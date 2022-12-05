МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. С 9 ноября по 2 декабря резиденты Казахстана, а также россияне, которые открыли брокерский счет в республике, могли принять участие в первичном размещении акций на бирже (IPO) национальной казахстанской нефтегазовой компании "КазМунайГаз". С 8 декабря ими начинает торговать "СПБ биржа". О том, стоит ли инвестировать в эти бумаги, читайте в нашем материале.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНА КОМПАНИЯ

"КазМунайГаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. Она управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг.

В группу «КазМунайГаз » входит более 180 компаний. Она имеет доли в трех добывающих мегапроектах — Тенгиз (20%), Кашаган (16,88%) и Карачаганак (10%), чья общая добыча составляет примерно 65% от всего производства нефти в Казахстане. Кроме того, компания владеет двумя крупными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и долями в трех компаниях по транспортировке нефти в Казахстане, а также имеет мажоритарную долю в двух НПЗ в Румынии.

Заявленная цель размещения – сделать шаг в сторону разгосударствления и повысить прозрачность компании. Но и деньги инвесторов компании пригодятся – для финансирования новых проектов, разведки, переработки и транспортировки углеводородов. " КазМунайГаз " стабильно демонстрирует неплохие результаты бизнеса, а в этом году ожидается, что показатели достигнут многолетнего максимума за счет выгодных цен на нефть. Цена размещения — 8406 тенге за акцию, что, по мнению экспертов, ниже оценочной капитализации.

Мажоритарный акционер компании – фонд «Самрук-Казына» (ему принадлежат 90,42% акций). По окончании размещения его доля составит 85,42%, еще 9,58% принадлежат Национальному банку Казахстана. Таким образом, объем акций в свободном обращении (free float) составит 5%.

НЕ ПЕРВОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

По заявлениям правительства Казахстана, IPO национальных компаний нацелено на улучшение корпоративного управления, повышение стандартов раскрытия информации, развитие казахстанского рынка ценных бумаг, а также повышение финансовой грамотности населения.

Состоявшиеся ранее размещения были весьма успешными. Например, в 2012 году публичной стала компания "КазТрансОйл", тогда спрос, по данным "Самрук-Казына", превысил предложение более чем в два раза. Еще через два года листинг получила энергетическая компания KEGOC, спрос на акции которой превысил предложение на 27%.

Но наиболее интересным фактом является опыт IPO дочерней структуры «КазМунайГаз». В 2006 году компания "Разведка Добыча КазМунайГаз" получила листинг на Лондонской и Казахстанской биржах. Цена простой акции при размещении составляла 11163,39 тенге, глобальной депозитарной расписки — 14,64 долларов США. В ходе IPO компания привлекла 2,2 миллиарда долларов. Впоследствии она регулярно выплачивала дивиденды, которые ежегодно росли в цене, как и сами акции. В 2017 году "Разведка Добыча КазМунайГаз" провела делистинг — это действие являлось обязательным условием и частью стратегии "КазМунайГаза" по подготовке к собственному IPO.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Аналитики казахстанского брокера Freedom Finance Global, который выступил одним из организаторов размещения, уверены, что резкий рост цен на нефть позволит «КазМунайГазу» нарастить свободный денежный поток и, вероятнее всего, увеличить дивиденды. Именно дивидендная политика компании является одним из преимуществ для инвесторов. Так, предусмотрен порядок определения минимального размера дивидендов в размере от 30% до 50% свободного денежного потока. Установлен гарантированный минимальный дивиденд — 327 тенге на акцию.

Не менее важный аспект в выборе компании для инвестиций — это тот факт, что у "КазМунайГаза" отсутствуют санкционные запреты на экспорт со стороны ЕС и США. Это означает, что в условиях роста спроса и возможного сокращения предложения казахская нефть будет востребована на рынке.

Председатель правления Freedom Broker Сергей Лукьянов ожидает плавного и устойчивого роста акций компании. По его словам, это вложение со среднесрочным горизонтом, поэтому оно хорошо подойдет консервативным инвесторам. Эксперты Freedom Finance Global установили целевую цену по акциям на уровне 12800 тенге (около 1670 рублей), а это предполагает потенциал роста на 52% к цене размещения.

Акции одной из главнейших компаний Казахстана заинтересуют инвесторов, которые хотят диверсифицировать свой портфель по типу валюты: торги на "СПБ бирже" будут проводиться в тенге, а основная часть выручки "КазМунайГаза" номинирована в долларах.

В этом году количество проведенных IPO снизилось по сравнению с прошлым годом во всем мире. Так, в 2021 году в США состоялось более 1000 первичных размещений, в 2022 году, по данным Stock Analysis на 2 декабря, на биржу вышло только 173 компании.

Тем не менее, аналитики Freedom Finance Global расценивают решение менеджмента "КазМунайГаза" вывести компанию на IPO в это непростое время позитивно: компания не просто привлекла к себе внимание, но и позволила инвесторам тщательно оценить свои активы. Тот факт, что "КазМунайГаз" размещает свои бумаги с дисконтом к балансовой стоимости, означает существенный потенциал роста. Организация торгов сразу и на казахстанской, и на российской биржах говорит о большой заинтересованности инвесторов. В планах "КазМунайГаза" выйти в будущем и на Лондонскую биржу.