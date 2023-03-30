МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Очередной энергокризис Европе обещают уже летом: невзирая на теплое время года, факторы могут сложиться так, что топлива на всех не хватит. Увидим ли мы снова газ по 3-4 тысячи долларов за тысячу кубов, как в прошлом году? Парад планет: в США сошелся "пасьянс финансового апокалипсиса"

Вопреки традиционному мнению, что идеальное время для возникновения энергокризиса — зима, когда холодно и растет потребность в энергоносителях, летом рисков гораздо больше. Это наглядно продемонстрировал прошлый год, когда цена спотовых поставок газа в Европе била все возможные рекорды: в августе тысяча кубов газа по индексу хаба TTF стоила более трех тысяч долларов. Это лишь немного недотягивало до исторического рекорда 7 марта 2022 года, когда цены на газ подобрались к 3900 долларам за тысячу кубов.

Затем осенью газ начал дешеветь и в течение зимы находился в районе относительно комфортных 500 долларов за тысячу кубов. Это связано с достаточно теплой погодой и отсутствием конкуренции за СПГ со стороны Китая — на фоне продолжавшихся всю зиму локдаунов они не спешили перекупать недостающие объемы, и все уходило в Европу.

По факту зима уже пройдена, а цены на газ остаются на уровнях 450 долларов за тысячу кубов. Это на две трети ниже средних уровней прошлого года, не говоря уж о максимумах. Однако радоваться рано — предстоящее лето и осень могут дать схожую с прошлогодней динамику, полагают специалисты BloombergNEF.

Дело в том, что регион вступает в решающий период пополнения запасов на зиму 2023-2024 годов. Однако теперь не будет значимых поставок трубопроводного газа из России, которые год назад еще присутствовали. Кроме того, в ЕС настаивают и на прекращении импорта российского СПГ. Если к этим "вводным" добавятся аномальная жара и засуха, аналогичные прошлогодним, риски существенно вырастут.

Кроме того, появляются признаки восстановления потребления газа европейской промышленностью, которое сокращалось весь прошлый год. Всплеск наблюдается в нефтепереработке и нефтехимии, производстве удобрений, машиностроении. По мнению аналитиков Goldman Sachs Group Inc. и SEB AB, цены на газ могут более чем удвоиться по сравнению с текущими уровнями, если промышленный спрос вернется на прежние уровни.

КОГДА ПЛОХО ВСЕ

Конечно, это сценарий, в котором действуют все негативные факторы сразу — и жара, и засуха с падением уровня воды в реках (отсюда падение выработки на ГЭС и проблемы с охлаждением АЭС), и быстрое восстановление экономики Китая после завершения локдаунов. Кроме того, он предполагает остановку поставок из России через Украину и Турцию, рассуждает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. США приступили к зачистке рынка от российского мирного атома

"Такой сценарий можно было бы считать вероятным, если бы все эти факторы приводились в действие каким-то одним. Но думаю, что жара в Европе и рост в Китае не имеют общей причины, поэтому такой сценарий маловероятен", — комментирует он.

С другой стороны, европейские власти, несмотря на все попытки сделать вид, что нынешний энергокризис начался в феврале 2022 года, не могут не понимать, что на самом деле это произошло летом 2021 года. Именно тогда сложился ряд факторов, приведших к созданию идеального шторма — и нехватка газа на мировых рынках, и падение производства на атомных /гидроэлектростанциях, и проблемы с энергией ветра. Текущее лето тоже является сезоном повышенных рисков, и действительно, не исключено, что сочетание факторов может проявиться вновь.

"При этом некоторые из них европейцы создают сами. Например, Германия закрывает оставшиеся АЭС, что приводит к неминуемому росту спроса на газ даже при условии, что суммарное потребление не вырастет", — считает замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

Малоснежная теплая зима повышает риск спада производства электроэнергии на ГЭС, поскольку лето будет маловодным. Если оно окажется еще и маловетренным, это создаст дополнительное давление и повысит спрос на газ, при том, что суммарное энергопотребление может даже снизиться с учетом низкой экономической активности, а также ряда рисков, которые никуда не делись. Как следствие, вероятен дефицит газа и скачок цен.

НОВЫЕ "СВЕЧКИ"

К этим скачкам уже все привыкли, так что исключать новые "свечки" не стоит. Однако вряд ли на сей раз они превысят прошлогодние уровни. По сравнению с тем периодом в Европе выросли мощности приема СПГ, а в США — мощности экспорта. "Если в июне-декабре экспорт СПГ из США составлял 10 миллиардов кубических фунтов в секунду, то в этом году после перезапуска Freeport LNG он должен превышать 12 миллиардов кубических фунтов в секунду", — подсчитал Кокин. "Не как в 30-е": чем обернется для России новая Великая депрессия

Рост в годовом исчислении — на 21 миллиард кубометров в год — сравним с сохраняющимися поставками из России в Европу в диапазоне 25-30 миллиардов кубометров в год, добавил он.

Кроме того, рост цен на газ выше 1500-2000 долларов за тысячу кубов неминуемо повысит спрос на энергетический уголь и стимулирует замещение газа нефтепродуктами в нефтехимии. "Это не будет зависеть от воли европейского руководства, а решится исключительно явочным характером или рынок сам все отрегулирует, как это было в прошлом и позапрошлом году", — уверен Фролов.

По его мнению, наиболее вероятен рост спроса на уголь, поскольку нефть в качестве топлива используется лишь на мазутных электростанциях, а их доля в общем объеме европейской генерации относительно невелика. Как показывают события прошлого года, европейцы предпочитают сжигать уголь, пусть даже это не очень экологично. Но и он, если вспомнить лето прошлого года, неминуемо растет в цене, когда газ становится слишком дорогим.