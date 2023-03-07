МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. По итогам 19-го по счету Красноярского экономического форума стало ясно: мероприятие организовано на высоком уровне и пользовалось успехом как в России, так и за рубежом. Было заключено рекордное количество соглашений, обсуждались масштабные планы будущего развития Сибири и страны в целом.

Красноярский экономический форум, завершившийся на минувшей неделе, показал внушительные результаты, которые в два-три раза превысили основные показатели прошлых лет. В нем приняли участие представители 65 российских регионов и 10 иностранных государств. Всего в качестве участников было зарегистрировано более семи тысяч человек — это в три с половиной раза больше, чем в 2022 году. Среди участников — представители федеральных органов власти, главы регионов, бизнесмены, сотрудники научных и экспертных структур.

Трансляции мероприятий форума в интернете смотрели в 40 странах ближнего и дальнего зарубежья — в том числе, США, ряде европейских государств, странах Азии и Латинской Америки. Количество просмотров онлайн-трансляций за три дня превысило 1,5 миллиона. Можно ожидать, что в ближайшие дни они вырастут до 2,5 миллионов. Для сравнения, мероприятия прошлогоднего форума набрали порядка 2,1 миллионов просмотров.

Итоги форума-2023 в цифрах выглядят не менее впечатляюще. По его итогам было подписано почти 70 соглашений, общая сумма которых составила рекордные за последние годы 565 миллиардов рублей, рассказал вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Верещагин. Наиболее значимые из них заключило правительство региона с компаниями "Газпром недра" и угледобывающей компанией "Северная звезда", несколько соглашений подписал "Сбер".

"Северная звезда" уже реализует проект по освоению Сырадайского угольного месторождения на Таймыре, который входит в масштабный комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь». Теперь компания готовится осваивать добычу антрацитов на Лемберовском месторождении Таймырского угольного бассейна.

ПРОТИВОСТОЯТЬ ВЫЗОВАМ

Одна из центральных тем форума — противостояние вызовам, которые сегодня стоят перед Сибирью и Россией. "Несмотря на устойчивость экономики России, нам необходимо искать новые векторы и новые пути ее развития", — подчеркнул Верещагин.

Но в беспрецедентных санкциях со стороны Запада есть и позитивные моменты. Например, после их запуска было решено существенно увеличить объемы глубокой переработки нефти и газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, указал заместитель руководителя департамента по нефтегазовому комплексу Минэнерго РФ Артем Верхов. Полученные в ходе этого процесса гелий, пропан, бутан и ряд других ценных химических элементов пользуются устойчивым спросом на рынке за счет низкой стоимости сырья и эффективных технологий переработки.

На данный момент преимущества частично нивелируются удаленностью сибирских регионов от основных рынков и высокой стоимостью проектов по строительству перерабатывающих предприятий. Но сейчас правительство России готовит программу по ускоренному строительству 10-15 крупных производств по глубокой переработке углеводородов. Срок окупаемости новых предприятий — 5-7 лет, все необходимые условия для этого в Сибири есть. Программу планируют представить президенту Владимиру Путину в середине мая.

Санкционное давление открыло окно возможностей для создания собственных технологических решений. "Свою роль играет государственный заказ, и те отрасли экономики, где он существует, развиваются динамичнее", — отметил руководитель направления "Цифровое развитие" Фонда «Центр стратегических разработок" Александр Малахов.

По словам министра цифрового развития Красноярского края Николая Распопина, в регионе успешно действует система поддержки и развития новых технологий. Одним из инструментов стали собственные региональные грантовые конкурсы. Регион активно пользуется федеральными мерами поддержки, в том числе в цифровизации малого и среднего бизнеса. В 2022 году он вошел в десятку лучших по количеству купленного отечественного ПО со скидкой 50% — предприниматели края приобрели за полцены около 12,6 тыс. лицензий на российский софт.

Активно обсуждались мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года, утвержденной федеральным правительством месяц назад. "Можно сказать, что на форуме формировалась программа действий по развитию Сибири на ближайшее десятилетие", — подчеркнул Верещагин.

Участникам и гостям форума представили инвестпроекты СФО, состоялись презентация инвеспотенциала Корпорации развития Енисейской Сибири для иностранных делегаций и показ новых технологий Красноярского края, которые вызвали большой интерес. Свои инвестиционные возможности продемонстрировала Республика Тыва. "Всё это в совокупности является хорошим подспорьем для привлечения новых инвестиций и расширению торговых связей", — прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ

Не менее важным элементом форума было общение с представителями иностранных государств, принявшими в нем участие. Взаимный интерес велик: так, Красноярский край заинтересован в поставках зерна и пиломатериалов в страны Африки и намерен привлекать оттуда в регион студентов и туристов, сообщили в пресс-службе губернатора края.

По ее данным, глава региона Александр Усс в рамках форума встретился с послами Намибии и Эритреи в России, а также с полномочным советником, министром посольства республики Ангола в России. Стороны обсудили перспективы развития торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей Красноярского края с упомянутыми государствами.

Российской стороне интересен туристический потенциал региона, потенциальная ресурсная база и обмен компетенциями в области сельского хозяйства и обрабатывающей индустрии. В свою очередь, африканские партнеры заинтересованы российскими достижениями в металлургии, которые используются при добыче и обработке первичного сырья на территории Красноярского края.

Еще одна перспективная тема для сотрудничества — образовательная сфера. Речь идет, в частности, о подготовке специалистов для добывающих отраслей промышленности. Губернатор отметил, что такое обучение в регионе ведется на очень высоком уровне, и можно предложить ряд образовательных программ, которые будут полезны студентам и преподавателям.

Чтобы деловые связи обрели конкретный формат, Усс предложил наладить контакт между представителями деловых кругов края и Африки через Корпорацию развития Енисейской Сибири. Это особенно интересно в преддверии большого форума "Россия-Африка", намеченного на лето.

НОВЫЙ ФОРУМ — НОВЫЕ ПЛАНЫ

Очевидно, что в условиях новых международных вызовов Красноярский форум остается актуальной международной площадкой, на которой обсуждаются важные темы развития Сибирского региона и России в целом. Он проходит на очень хорошем экспертном и содержательном уровне. В перспективе состоятся дополнительные стратегические сессии с прежними и новыми партнерами, по итогам которых будет подготовлена резолюция для федерального правительства.

Достигнутые в этом году результаты задают высокую планку следующему, юбилейному 20-му форуму. "Форум — это не событие, а процесс", — отметил Верещагин. Подготовка к мероприятию 2024 года уже началась, а если быть точнее — она и не прекращалась.

При этом организаторы уверены, что в будущем году удастся побить даже только что достигнутые рекорды — все основания для этого есть, а интерес к Сибири как в России, так и за рубежом только растет.