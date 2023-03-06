МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Намерение Украины возобновить поставки электричества в Европу можно реализовать, но только теоретически — на фоне демографического краха и коллапса промышленности ее потребности падают и образуются излишки. Но на практике это возможно лишь в отдаленном будущем. Гримасы доллара обернутся проблемами для всего мира

Киев готова возобновить экспорт электроэнергии на Запад. Об этом сообщил советник премьера, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко. При этом он подчеркнул, что такое возможно лишь после того, как полностью исчезнет дефицит внутри страны. Для этого уже в ближайшие дни должны быть устранены проблемы в работе энергосистемы.

Украина ранее считалась крупным поставщиком электроэнергии в ЕС и рассматривала это как один из источников пополнения бюджета. Однако после начала СВО стабильность нарушилась, а в середине октября поставки и вовсе прекратились из-за повреждений инфраструктуры во время ракетных обстрелов.

Тогда страна озаботилась импортом. Было заявлено об объемах до 600 Мвт. В основном поставки идут из Румынии транзитом через Молдавию. Однако, по официальным данным "Укрэнерго", они приближаются к нулю.

Экспорт тоже сохраняется, но лишь локально. Например, в Закарпатье в отдельные периоды образуется избыток электроэнергии. Далеко не факт, что сейчас есть возможность подавать ее в те регионы, где ощущается дефицит.

"Получается — или останавливай работу электростанций, или продавай в Венгрию. Последнее выгоднее, тем более, с учетом европейских цен", — объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

При этом на украинское Минэнерго оказывается сильное давление, чтобы масштабировать поставки в Европу. С одной стороны, это носит политический характер — показать всему миру, что "все хорошо" и страна, несмотря ни на что, способна зарабатывать деньги. С другой — энергоэкспорт действительно приносит неплохие доходы, за счет которых можно отчасти расплачиваться за кредиты Запада и военную помощь.

"Чиновникам приходится лавировать и потому они вынуждены делать двусмысленные и туманные заявления", — сказал независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

С одной стороны, объективные основания для них есть. Прежде всего, это сезонный фактор. Сейчас завершается отопительный период, поэтому спрос начнет снижаться.

Конечно, инфраструктура, которая производит и передает электричество, понесла значительный ущерб, но кое-что осталось. К тому же, многое поставляют страны Евросоюза. Для обеспечения работы оставшихся АЭС понадобится дополнительное оборудование, которое согласилась передать Болгария. Швейцария утянет за собой в бездну всю Европу

С другой стороны, никто не может делать серьезные прогнозы дальнейшего развития конфликта и атак на украинскую энергосистему. Не исключено, что ей вновь будет нанесен значимый ущерб. Определенности нет, поэтому заключать контракты очень сложно.

ОТКУДА ИЗЛИШКИ

Тем не менее, излишки электроэнергии на Украине все-таки есть или могут появиться. Ведь она стремительно теряет промышленность и население. Ее потребности за годы независимости сократились в два раза.

"Мощности, которые создавались на территории УССР, должны были снабжать промышленно развитый регион с населением порядка 52 миллионов человек", — напомнил заместитель гендиректор Института национальной энергетики Александр Фролов.

Сейчас картина совершенно иная. За прошедшие с момента распада СССР годы количество потребителей снизилось. Еще до начала вооруженного конфликта ООН ожидала сокращения населения страны с 48,2 миллиона (на 2001 год) до 35 миллионов человек в 2050 году. По оценкам местных демографов, эта цифра достигнута уже сейчас, и падение продолжается.

Экономика Украины даже по официальным данным рухнула в 2022 году на треть. В реальности все обстоит еще печальнее — даже западные СМИ называют ситуацию беспрецедентным крахом. Предприятия закрываются или находятся на грани закрытия, а промышленность восточных регионов перешла под контроль России. Россия открывает второй фронт для борьбы с долларом

Теоретически, в случае остановки крупных предприятий у Украины высвобождаются мощности. Их действительно можно направить на экспорт, если на тот момент позволит инфраструктура. "В противном случае это будет сделать проблематично, особенно если избыток мощностей в восточных регионах, а экспортировать надо на Запад", — считает Адамидов.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Таким образом, вряд ли страна сможет наладить стабильный и масштабный экспорт. Подобные заявления звучали летом 2022 года, однако поставки были нестабильными и даже близко не вышли на заявленные 2,5 ГВт.

Но в то же время есть регионы, которые традиционно занимались экспортом. В первую очередь речь про Бурштынский энергоостров на западе страны. Основные его объекты создали еще в советское время в том числе для поставок в страны соцлагеря, затем он начал работать с энергосистемами Евросоюза. Оттуда электричество могут поставлять Венгрии, Румынии, Молдавии, Польше и Словакии.

Однако для полноценного экспорта в отдаленной перспективе понадобится подключение атомной энергетики. Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. Если она снова начнет работать, мощности хватит на всех, даже если население и промышленность вернутся на Украину.