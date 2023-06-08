МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. После повышения планки госдолга власти США готовят новую эмиссию на 1 триллион долларов: деньги необходимы для выплаты процентов по уже существующим долгам и финансирования госрасходов. Это раскачает рынок краткосрочного долга и добавит неопределенности в течение банковского кризиса, который поутих, но никуда не исчез. Забудьте о банках. В Китае образовалась долговая яма почти как в Америке

Американское правительство, временно (до 2025 года) решив вопрос с потолком госдолга, готовится к масштабной эмиссии — планируется выпустить казначейских векселей на сумму более 1 триллиона долларов. Этот выпуск был запланирован достаточно давно, но его отложили из-за "боданий" вокруг долговой планки. Теперь мало кто из аналитиков сомневаются, что векселя появятся в полном объеме. Но зачем влезать в новые долги, если старые уже превысили 30 триллионов долларов?

ЗАЧЕМ США НОВЫЕ ДОЛГИ

Дело в том, что США очень нужны деньги на финансирование расходов и оплату процентов по старым долгам. Высокий уровень госрасходов характерен для экономики США с 1930-х годов, напомнил доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Серегй Хестанов.

"Для обслуживания этих расходов и растет госдолг. К данному моменту наибольшие затраты на обслуживание госдолга (немного более 3% ВВП) были в эпоху Рональда Рейгана. Сейчас эта цифра почти в два раза меньше", — напомнил он.

Власти США по мере возможности пытаются экономить. Принятый компромиссный вариант закона предусматривает возвращение в бюджет неиспользованных расходов на борьбу с пандемией, а также ужесточение требований к гражданам с низкими доходами для участия в программах питания и здравоохранения. В целом, в рамках документа планируется заморозка расходов в 2024 году на уровне 2023 года.

Согласно расчетам Бюджетного управления Конгресса США, эти меры позволят сократить расходы бюджета на 1,5 триллиона долларов в течение 2024 года. Более того, новый закон, по мнению экспертов управления, будет способствовать снижению расходов на обслуживание государственного долга на 188 миллиардов долларов.

Однако ряд популистских мер, от которых демократы не откажутся, сведет эту экономию фактически к нулю.

"Только план по списанию задолженности по студенческим кредитам обойдется бюджету США примерно в 400 миллиардов долларов в ближайшие 30 лет. А на "зеленую" энергетику в совокупности уйдет около 737 миллиардов долларов", — напомнил руководитель группы макроэкономических исследований направления макроэкономического анализа и финансовых рынков центра инвестиционного анализа и макроэкономических ЦСР Роберт Григорян.

Иными словами, Белый дом испытывает острую нехватку в ресурсах, необходимых для реализации всех своих инициатив в социально-экономической сфере. Это потребует масштабных заимствований. Стоит также учитывать сохраняющиеся дисбалансы в финансовом секторе, из-за чего ФРС США стоит перед выбором между борьбой с инфляцией и поддержанием финансовой стабильности. Если отказаться от контроля над ценами, текущие дисбалансы только усилятся.

БУМАГИ РУХНУТ В РЫНОК

По мнению аналитиков, новые долговые бумаги, которые появятся на рынке к концу сентября, способны привести к удорожанию краткосрочных займов. Многие помнят, как в 2019 году на фоне низкой ликвидности резко выросли ставки на денежном рынке, что потребовало вмешательства Федрезерва. Ставки в споре Китая и США уже известны. И Россия тут ни при чем

Пока особой волатильности пока не наблюдается. Идет реакция рынков на рост процентной ставки, но это вполне нормально и ожидаемо, считает Хестанов. Однако в перспективе Минфину США придется предлагать инвесторам большую доходность для того, чтобы новые бумаги продолжали покупать. Ведь на фоне ситуации с замороженными активами России многие задумались — а так ли безопасно держать деньги в "трежерис"?

Кроме того, после повышения ставки Федрезерва с околонулевых уровней весной 2022 года до 5 процентов и выше кривая доходности гособлигаций неминуемо поползла вверх. Это, по мнению Григоряна, спровоцирует переоценку коммерческих долговых инструментов, что обязательно повлечет за собой давление на финансовые показатели частных организаций, поскольку стоимость заимствований на открытом рынке для них возрастет.

В первую очередь, ухудшение ситуации может коснуться добывающих компаний и сектора недвижимости, так как для финансирования капитальных затрат им приходится заимствовать значительные объемы средств. Стоимость банковсих займов тоже повышается вслед за ростом учетной ставки.

ТОЛЬКО НАЧАЛО КРИЗИСА

После банковского кризиса, поразившего американскую финансовую систему, многие эксперты предположили, что, помимо нескольких обанкротившихся банков под угрозой находятся еще сотни кредитных организаций. Из-за увеличения ставок их маржа резко сократилась, а вкладчики начали забирать деньги из банков, поэтому пришлось предлагать более высокую доходность по депозитам. США не уследили: Иран взял под контроль главную нефтяную артерию мира

Это закономерно приведет к перетоку вкладов в топ-10 крупнейших кредитных организаций США, указывает американская консалтинговая компания Patomak Global Partners. В частности, JPMorgan Chase сообщил о росте депозитов на 50 миллиардов долларов уже к концу марта. И этот процесс продолжается.

Скорее всего, власти США не допустят масштабного обвала в банковском секторе — для этого у них есть все возможные средства и инструменты. Но рынок недвижимости, о котором пока мало говорят, способен стать источником не менее серьезных проблем. В частности, падение цен на коммерческую недвижимость и слабый спрос со стороны арендаторов создают риски для платежеспособности компаний.

Согласно данным Moody's Analytics, в первом квартале 2023 года цены на коммерческую недвижимость сократились на один процент впервые с 2011 года. И это только начало: по мнению экспертов, цены в этом секторе могут упасть на 40 процентов с пиковых значений. Стоит отметить, что большая часть непогашенных кредитов на коммерческую недвижимость приходится на банковские займы, выданные небольшими и средними кредитными организациями. Именно они находятся в повышенной зоне риска. И новые долги, дополнительно раскачивающие финансовый сектор и требующие денег на погашение, только добавят неопределенности.