МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Предпринимательское сообщество рассчитывает услышать в послании президента РФ четкие сигналы о том, какого участия в решении социальных и экономических вопросов от бизнеса ожидает власть. Взамен компании хотят получить больше свободы и поддержку там, где она требуется, рассказали РИА Новости представители бизнеса и эксперты в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Россиян предупредили о новых мошеннических тактиках перед посланием Путина

"Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия — то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе", — заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. По его словам, президент в этом послании сделает акцент на текущей ситуации — спецоперация, экономика и социальная сфера.

"Я думаю, что надо больше говорить не о спецоперации, это результат, который уже есть, а о развитии экономики, социальной сферы. Понятно, будет разговор о новых территориях, об изменившемся мире, но все-таки главное — это экономика, и на фоне экономики — развитие социальной сферы", — полагает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Послание может стать отправной точной для изменений в налоговой системе, считает партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов. По его мнению, на это указывает информационный шум вокруг рекордного дефицита бюджета РФ в январе.

ДОКАЗАТЬ ПАТРИОТИЗМ

Среди возможных налоговых инициатив, которые с начала текущего года уже обсуждались в публичном пространстве, Егулемов назвал дальнейшее развитие прогрессивной шкалы обложения НДФЛ. В 2021 году ставка налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год уже выросла с 13% до 15%. "Ныне предлагается увеличить налог на доходы свыше 10 миллионов рублей до 25%, а для так называемой сверхприбыли – до 40-50%", — рассказал эксперт. Путин призвал избирать более гуманные меры пресечения к бизнесменам

"Не стоит также забывать и о продекларированном ранее стремлении повысить ставки НФДЛ для уехавших из страны россиян, продолжающих получать зарплату в России, что тоже может быть затронуто посланием", — добавил он. Все эти идеи, по мнению эксперта, могут быть отражены в послании.

Еще она из обсуждаемых сейчас инициатив связана с изъятием у крупного бизнеса полученной в предыдущие годы сверхприбыли: она может быть реализована как в форме разового добровольного взноса в бюджет, так и в виде увеличения налога на прибыль.

Возможно, эти предложения понравятся не всем, но сейчас не время для демаршей, полагает независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. "Сегодня, когда Запад пытается задавить санкциями Россию, ее бизнес должен доказать свой патриотизм на деле и оказать ей всяческую поддержку", – сказал он.

Хазанов уверен, что глава государства затронет вопрос о поддержке участников специальной военной операции на Украине и их семей. "Я вообще не встречал пресс-релизов больших компаний, в частности, металлургических, об оказании им помощи, хотя в то же время в прессе можно найти немало публикаций о том, как ею занимаются простые люди и власти регионов", — заявил эксперт.

"Между тем, такие лидеры отечественной металлургии, как, например, группа НЛМК или "Северсталь", вполне могут взять шефство над отдельными боевыми частями и обеспечивать их всем необходимым, начиная от продуктов питания и заканчивая лекарственными препаратами", — добавил он.

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО

Финансисты ожидают, что в ходе президентского послания будут объявлены новые льготные кредитные программы. "Наибольшее внимание может быть уделено льготной ипотеке. Например, программам, ориентированным на новые территории и регионы, находящиеся вблизи зоны СВО", — сказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. ФНС намерена отменить отчетность для малого бизнеса по всей России

"Могут быть рассмотрены вопросы, связанные с выходом госбанков — Сбербанка и ВТБ в Крым, с работой банков на новых территориях", — добавил эксперт.

Также, по его словам, Путин традиционно уделит внимание поддержке многодетных семей – например, через совершенствование механизма семейной ипотеки. "Не исключено и обсуждение вопросов, связанных с кредитными каникулами для участников СВО и членов их семей", — добавил он.

Банкиры ожидают обсуждения вопросов, связанных с автокредитами. "Поддержка отечественного автопрома приобрела особо важное значение из-за ухода из России большинства иностранных автоконцернов", — считает Осадчий. Возможны и новые инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса. При этом новых налоговых поблажек бизнес не ждет.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что к настоящему времени власти приняли достаточно большое количество мер поддержки для ключевых секторов. "Мы уже имеем меры поддержки, которые необходимы. Зря ждать налоговых поблажек, телеком-отрасль выживает неплохо, поэтому, я думаю, все будет привычно. Никаких сенсаций в этой области точно ждать не стоит", — сказал он.

Однако директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков хотел бы услышать о новых неналоговых мерах поддержки IT-отрасли. "Например — о создании инвестфондов, занимающихся венчурным инвестированием", — пояснил он.

СЕЛЬСКИЙ ВОПРОС

"Сейчас много говорят о рекордных урожаях, но крестьяне начинают немного морщиться – потому что доходы резко упали. Наша задача – предложить те самые срочные меры для того, чтобы увеличить прибыльность хозяйств", — заметил глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников. Росстат зафиксировал рост производства сельхозпродукции в России

Он ожидает, что президент РФ в своем послании не забудет и про село. "Важнейшее направление нашей деятельности – добиться того, чтобы сельское хозяйство было прибыльным", — сказал Плотников.

По словам эксперта, аграрии рассчитывают на снятие ограничений на экспорт зерна, в том числе отмену пошлины, и на масштабные закупочные интервенции по всем регионам. Также сельхозпроизводителей волнует вопрос тарифов на электроэнергию. "Несправедливо, когда тариф для промышленных предприятий в 2-2,5 раза меньше, чем для сельхозпроизводителей", – сказал глава ассоциации.

Для поддержки отрасли нужны меры по сдерживанию цен на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы. "В прошлом году они были достаточно стабильны. В некоторых регионах в начале года цена на дизтопливо даже уменьшилась. Но мы не знаем, какой она будет в ходе весенней посевной кампании. Поэтому предлагаем убрать акцизный сбор на дизельное топливо для аграриев. Трактора и комбайны не ездят по федеральным трассам", – пояснил Плотников.

Кроме того, аграрии просят власти отработать систему поставок в Россию запчастей для сельхозтехники. "В прошлом году некоторые их виды подорожали в 2-3 раза". – напомнил глава АККОР.