, приносила прибыль от $110 млн до $130 млн.

ДОСТОЙНАЯ ЗАМЕНА

Несмотря на снижение потребления энергоносителей в этом году из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, Пекин по-прежнему нуждается в топливе для поддержания роста экономики. Китай — крупнейший потребитель энергоносителей в мире.

мериканский СПГ он намерен заменить российским газом, нефтью и углем, а также собственными энергоресурсами.

Между Китаем и Россией сложились взаимовыгодные прагматичные отношения, которые способствуют экономическому развитию, несмотря на спровоцированный Западом энергетический кризис.

Сильным стимулом для развития экономических отношений между Китаем и Россией является использование национальных валют — рубля и юаня — для расчетов в торговле между двумя странами.

Возможность покупать российские энергоносители в России дешевле, чем у других поставщиков позволяет Пекину сдерживать инфляцию, поддерживать рост экономики и обеспечивать конкурентоспособность китайской промышленной продукции. Во втором квартале Китай едва смог избежать рецессии из-за сохраняющихся ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.

БОЛЬШЕ ТОПЛИВА

Государственное энергетическое управление Китая прогнозирует, что собственная добыча газ в этом году превысит 220 млрд куб. м, что на 10 млрд куб. м больше, чем в 2021 году.

С 2011 по 2021 год добыча газа в Китае росла в среднем на 7% в месяц, увеличившись вдвое. Однако спрос рост еще быстрее — на 11% ежегодно за тот же период. Быстрый рост спроса объясняется переходом на газ домохозяйств и ряда промышленных предприятий, что позволило китайским властям повысить качество жизни населения и улучшить состояние окружающей среды. В связи с опережающими темпами роста спроса на газ Пекин вынужден увеличить закупки за рубежом. Европа лишилась последнего шанса на спокойную зиму

По оценкам S&P Global Commodity, поставки трубопроводного газа в Китай за семь месяцев этого года превысили 30 млрд (36,27 млрд куб. м) — примерно на 11% больше в годовом исчислении относительно того же периода 2021 года. На трубопроводный газ приходится 42% импорта газа.

Крупнейшим поставщиком трубопроводного газа является Туркменистан, за которым следует Россия. "Газпром" сообщает, что экспорт в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в январе — сентябре этого года вырос на 60% в годовом выражении. Ожидается, что в этом году поставки по "Силе Сибири" превысят 16 млрд куб. м вместо запланированных 15 млрд куб. м.

После диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", который лишил Европу возможности получать российский газ в больших объемах, в Китае предпринимаются срочные меры для усиления охраны объектов нефтегазовой инфраструктуры.

УГЛЯ НЕ ХВАТАЕТ, НЕСМОТРЯ НА РЕКОРДЫ

По данным Государственного бюро статистики КНР, с января по август 2022 года добыча угля в стране достигла рекордного показателя — 2,929 млн т. За восемь месяцев этого года добыча выросла на 13% или 332 млн т по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Добыча угля росла быстрее, чем мощности ТЭС, поскольку Пекин стремится увеличить запасы перед началом отопительного сезона и максимально сократить импорт энергоносителей, прежде всего, дорогого СПГ.

Основой электроэнергетики Китая являются ТЭС, использующие в качестве топлива уголь. Производство электроэнергии на угольных ТЭС с января по август этого года достигла рекордного показателя — 3,883 млрд КВт-час.

Однако рекордные показатели тепловой генерации не могут обеспечить растущий спрос на электроэнергию в Китае. Пекин продолжает закупать уголь за рубежом. Россия, обладающая огромными запасами угля в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, является вторым крупнейшим поставщиком угля в Китай, уступая первенство Индонезии. Однако качество индонезийского топлива значительно уступает российскому углю.

Кроме того, растет себестоимость добычи, и цена на энергетический уголь в Китае превышала $100/т.