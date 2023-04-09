МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Весной ассортимент овощей и фруктов на прилавках не радует: почти все невкусно и дорого. Статистика показывает снижение цен на продовольствие, но обычные покупатели этого не замечают. "Прайм" разбирался, почему из привычных весенних фруктов (яблок, апельсинов и бананов) доступными этой весной оказались свекла и морковь. Смотри в оба: негласные правила покупки продуктов на рынке

Два года назад лидером весенне-летнего роста цен стала именно морковка. Даже на Прямой линии с президентом россияне спрашивали: почему бананы стоят 70 рублей, а родной корнеплод — аж 140? Далее шли яйца и курятина: эти продукты подорожали тогда из-за птичьего гриппа, ведь хозяйствам приходилось уничтожать поголовье.

Весной 2022 года цены повышались на все, в особенности на импорт: в последнюю неделю февраля курс доллара (как основной валюты) подскочил до 120 рублей, поставки товаров в Россию из-за санкций также оказались под угрозой. В результате все заметно подорожало.

Этой весной ценовой разбег начали огурцы и помидоры, следом почти в два раза подорожали бананы, баклажаны, зелень и чеснок. Стоит отметить, что большая часть из этих товаров — импорт (ну не растут у нас бананы, даже в Сочи им для вызревания не хватает двух градусов тепла!). Другие товары у нас можно вырастить в теплицах, но это будет или сильно дороже, или негативно скажется на вкусе. Однако: ну не в два же раза!

ВЫСОКАЯ БАЗА

Впрочем, после скачка цены начали несколько снижаться, и этот процесс продолжится. Прежде всего, за счет эффекта высокой базы статистика цен весной 2023 года гарантированно покажет снижение: сравнение идет с предыдущим годом, март-апрель которого показал пик инфляции из-за санкций и логистических сбоев. Сейчас производители, продавцы и покупатели уже адаптировались, поэтому рост к "высокой базе" весны 2022 года не вызывает сильных колебаний. В целом какие-то продукты даже дешевеют, если сравнивать с пиком цен прошлого года.

Другой вопрос — восприятие цен конкретным покупателем. С точки зрения психологии, если человек привык ориентироваться на "красные цены", то даже переход на обычную стоимость акционного товара уже воспринимается как удорожание. Простой пример: если вы привыкли покупать бананы в соседнем магазине по акции за 60 рублей, то ценник в 120 рублей — явный признак того, что фрукт подорожал вдвое. Потом цена может стать ниже, но в восприятии покупателя останется именно тот скачок от самого дешевого до самого дорогого.

БАНАНОВЫЙ РАЙ

Но вернемся к нашим бананам: что же с ними случилось? Обычный неурожай, пояснила агентству доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

"С начала текущего года бананы подорожали на 23 процента, причем только за март на 4,93 процента. По данным Всемирного банка, опубликованным в марте, мировые цены на бананы в Европе в феврале выросли на девять процентов относительно декабря", — отметила она.

Ассоциация маркетинга и экспорта бананов Эквадора в февральском отчете сообщала, что урожай в стране гораздо хуже, чем в последние три года. Только в январе производство сократилось на 8 процентов относительно запланированного уровня. В Эквадоре выращивается порядка 90 процентов всех бананов в мире, поэтому неурожай — главная причина роста мирового цен на этот фрукт. Короли дефицита: какие продукты пропадут из магазинов

Также цена растет из-за перестройки и усложнения логистических потоков: раньше большая часть поставок осуществлялись через Хельсинки, сейчас идет другими путями. Долгова отметила, что повышение затрат на перевозку связано с остановкой рейсов в нашу страну двух крупнейших эквадорских перевозчиков бананов. Фрукты стали возить мелкими судами, что обходится дороже в расчете на единицу продукции.

Для цен на бананы в России характерна выраженная сезонность, напоминает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. В первые и последние месяцы года они обычно дорожают. "В предыдущие годы рост цен за первый квартал составлял десять-двадцать процентов. В этом году, по данным Росстата, с 1 января по 27 марта цена на бананы выросла почти на 25 процентов. Безусловно, сказываются ослабление рубля, усложнение логистики, однако этот продукт дорожает не только в России", — отметила специалист.

ПОД ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ

Но удорожание коснулось не только экзотики, которую везут из тропиков. По данным Росстата на 27 марта лидерами по росту цен были лук репчатый (75 процентов с начала года и 3,78 процента к февралю); помидоры свежие (65 и 17 процентов соответственно); морковь (25,5 и один процент); свекла (15,5 и —0,4 процента), приводит цифры Долгова.

Доцент РЭУ подчеркнула, что сезонные овощи традиционно дорожают весной. Это объясняется сокращением запасов отечественного урожая в овощехранилищах и более высокими затратами на хранение (из-за сроков), сортировку и переборку овощей. Во Франции спрогнозировали подорожание бананов на 20 процентов

Еще одна причина — увеличение доли импортных продуктов даже в традиционных для России сегментах. Так, чеснок в последнее время на 75 процентов стал импортным, и покупатели жалуются на его удорожание. А цены на импорт зависит от очень большого количества факторов. Это себестоимость и экспортные пошлины в странах-производителях, затраты на логистику и хранение, валютные курсы. Экономист отметила, что рост цен на энергоносители и удобрения затронул аграриев во всех странах мира.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ДЕШЕВЛЕ

При этом сейчас мы наблюдаем не только рост цен на овощи и фрукты, но и снижение. Согласно данным Росстата, по сравнению с февралем снизились цены на огурцы свежие (- 24,14 процента), картофель (-3,7 процента), капусту белокочанную свежую (- 2,1 процента) и свеклу свежую (- 0,4 процента).

"В марте происходила коррекция цен на продукты, которые сильно подорожали в январе-феврале: огурцы, картофель и свеклу. Но они все равно дороже, чем в начале января", — объяснила Ващелюк.

В целом удешевление овощей и фруктов продолжится — на руку этому процессу играет сезонность. Как правило, цены снижаются по мере вызревания и появления в продаже свежего урожая. Однако более или менее ощутимым для наших кошельков это станет не раньше июля-августа, когда прилавки заполнят отечественные яблоки, морковь и кабачки.