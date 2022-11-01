МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Самарская область демонстрирует положительные результаты экономического развития, в том числе, по привлечению инвестиций, уровню безработицы и снижению госдолга. Такие данные были озвучены на расширенном заседании правительства региона в конце октября. Путин разрешил "Акрон Индустрии" купить самарский завод Schneider Electric

Рост инвестиций

Итоги социально-экономического развития Самарской области, а также проект бюджета региона на следующий год рассматривались на расширенном заседании правительства с участием депутатов, представителей бизнеса и общественности. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что, несмотря на то, что развитие экономики региона происходит в беспрецедентно жестких условиях внешнего санкционного давления, есть все основания рассчитывать на успешное решение стоящих перед Самарской областью задач.

"Об этом свидетельствуют итоги прошлого года, когда большинство макроэкономических показателей демонстрировали уверенную динамику роста. Объем валового регионального продукта в 2021 году в сопоставимых ценах увеличился на 4,5%, что является самым высоким показателем за последние девять лет", — подчеркнул Азаров.

Он добавил, что рост инвестиций в Самарской области по итогам прошлого года составил 122,5% — в сопоставимых ценах этот показатель оказался существенно выше, чем в целом по России, а среди городов-миллионников стал лучшим результатом в стране.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, за первое полугодие 2022 года в экономику региона вложено 152,8 миллиарда рублей, что на 4,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года. С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 14 новых крупных проектов.

"Это первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроительной отрасли, крупнейший в Приволжском федеральном округе логистический центр "Яндекс.Маркет", крупный хаб компании Ozon, предприятие по производству пластиковой тары, асфальтобетонный завод, медицинские и химические производства, семенной завод, завод по производству мебели и многие другие", — сказал Богданов.

Всего в Самарской области на сегодняшний день реализуется свыше 200 проектов с общим объемом вложений порядка 1,5 триллиона рублей.

На успехи Самарской области в сфере экономического развития обратил внимание президент страны Владимир Путин во время встречи с Азаровым 18 октября. Глава государства отметил, что в целом ситуация в регионе стабильная. "Я бы даже сказал, хорошая — по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, уровня промышленного производства, стройки", — подчеркнул Путин, отметив, что инвестпроекты, которые реализуются в Самарской области, создают "хорошие предпосылки для будущего развития".

Безработица на минимумах

Активная работа региональных властей по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвесторов позволяет создавать в Самарской области около 10 тысяч новых рабочих мест ежегодно. Как следствие, ситуация на рынке труда региона, несмотря на пандемию и санкции, остается стабильной. Этому также во многом способствовали своевременно принятые федеральные и региональные меры поддержки населения и бизнеса. По поручению Азарова был подготовлен региональный план мероприятий по сохранению уровня занятости населения, направленный на поддержку рынка труда.

Отдельное внимание правительство Самарской области и губернатор региона уделяют вопросам поддержки трудового коллектива "АвтоВАЗа", где трудится 32,5 тысячи работников, еще столько же занято в производстве комплектующих. В результате ситуацию на заводе удалось стабилизировать, и сегодня предприятие активно наращивает темпы выпуска продукции.

"Безработица в Самарской области находится на исторических минимумах. Ее уровень сократился уже до 0,65%. Мы с вами очень достойно потрудились в предыдущий год, создавая новые рабочие места, и это как раз позволило нам достойно пройти непростой период санкционного давления, не допустив роста безработицы. Конечно, такая работа по опережающему инвестиционному развитию, созданию новых рабочих мест должна продолжаться", — сообщил Азаров, выступая на расширенном заседании правительства.

Работа Самарской области по поддержке рынка труда была высоко оценена главой государства, который во время встречи с Азаровым отметил, что в регионе "безработица ниже, чем в среднем по стране".

Снижение госдолга

Путин также обратил внимание на то, что в Самарской области "в хорошем, здоровом состоянии" находится финансовая сфера. С первых дней работы в должности губернатора Азаров поставил перед правительством региона задачу по планомерному снижению государственного долга.

По словам министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова, проводимая с 2017 года политика по снижению государственного долга региона позволила сформировать резерв привлечения заимствований на будущие периоды. За последние пять лет объем госдолга сократился на треть, более чем на 25 миллиардов рублей, долговая нагрузка снизилась с 55% до 21%. Это позволяет привлекать на развитие Самарской области крупные инфраструктурные кредиты из федерального бюджета. За пять лет федеральные поступления в областной бюджет увеличились в 3,3 раза, и в 2022 году составили более 70 миллиардов рублей.

Решить задачи

По оценкам министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, реализация всех намеченных планов дает основания для возобновления экономического роста в регионе уже в следующем году. Согласно базовому варианту прогноза, объем валового регионального продукта в Самарской области в 2023 году увеличится на 2,6%.

По словам Богданова, в предстоящий период развитие Самарской области будет происходить в условиях системной структурной перестройки, а потенциал региона, высокая управленческая и предпринимательская активность позволят в полной мере решить все поставленные задачи.

"При колоссальной поддержке со стороны президента страны Владимира Путина, правительства России, федеральных органов власти, мы оперативно адаптируемся к новым вызовам, к изменениям экономических и социальных условий. Сегодня Самарской области удается не просто минимизировать последствия ущерба, нанесенного как пандемией, так и внешним санкционным давлением, но и двигаться вперед", — заявил Азаров.