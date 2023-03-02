МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Центробанк Швейцарии, как и регуляторы многих других европейских стран подсчитывает убытки — эпоха дешевых денег закончилась, ставки выросли, а по накопленным долгам приходится платить. Кого затянет в воронку долгового кризиса, читайте в материале агентства "Прайм". Игра без правил: США приступили к последнему этапу захвата Европы

Национальный банк страны по итогам 2022 года прогнозирует самые масштабные убытки за всю свою 116-летнюю историю. Они могут составить 132 миллиардов франков (143 миллиарда долларов), что более чем в пять раз превышает прежний рекорд. Это почти 18 процентов от ВВП конфедерации.

Большая часть этой суммы связана с обрушением оценки активов швейцарского центробанка в иностранной валюте, накопленных за последние десятилетия. Последняя, кстати, тоже обесценилась почти на миллиард франков. Часть потерь удалось компенсировать удорожанием золотых активов. Они оцениваются в 400 миллионов швейцарских франков.

Это приведет к тому, что правительство не получит выплаты от нацбанка за 2022 год. В последний раз такое происходило в 1906 году. Многие кантоны уже с прискорбием констатировали, что вынуждены урезать расходы. Банк Швейцарии в отличие от остальных центробанков является наполовину частным. Его акционеры в лице физлиц и компаний также не получат дивидендов.

ГЛАВНЫЙ БАНК СДУЛСЯ

Удивительно, что такая ситуация настигла страну, которая всегда считалась символом банковской надежности. "Как в швейцарском банке" — так говорят о вложениях под надежной защитой. Богатые клиенты несли деньги даже тогда, когда швейцарские банкиры взимали с них плату за хранение. И выигрывали — ведь франк постоянно дорожает и не подвержен инфляции, чего не скажешь, к примеру, о долларе. Скинут доллар с пьедестала: что задумала Америка

Таким образом Банк Швейцарии формировал валютные резервы. После вынужденного повышения учетной ставки для борьбы с инфляцией ему пришлось уже не брать деньги с клиентов, а платить им за хранение их средств. Но есть еще одна проблема — в рамках программы QE (он же печатный станок) Банк Швейцарии покупал гособлигации с отрицательным процентом и до сих пор платит по ним государству. Теперь платить приходится и по резервам, и по госбондам — это и вгоняет регулятор в убытки.

Конечно, вложение средств в акции всегда связано с рисками потери капитализации на общем или частном негативе. Одна лишь валютная переоценка резервов не привела бы к таким потерям.

"Впрочем, пока акции не проданы, убыток можно считать временным. Если Банк Швейцарии не будет себя вести, как обычный трейдер, а сосредоточится на длинных горизонтах, то потери превратятся в прибыль", — считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Фактически убытков никто не несет: переоценка активов на конкретную дату означает лишь то, на сколько их хватит, если придется тратить прямо сейчас, согласен руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления Сколково Егор Кривошея.

Однако подобные переоценки часто приводят к сокращению выплат для государственных структур. Покрывать их фискальной политикой можно, но лишь если резервы начнут активно использовать. А вероятность этого крайне мала.

ЕВРОПА НАПРАВЛЯЕТСЯ СЛЕДОМ

Ситуация в Швейцарии — один из самых поразительных примеров того, как глобальный рост процентных ставок меняет финансовый фон для центральных банков. Но на самом деле то же самое происходит и в еврозоне. Европейские регуляторы наперебой пытаются объяснить, почему в этом году не могут делать взносы в казну стран.

Хуже всего, как считают многие, придется немецкому Бундесбанку. Ему пророчат убытки в 26 миллиардов евро в текущем году, если ставки ЕЦБ останутся на нынешнем уровне. Это уничтожит 20 миллиардов евро резервов на потери по программам покупки активов, а также пять миллиардов евро капитала и резервов.

Банк Англии тоже больше не платит в государственный кошелек, а вместо этого получает переводы от Казначейства для покрытия убытков. Назван источник нового суперкризиса. И это не США

Причина такого развития событий — десятилетнее печатание денег, которыми пытались "заткнуть" реальные дыры в экономике. Теперь политики повышают процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию. Однако рост ставок влечет резкое удорожание обслуживания депозитов, созданных в эпоху количественного смягчения. Они становятся непосильным бременем для штамповавших их напропалую государств.

ДОЛГОВАЯ ВОРОНКА

Для нормальной компании все это может означать неплатежеспособность. Но центробанки — дело другое. Они не обязаны генерировать прибыль и по определению не могут обанкротиться. Более того, их отрицательный результат не скажется на денежно-кредитной политике. Однако убытки регуляторов свидетельствуют, в первую очередь, о грядущих проблемах на долговом рынке Европы, уверен финансист Лазарь Бадалов.

Дело в том, что современная западная финансовая система базируется на дешевых деньгах. За счет низких процентных ставок центральные банки Европы спокойно справлялись с проблемами на финансовых рынках (достаточно вспомнить долговой кризис стран PIIGS) и с поддержанием экономического роста.

"Но теперь все изменилось. Санкции против России спровоцировали энергетический кризис в Европе, что привело к разгону инфляции. Многолетняя западная экономическая модель в таких условиях оказалась бессильной, она может противостоять монетарной инфляции, но не структурной", — рассуждает Бадалов.

Конечно, регуляторы в Европе справятся с этой проблемой, но цена, которую они заплатят, окажется слишком высокой. Придется залезать в новые долги, которые затем предстоит оплачивать налогоплательщикам. Им же придется ощутить на себе последствия сохраняющейся высокой инфляции. "Пока антиинфляционная политика ЕЦБ успешна, но ограничивает темпы экономического роста и ведет к дополнительным бюджетным расходам", — говорит доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Существуют риски и для глобальной валютной системы. Возможно обесценивание доллара и евро, если их продолжат использовать в качестве политического инструмента, считает Кочетков. В таком случае регуляторы могут конвертировать средства в золото, уходя от традиционных валют. Это усугубит последствия для экономики и сделает перспективу долгового кризиса Европы еще более реальной.