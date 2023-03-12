МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Прозападные власти Молдавии готовы забыть о демократии, пытаясь справиться с ростом оппозиционных настроений. Причины протестов очевидны: жить в стране становится все сложнее из-за стремительного роста цен буквально на все. Чего на самом деле боятся политики страны и чего хотят обычные люди — в материале "Прайма". США уже не остановить: что последует за крахом одного банка

ХОЛОДНО И ГОЛОДНО

Воскресенье, 12 марта, в Кишиневе прошел массовый митинг, который завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию. На массовую акцию людей толкнули непомерно высокие цены практически на все и небывалый рост тарифов: людям попросту нечем платить ни за ЖКХ, ни оплачивать продукты детям.

Только газ за 2022 год подорожал в семь раз, а электроэнергия — в четыре раза. Для страны с дефицитом бюджета, слабой промышленностью и высоким уровнем безработицы это практически игра на выживание. К слову, годовая инфляция в феврале составила 26 процентов.

Напомним, что митинги и протесты идут в Молдавии уже год: с весны 2022-го, когда в стране начало все дорожать вслед за энерготарифами. Долги населения за ЖКХ в Кишиневе выросли в разы. Только за газ с ноября люди задолжали в семь раз больше.

В феврале "Молдовагаз" отключил 374 потребителя, которые накопили долг, превысивший 372 тысячи долларов (около семи миллионов леев).

Экономическая ситуация сильно давит на людей. Это отражается в опросах: 60 процентов населения Молдавии сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов, 70 процентов заявили о разочаровании политикой властей. Около 65 процентов поддерживают идею смены правительства.

Логично, что вторым требованием митингующих в воскресенье стала отставка президента Майи Санду, а также уход проамериканского правительства. Протесты пытались сдерживать с помощью полиции, было задержано несколько десятков человек. Жалеют валюту: чем залатали "дыру" в российском бюджете

Ранее Санду уже заявляла о подготовке в республике попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации". При этом члены партии "Шор" опровергают заявления властей и подчеркивают, что их акции проходят в мирном ключе.

ВАМ ВСЕ ПОКАЗАЛОСЬ, ГОВОРИТ МВФ

Как раз на этой неделе Молдавию посетила делегация Международного валютного фонда (МВФ) во главе с во главе с директором Европейского департамента Альфредом Каммером. От гостей, как всегда, ждут денег.

Премьер Молдавии Дорин Речан в пятницу обсудил с членами делегации МВФ ситуацию в регионе и восстановление экономики страны. Как сообщало правительство, в ближайшее время Кишинев хочет обучить государственных служащих для более эффективного процесса планирования, исполнения бюджета и проведения процедур госзакупок. Глава кабмина подтвердил важность укрепления законности и продолжения реформ в сфере юстиции. Все это должно повлечь создание необходимых условий для развития бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности страны и укрепление энергетической безопасности.

Представитель МВФ обещает Молдавии блестящее экономическое будущее. В эфире молдавского телеканала RliveTV Каммер заявил, что страна выйдет из глобального экономического кризиса быстрее других, объяснив это тем, что она первой ощутила на себе рост инфляции.

По его словам, Национальный банк Молдавии предпринял необходимые меры политики сдерживайся инфляции раньше, чем центральные банки в остальной Европе. Поэтому сейчас базовая инфляция в стране стала снижаться.

Нацбанк Молдавии в феврале уменьшил базисную ставку на три процентных пункта — до 17 процентов годовых. Это несопоставимо с "европейскими финансовыми ценностями, где ставки меняют на доли процента, а двузначных отметок население и бизнес не видели десятилетиями.

НАЙТИ ВИНОВНОГО

Президент Санду все время своего правления пытается "перестроить" страну с длительной и плодотворной для Кишинева дружбы с Россией на вражду. С этой целью были переписаны договоры о поставке российских энергоресурсов, что позднее и привело к небывалым платежам за газ и свет (от Москвы потребовали привязать расценки за поставляемый в страну газ к спотовым ценам, которые практически сразу после этого с отметок в 200 долларов за тысячу кубов скакнули в десятки раз). Тушите свет: Украина нашла способ заработать

Сейчас молдавский политический лидер тоже пытается во всем происходящем обвинить Москву: якобы украинская разведка перехватила "план России" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии. Санду видит своим успехом вступление Молдавии в Евросоюз, именно под эту цель Кишинев и берет деньги у МВФ и других кредиторов, обещая убрать коррупцию, модернизировать налоговую систему и прочее. Другим своим другом, помимо ЕС, президент видит США.

Белый дом, к слову, следит за происходящем в Молдавии. В частности, посол США в Кишиневе Кент Логсдон озвучил позицию Вашингтона о причастности России к ослаблению молдавских властей. Америка считает, что это делается для утверждения в молдавском правительстве пророссийских чиновников.

В то же время он подчеркивает, что Вашингтон не видит прямых военных угроз для Молдавии и считают Санду и ее министров способными "выполнить обещания и успешно справиться с угрозами".

Однако, что делать простым гражданам Молдавии, которым негде работать и не на что оплачивать небывалые счета, посольство США в Кишиневе не уточнило.