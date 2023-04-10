МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Торговля между странами в национальных валютах и юанях растет, а американский доллар постепенно теряет статус основной резервной валюты. О том, как мир постепенно движется к многополярному валютному режиму — в обзоре РИА Новости. Финансист назвал причину ослабления курса рубля к доллару

Ранее в понедельник в интервью РИА Новости бывший министр финансов России Михаил Задорнов сказал, что миру понадобится еще примерно десять лет для широкого перехода на региональные валюты в торговле.

А на днях один из богатейших людей планеты Илон Маск заявил, что жесткая монетарная политика в США заставляет зарубежные страны отказываться от доллара.

ТОРГОВЛЯ ЗА ЮАНИ

В декабре 2022 года в Саудовской Аравии прошел первый китайско-арабский саммит. В ходе встречи с главами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай продолжит увеличивать импорт сырой нефти и сжиженного природного газа из стран региона. При этом расчеты по торговле нефтью и газом по все больше будут осуществляться в юанях. По итогам визита Китай (основной импортер топлива из арабских стран) и Саудовская Аравия (крупнейший экспортер нефти в мире) провели свою первую транзакцию в китайской валюте.

Вслед за Саудовской Аравией сделку в юанях впервые провела одна из крупнейших энергетических компаний в мире — французская TotalEnergies. В конце марта издание Business Times сообщило, что первая такая сделка проведена TotalEnergies с китайской государственной нефтегазовой корпорацией China National Offshore Oil Corporation. Продажа шла через Шанхайскую биржу нефти и природного газа. Продано 65 тысяч тонн СПГ, поставленных из ОАЭ. Стало известно, когда доля доллара в мировой торговле составит 40 процентов

Также в конце марта в ходе бразильско-китайского бизнес-форума в Пекине заместитель министра торговли КНР Го Тинтин объявил, что Китай и Бразилия заключили соглашение о торговле в юанях, что должно значительно облегчить взаимную торговлю. Китай более десяти лет является крупнейшим торговым партнером Бразилии, в прошлом году товарооборот достиг рекордных 150 миллиардов долларов США при положительном сальдо у Бразилии.

Помимо того, Бразилия и Китай объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования доллара США, а также кредитование в национальных валютах, чтобы облегчить и удешевить транзакции между странами и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях.

По словам секретаря по международным вопросам министерства финансов Бразилии Татьяны Розито, расчеты с Китаем в юанях ведут уже 25 стран. Среди этих государств — Чили и Аргентина, которые участвуют в китайской программе займов и инфраструктурного финансирования "Один пояс, один путь", призванной обеспечить благоприятные условия двустороннего сотрудничества.

РАСЧЕТЫ В РУБЛЯХ

В торговле между Россией и Китаем доллар США занимает меньше четверти всего оборота, больше половины – национальные валюты, рассказал в конце марта заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. Он пояснил, что страны начали переходить на расчеты в национальных валютах с 2008 года. Всего же в 2022 году товарооборот составил, по данным китайской стороны, 190 миллиардов долларов. Макрон: Европа не должна зависеть от экстерриториальности доллара

Более 60% расчетов в национальных валютах – рублях и риалах – пришлось на торговлю между Россией и Ираном в 2022 году, рассказал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. В свою очередь посол Ирана в Москве Казем Джалали призвал сократить оставшуюся долю в 40% торговли в долларах США.

Еще больше – 85% торговли в национальных валютах приходится на взаиморасчеты России и Белоруссии, объявил на днях посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Увеличение доли таких расчетов при торговле между двумя странами он назвал краеугольным камнем антисанкционной политики.

Аналогичные цифры по расчетам за товары (85% в нацвалютах по итогам 2022 года) внутри ЕАЭС озвучил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, планируется продолжить увеличение оплаты между странами в национальных валютах.

Также развивается торговля в нацвалютах с Турцией. Как рассказала в декабре 2022 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, в рамках эксперимента осенью 2022 года Россия впервые поставила зерно в Турцию за рубли. Прорабатывает вопрос таких поставок за рубли в Египет, добавила она в январе 2023 года.

Переговоры о переходе на торговлю в национальных валютах Россия ведет и со многими другими странами Африки, сообщил в феврале РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров.

Торговлю в национальных валютах на Черном континенте продвигает Тегеран. В начале марта Иран подписал 20 многосторонних и двусторонних соглашений и договоров о сотрудничестве со странами Западной Африки. Позднее иранские власти сообщили, что рассматривают возможность создать совместный ирано-африканский банк для проведения взаиморасчетов в национальных валютах. По мнению вице-президента Ирана по экономическим вопросам Мохсена Резаи, создание такого банка будет хорошим началом развития отношений и выведет доллар и евро из торговых сделок.

Что касается оружейного рынка, то там доля договоренностей по контрактам на экспорт российского оружия в национальных валютах близка к 100%, заявлял в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

ГЕГЕМОНИЯ ДОЛЛАРА

Лидеры Юго-Восточной Азии скептически относятся к гегемонии доллара и все чаще призывают как население своих стран, так и соседей по АСЕАН к отказу от западной валюты. Так, 4 апреля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что нет "никаких причин для Малайзии продолжать зависеть от доллара США". По его словам, в переговорах между Малайзией и другими странами должны использоваться валюты обеих держав, причем особый приоритет следует отдать связке ринггит-юань. Стало известно, как новый мировой экономический кризис затронет Россию

Премьер также призвал вернуться к идее создания Азиатского валютного фонда, который будет способен сменить утративший сильную поддержу американского доллара МВФ.

Представители финансовых институтов АСЕАН также выступили в пользу отказа от основных валют (доллара США, евро, иены и фунта стерлингов) и перехода к расчетам в местной валюте. Дискуссии об отказе состоялись в рамках встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран АСЕАН в конце марта.

Речь шла о цифровой системе, благодаря которой жители стран АСЕАН смогут расплачиваться в собственной валюте за товары и услуги стран-партнеров. В ноябре 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве по этому проекту между Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Филиппинами и Таиландом. 5 апреля центробанки Малайзии, Индонезии, Таиланда и Филиппин договорились расширить торговлю в местных валютах.

В свою очередь, финансовое сообщество Индонезии выразило поддержку инициативе БРИКС по созданию новой единой валюты взамен доллара. Обозреватель денежного рынка Ибрагим Асжуангби заявлял РИА Новости, что внимание Индонезии особенно привлек тот факт, что со стороны России звучали идеи использовать редкоземельные металлы как средство обеспечения новой валюты БРИКС.

Помимо валют, страны региона исследуют возможность использования собственных платежных систем. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные власти отказаться от сетей Mastercard и Visa и начать использовать кредитные карты, выпущенные местными банками. По словам Видодо, отказ от западных платежных систем был необходим для защиты транзакций от "возможных геополитических последствий". Банк Индонезии планирует запустить собственную платежную систему, в конце марта ее готовность оценивалась в 90%.