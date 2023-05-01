МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В мае некоторых россиян ждет повышение пенсий и разовые выплаты, а тем, кто получает пенсию наличными, придется сделать выбор между "Почтой России" и переводом денег на карту. Большинство выплат будут переведены раньше из-за праздников. Льготы пенсионерам в России 2023: какие положены и как оформить

КОМУ ПОВЫСЯТ ПЕНСИЮ

В мае массового повышения пенсий не ожидается, однако некоторые категории граждан все же получат больше. С 1 мая будет проведена индексация пенсий тем, кто достиг 80-летнего возраста. Для них размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости вырастет в два раза и составит 15 134 рубля в месяц.

Доплату к пенсии получат и представители специальностей, связанных с напряженными и опасными условиями труда — работники угольной отрасли и члены летных экипажей гражданской авиации. Доплата в каждом случае индивидуальна и зависит от среднемесячного заработка и стажа на данной работе. Согласно действующему законодательству, размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Некоторым пенсионерам положены выплаты к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, ветеранам и приравненным к ним категориям граждан единоразово заплатят по десять тысяч рублей. Эти деньги смогут получить граждане России, постоянно проживающие на территории страны, а также в Латвии, Литве и Эстонии, если они — ветераны и инвалиды ВОВ.

Многие пожилые люди, которым не положены выплаты из федерального бюджета, получат их из регионального. Так, отдельным категориям ветеранов ВОВ, проживающих в Москве, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 25 тысяч, 15 тысяч или десяти тысяч рублей. Если человеку положена выплата одновременно по нескольким основаниям, деньги перечисляют по одному, которое дает право на бОльшую сумму.

НАЛИЧНЫЕ — "ПОЧТОЙ РОССИИ"

Кроме этого, с 1 мая "Почта России" наделяется исключительным правом доставлять пенсии наличными. До сегодняшнего дня россияне могли получать свои деньги на счет в банке, в отделениях "Почты России", через почтальона на дому или в кассах банковских организаций. При этом некоторых получателей обслуживали альтернативные частные компании. Какие выплаты положены пенсионерам в 2023 году: виды, суммы, как оформить

Теперь же все выплаты наличными находятся в ведении "Почты России". Пенсионеры, как и прежде, могут получать деньги на банковский счет, лично в почтовом отделении и на дому. Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть, в банках.

Для этого придется идти в почтовое отделение. Это надо учесть, если деньги получает другой человек по доверенности, и в ней указана конкретная доставочная организация. В этом случае нужно будет сделать новый документ.

По задумке авторов закона, это поможет исключить из процесса недобросовестные частные компании, которые доставляют пенсии с задержками. Льготы на проезд: кому положены, куда за ними обращаться и как оформить

При желании получатели могут перейти на безналичную форму получения выплат, подав заявление в местный орган соцзащиты. Тогда деньги будут приходить на карту "Мир". В любом случае, задержек выплат не будет — все перечислят вовремя.

ВЫПЛАТЫ РАНЬШЕ СРОКА

Более того, из-за того, что в мае много праздничных дней, некоторые пенсионеры получат свои деньги досрочно. По закону, если день выдачи пенсии выпадает на праздник, его переносят на последний предшествующий ему рабочий день.

Например, если человек получает деньги первого числа месяца, ему выплатят их 28 апреля. Если дата выплаты приходится на девятое мая, ее перенесут на пятое мая.

Помимо этого, в конце апреля всем должны быть начислены социальные выплаты, которые обычно выдаются в начале месяца. Из-за майских праздников их выплатят раньше.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

Помимо федеральных, есть и региональные льготы — по ним с 1 мая тоже возможны изменения, и нужно мониторить местные СМИ, чтобы знать о них. Так, в Пермском крае, Иркутской, Тульской и Орловской и других областях прошла индексация ежемесячных денежных выплат. Накопительная пенсия в 2023 году: кому положена, как получить выплаты

В некоторых регионах с 1 мая изменяется порядок проезда в общественном транспорте, который переходит на электронные проездные документы. Граждане, которым положен льготный проезд, должны получить проездные в местных органах соцзащиты.

Выплаты на детей до трех лет из маткапитала в мае перечисляются по старым датам в последний раз. С июня вводится единая дата выплат — 5-е число каждого месяца, притом приходить они будут за предыдущий месяц, а не за текущий, как сейчас.