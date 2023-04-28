МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Федеральная резервная система США не откажется от повышения ставок в ближайшее время, несмотря на проблемы First Republic Bank (FRB) и возможный крах других банков, который может произойти по цепочке, считают опрошенные РИА Новости аналитики. First Republic Bank намерен продать активы выше рыночной цены, собщили СМИ

Однако эксперты разошлись во мнении, насколько похожи проблемы с кредитованием рынка недвижимости в США сейчас с кризисными 2007-2008 годами и стоит ли ожидать масштабных разрушений системы.

В понедельник FRB в финансовом отчете сообщил о падении депозитов за первый квартал до 104,47 миллиарда долларов со 176,43 миллиарда в четвертом квартале 2022 года, при том, что кредитор получил дополнительную помощь в 30 миллиардов долларов в виде совокупных депозитов от американских банковских гигантов, включая Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. На этом фоне во вторник акции FRB обвалились на 50%, а в среду — еще на 30%.

"FRB стал уже не первым банком, пострадавшим от роста доходностей в США. Банки, имевшие на балансе большой объём длинных облигаций (именно они сильно падают в цене при росте доходности) или упорно не повышавшие ставки по вкладам, пострадали от резкого оттока вкладчиков", — говорит главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

"Вкладчики предпочли более доходные инструменты с низким или умеренным риском, чем вклады в этих банках, либо увидели, что банки полностью утратили капитал. Silicon Valley Bank (SVB) показал, что его портфель ипотечных бумаг обесценен на 16,6%, и если бы он признал переоценки в отчётности, то остался бы без капитала. FRB тоже имеет большой объём ипотек на балансе и сопоставимые переоценки (16,6%, как у SVB) оставили бы большую дыру вместо капитала банка. Поэтому причина бегства вкладчиков у этих двух банков похожая", — добавляет он.

БАНКОВСКИЙ КРИЗИС

"Кризис 2007-2008 годов вполне похож на кризис, который происходит сейчас и масштабы проблем сейчас могут оказаться больше, чем тогда, т.к. финансовый стресс значительно выше", — уверен Прокудин. Маск оценил скорость получения данных ФРС США для принятия решений

Риски повторения кризиса рынка недвижимости сейчас меньше, чем в 2007-2008, когда кризис провоцировала безоглядная секьюритизация проблемных активов, приведшая к появлению на рынке большого числа активов, кредитный рейтинг которых не соответствовал реальному качеству, считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

"Если говорить о кризисе ликвидности в малых и средних банках США, то в целом он уже разрешился, мы не видим массового оттока депозитов даже несмотря на продолжение роста краткосрочных процентных ставок. Ситуация с First Republic – это все неразрешенный результат мартовского кризиса", — считает старший аналитик УК "Первая" Артем Перминов.

Он обращает внимание, что в данном случае речь идет о коммерческой недвижимости, а не о традиционной ипотеке. Риск ухудшения качества кредитных портфелей в секторе коммерческой недвижимости действительно существует – это связано с ростом ставок, так как такие кредиты выдаются в основном по плавающим ставкам, фундаментальными изменениями на рынке коммерческой недвижимости после ковида и охлаждением отдельных географических сегментов, например, Калифорнии, поясняет он.

"Однако пока мы видим, что рынок ожидает прекращения роста процентных ставок, что должно ослабить давление на заемщиков. Кроме того, рынок коммерческой недвижимости крайне неоднороден, и кредитное качество портфелей в случае заметного спада может колебаться значительно от банка к банку, таким образом реализация данного риска может поставить под угрозу отдельные региональные банки, чья кредитная политика в сегменте коммерческой недвижимости была наименее строгой в период низких процентных ставок", — добавляет аналитик.

А аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова полагает, что сейчас ситуация с вложениями в коммерческую недвижимость может быть несколько более опасной, так как пока не совсем ясно, каким может оказаться негативный эффект подобных финансовых инструментов.

"Возможный крах других региональных банков, если и произойдет, то по цепной реакции на фоне панических настроений. Пока сильные продажи наблюдаются лишь по отдельным кредиторам и говорить о системном банковском кризисе преждевременно", — уверена она.

ФРС ПРОДОЛЖИТ ПОВЫШАТЬ СТАВКИ

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считают, что на ближайшем заседании в мае Федрезерв США продолжит повышать ставки и проблемы банковского сектора его не остановят. В США рассказали, как политика страны приведет Запад к катастрофе

Как указывает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, основная причина проблем в банковской системе США – агрессивное повышение ставки ФРС для борьбы с инфляцией. По данным CME FedWatch, вероятность повышения ключевой ставки на 25 б.п., до 5-5,25% составляет 74,7% на ближайшем заседание ФРС 3 мая 2023 года. Американские чиновники продолжают ставить инфляцию на первое место, несмотря на другие проблемы в экономике.

Однако говорить о повторении ипотечного кризиса 2007-2008 годов пока рано: главным отличием является то, что серьезные проблемы испытали региональные банки, а не крупнейшие представители отрасли, так же, как и большинство других аналитиков, считает он.

"Не исключено, что глава ФРС Джером Пауэлл продолжит поднимать ключевую ставку до тех пор, пока системообразующие банки не начнут рушиться, только после этого мы увидим ответную реакцию в виде "печатного станка", — говорит он.

"На этом фоне ФРС, скорее всего, продолжит бороться с инфляцией и повысит ставку на 25 б.п. на заседании 3 мая, а в дальнейшем возьмет паузу в повышении. Хотя инфляционные риски для регулятора остаются важными, опасения по банкам, тем более в условиях торможения экономики, уже способны удержать от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики", — считает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Он считает, что переход ФРС к паузе в повышении ставки существенно не изменит развитие ситуации в средних банках. Базовым сценарием аналитиков ПСБ остается усиление консолидации банковского сектора США — все, что готов регулятор делать, так это предоставлять ликвидность проблемным банкам.

"Полагаю, банкротство еще пары небольших банков, причем в течение ближайших месяцев, вполне вероятно. На это указывают и консервативные настроения вкладчиков, и волатильность рынков, и перспектива ослабления экономической активности. И думаю, что именно обострение проблем в финансовом секторе выступит триггером для начала фазы снижения ставки ФРС ближе к концу лета или осенью и для старта программы предоставления дополнительной ликвидности", — считает он.