МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Мир погружается в рецессию, и, по прогнозу МВФ, в 2023 году она затронет более трети глобального ВВП, причем буксовать продолжат три крупнейшие экономики: Соединенные Штаты, Европейский союз и Китай. Россия, конечно, тоже не останется в стороне, но худшее для нее уже позади. Власти рассчитывают пройти новый год без потрясений — там, где есть риски, подстелили соломку, а для граждан подготовили гарантии и меры защиты. Россия может стать новой точкой роста мировой экономики, считает эксперт

РИА Новости выбрало 10 ожидаемых событий в экономике, которые будут наиболее значимы для россиян.

1. ЛУЧШЕ, ЧЕМ МОГЛО БЫТЬ

Новый год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022, когда она столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Самые мрачные ожидания ушедшего года не оправдались, и в прогнозах на ближайшее будущее степень оптимизма тоже растет.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что ожидает динамику ВВП России в 2023 году "около нуля", хотя официальный прогноз – спад на 0,8%. Большие надежды аналитики возлагают на рост инвестиций — на крупные инфраструктурные проекты правительство не жалеет даже денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эксперты спрогнозировали, на сколько может упасть ВВП России в 2023 году

Один из таких проектов запустят досрочно: в конце этого года откроется автомобильное движение по всей платной трассе М-12 от Москвы до Казани. Автодорога "Восток" сократит время в пути между двумя городами с 12 до 6,5 часа, стоимость проезда по всей трассе составит около 3 тысяч рублей.

2. ВСЕ НОРМАЛЬНО, ДЕНЬГИ ЕСТЬ

Российский бюджет в этом году запланирован с дефицитом в 2% ВВП, покрывать его Минфин планирует за счет займов и ФНБ. Причем к последнему будет прибегать лишь в крайнем случае – средства фонда предназначены прежде всего для инвестиций.

Риски для бюджета в 2023 году сохранятся, они будут связаны в основном с санкциями и ограничениями на российский экспорт. Но все обязательства по выплатам пред людьми будут выполнены, поскольку правительство заложило в свои расчеты очень консервативный прогноз: нефть – по 70 долларов за баррель, доллар — по 68 рублей, газ – по 700 долларов за тысячу кубов.

Власти уверены, что реальные условия будут лучше. Поэтому уже с января в России заработало новое бюджетное правило, и Минфин будет не тратить, а наоборот – пополнять ФНБ.

3. ПОТОЛОК НЕФТЯНОЙ

В 2022 году введено эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти выше "потолка" в 60 долларов за баррель, а с 5 февраля вступит в силу еще один запрет — на морские поставки нефтепродуктов. Ценовой потолок для нефтепродуктов тоже будет введен – но пока Европа не определилась с его высотой. В Кремле прокомментировали возможность введения двух потолков цен на нефть

Ответ России на эти ограничения был весьма жестким: торговать по нерыночным правилам она не будет. В связи с этим эксперты предсказывают Европе настоящий апокалипсис — спад производства и затяжную инфляцию.

Российские экспортеры и бюджет тоже понесут потери – но они будут временными. Покупатели на российские ресурсы найдутся среди других стран, уверены власти.

4. РАЗМОРОЗКА ИЛИ ОБМЕН

Российские инвесторы, чьи активы в западных странах были заморожены из-за санкций, получили робкую надежду: Минфин РФ заявил, что надеется начать диалог с европейцами о взаимной разморозке активов.

России есть что предложить: в ответ на недружественные действия в стране также были заблокированы активы иностранцев. Силуанов признал, что процесс переговоров будет длительным и сложным, а его результат будет зависеть от желания партнеров вести такой диалог.

В ЦБ скептически смотрят на такие инициативы: регулятор заявил, что перспективы возврата заблокированных за рубежом активов крайне низкие. Но правильные сигналы поданы.

5. ОСТОРОЖНО, КРЕДИТЫ!

Простым россиянам в этом году будет сложнее навесить на себя непосильную кредитную кабалу: ЦБ начнет применять количественные ограничения на выдачу гражданам потребкредитов и микрозаймов. Россиян научили, как на самом деле нужно пользоваться кредиткой

Регулятор пообещал, что эта мера не сильно затронет доступность кредитования для граждан: по оценкам ЦБ, под нее попадет не более 10% выдаваемых за квартал потребкредитов и 14% микрозаймов.

Из-за введенных ограничений физлица недополучат от банков и микрофинансовых организаций в течение 2023–2025 годов около 540 миллиардов рублей. При этом портфель потребкредитов за эти три года будет меньше на примерно 800 миллиардов рублей.

6. СБЕРЕГАТЬ В ДОЛГУЮ

Рынок в этом году ожидает новую программу долгосрочных сбережений для граждан. С ее помощью власти хотят убить сразу двух зайцев: заставить граждан формировать себе личную финансовую "подушку безопасности" и создать источник "длинных денег" в экономике. Банки негативно оценили возможность дифференциации ставок по вкладам

Государство в рамках этой программы обещает софинансировать накопления россиян на сумму до 36 тысяч рублей в год, давать по ним расширенную страховку – до 2,8 миллиона рублей, и налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно.

Контроль за инвестированием средств будет осуществлять Банк России, при этом накопления можно будет доверить сразу нескольким операторам, чтобы диверсифицировать риски.

7. НАЛОГ НА ВЫЕЗД

Новых налогов в России в 2023 году вводить не будут даже в случае падения доходов бюджета, однако для уехавших из страны россиян изменения готовятся. В Госдуме разрабатывают поправки о налогообложении зарплат сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из-за рубежа. Медведев призвал лишить источников доходов некоторых уехавших россиян

Депутаты хотят ввести для таких "удаленщиков" повышенное налогообложение и лишить всех преференций. Позиция Минфина мягче – оставить для них ту же нагрузку, которую они имели, находясь внутри страны. Сейчас налогоплательщик, прожив за пределами России больше полугода, теряет налоговое резидентство и перестает платить здесь НДФЛ.

Окончательного решения властей пока нет.

Мера коснется в основном IT-специалистов, многие из которых находятся за пределами страны и продолжают работать на Россию. По оценке Минцифры, их число может достигать 80 тысяч человек.

8. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ

Приятные новости ждут гостей России: президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о возобновлении для них действия электронных виз. Завершить модернизацию сервисов для их оформления, по данным МИД РФ, планировалось к концу прошлого года.

Единая электронная виза должна была заработать еще в 2021 году для граждан 53 государств, включая европейские, но проект был отложен из-за пандемии.

Расширится в новом году и число стран с безвизовым въездом для туристов: например, групповой туристический обмен в ближайшее время планируют запустить Россия и Иран.

9. ОТКРЫТИЕ КИТАЯ

Новый год принес долгожданную новость для всего туристического мира: с 8 января 2023 года Китай отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений. В частности, с 8 января отменено обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованная изоляция для прибывающих. Также власти обещают восстанавливать выездной туризм для китайских граждан.

Спрос на поездки в Поднебесную среди российских туристов будет огромным, уверены туроператоры. Некоторые уже начали предлагать туры – правда, пока они доступны только для тех, у кого уже есть китайская виза.

Российские туристические объекты со своей стороны тоже с нетерпением ждут китайских туристов. А вот на Западе к новостям об открытии Китая отнеслись прохладнее: некоторое европейские страны готовят ограничения для туристов из этой страны из-за ситуации с коронавирусом.

10. ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ

В конце 2023 года любителей онлайн-покупок ждет еще она приятная новость: с ноября можно будет легально приобрести в интернете отечественное вино с доставкой на дом. Предполагается, что спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.

Сейчас в интернете легально можно только выбрать понравившуюся бутылку и магазин, откуда забирать ее придется уже самому – непременно с документом, подтверждающим, что покупатель достиг 18 лет.

Минфин надеется, что эксперимент в дальнейшем можно будет масштабировать. Представители отрасли уже просят расширить число его участников, чтобы доставлять алкоголь могли и маркетплейсы.