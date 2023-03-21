МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. Стороны подписали совместное заявление об углублении отношений и оценили общение, как успешное и конструктивное. Раскрыто, какого прорыва в экономике ждут от визита Си Цзиньпина

Сначала лидеры двух стран пообщались в узком составе. Они обменялись мнениями о перспективах развития связей двух стран. Как отметил Си Цзиньпин, благодаря общим усилиям отношения России и Китая демонстрируют здоровую и устойчивую динамику.

"Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы", — добавил он.

Приоритетом в отношении двух стран является торгово-экономическое сотрудничество. Российский и китайский лидеры подписали заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 года.

По словам российского президента, подписанные документы в полной мере отражают уровень отношений России и Китая, которые находятся на высшей точке за всю историю. Страны связывают крепкие узы, и их руководители находятся в постоянном контакте, подчеркнул Путин.

Он призвал поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах. Он также отметил, что юань нужно использовать в торговле между странами Азии и Латинской Америки.

"Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и коллегами из третьих стран в юанях", — сказал президент России.

Он добавил, что сегодня 2/3 товарооборота между РФ и КНР осуществляются в рублях и юанях. При этом ожидается, что объем взаимной торговли по итогам этого года превзойдет 200 миллиардов долларов. За десять лет товарооборот вырос на 116 процентов, а в подписанных по итогам переговоров документах поставлена задача кратно нарастить его объемы.

"Дополнительные возможности для раскрытия потенциала наших экономик представляет сопряжение ЕврАзЭС и инициативы председателя Китайской Народной Республики — "Один пояс, один путь", — указал российский лидер.

Си Цзиньпин заверил, что готов вместе с Путиным обозначить план развития двусторонних отношений и укреплять координацию двух стран. Россия и Китай будут укреплять взаимодействие на площадках ШОС, БРИКС, "Большой двадцатки", отметил он.

ЭНЕРГЕТИКА

Особое внимание стороны уделили энергетическому взаимодействию. Путин заявил о наращивании поставок нефти и газа в Китай

"Россия — стратегический поставщик в КНР нефти, природного газа, в том числе СПГ, угля, электроэнергии. По графику ведется сооружение объектов ядерной энергетики. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях — как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования", — пояснил Путин.

Россия готова бесперебойно поставлять в Китай нефть и газ как по контрактам, так и сверх оговоренных объемов.

Все параметры по проекту "Сила Сибири — 2" почти согласованы.

"Это 50 миллиардов метров кубических газа — надежных, стабильных поставок из России", — сказал Путин.

Расширяется и сотрудничество в сфере мирного атома — Росатом и профильное агентство КНР подписали соответствующую программу.

ЗАМЕЩЕНИЕ И ЭКСПОРТ

Россия, как указал он, готова поддержать китайский бизнес в замещении предприятий, которые покинули Россию. Российские власти рассчитывают также на рост экспорта продовольствия на китайский рынок. Есть возможности для существенного наращивания поставок мяса и зерна. Путин оценил возможности по наращиванию экспорта агропродуктов в Китай

Еще один важный аспект: "Северный морской путь". Россия и Китай, как заявил Путин, создадут рабочий орган по этому проекту — у стран есть потенциал для сотрудничества.

"Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Как я уже сказал, мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути" — сказал российский лидер.

Си Цзиньпин отметил, что готов вместе с Путиным обозначить план развития двусторонних отношений и укреплять координацию двух государств.

При этом, как подчеркнул Путин, Россия и Китай могут стать лидерами в области искусственного интеллекта и информационного развития благодаря сотрудничеству.

"Предлагаем пойти по пути совершенствования стратегических отраслевых партнерств. Сложив наш богатый научный потенциал и производственные возможности Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области информационных технологий, сетевой безопасности, искусственного интеллекта", — сказал он в ходе российско-китайских переговоров.

Президент также подчеркнул, что наша страна готова поддержать китайский бизнес в замещении западных предприятий, покинувших Россию.

Председатель КНР прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Визит председателя КНР по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в этом году существует возможность поездки Путина в Китай. Однако возможные сроки он не уточнил.