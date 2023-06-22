Транспортный налог — это обязательный платеж для всех физических лиц, организаций и ИП, владеющих ТС. Группы автомобилей, которые не облагаются налогом, ответственность за неуплату налога на машину, расчет размера платежа за авто, сроки оплаты, а также налоговые ставки по Москве и другим городам России в 2023 году — в материале агентства "Прайм". Налог на добавленную стоимость 2023: кто платит НДС, расчет и сроки

Транспортный налог

Транспортный налог — это прямой налог, который уплачивают все владельцы зарегистрированных транспортных средств. Он считается одним из основных источников пополнения региональных дорожных фондов.

Средства, полученные от налогоплательщиков, не отправляют в федеральный бюджет, а оставляют в регионах. Деньги уходят на финансирование различных программ и проектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры, в частности строительство и содержание автодорог.

Кто должен платить

Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры", утверждает, что уплачивать транспортный налог обязаны все физические лица, а также организации и индивидуальные предприниматели, если на них зарегистрировано транспортное средство.

"Как правило, это собственники, но есть и исключения. Например, владельцем автомобиля может быть несовершеннолетний ребенок, но зарегистрировать ТС в органах ГИБДД получится только с 16 лет, поскольку до этого времени машина будет числиться на родителе или ином законном представителе" — добавил эксперт.

При начислении налога неважно, как используется автомобиль и исправен ли он вообще. Платить нужно даже в случае длительного ремонта ТС либо при сдаче его в аренду.

Если же транспортное средство не зарегистрировано, то владелец освобождается от налога. Например, это возможно, когда по закону государственная регистрация конкретного ТС не предусмотрена. Льготы по транспортному налогу: кому положены, как получить в 2023 году

Следует отметить, что в случае продажи или дарения ТС платить налог нужно до момента, пока новый собственник не зарегистрирует автомобиль на себя. Если по истечении 10 дней машину не зарегистрировали, нужно обратиться в ГИБДД и подать заявление о прекращении государственного учета.

Транспортные средства, облагаемые налогом

Автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, катеры, моторные лодки, гидроциклы, снегоходы, мотосани — все эти транспортные средства облагаются налогом.

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева перечислила группы ТС, которые не подлежат налогообложению:

Легковые автомобили мощностью до 100 л.с., полученные от органов социальной защиты для инвалидов. Промысловые морские и речные суда. Пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, которые принадлежат перевозчикам. ТС, находящиеся в розыске. Самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы. Весельные лодки и лодки с двигателем мощностью 5 л.с. Тракторы, комбайны, молоковозы, скотовозы и другие ТС, которые принадлежат сельхозпроизводителям.

Чтобы правильно рассчитать налог, необходимо учесть все особенности, связанные с видом транспортного средства. Подробнее об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Иван Манастырский.

Автомобили и все виды мототранспорта

Налоговая ставка в этом случае напрямую зависит от мощности двигателя, а также от возраста транспортного средства. Так, коэффициент повышения ставки для автомобилей и мотоциклов от 1 года до 3 лет составляет 0,5, от 5 до 10 лет — 0,75, от 10 до 15 лет — 2, от 15 лет и больше — 3.

Грузовые автомобили и спецтехника

Для грузовых автомобилей и спецтехники налог рассчитывается, исходя из грузоподъемности и назначения транспортного средства. Базовая ставка на грузовые машины, установленная ст. 361 НК РФ, колеблется в пределах 2,5 — 8,5 руб. за лошадиную силу. Косвенные налоги: чем отличаются от прямых, порядок уплаты в 2023 году

Водный транспорт

На водный транспорт налог взимается в зависимости от типа и мощности двигателя. Налоговая ставка может составлять от 25 до 500 руб. за лошадиную силу.

Воздушный транспорт

Размер налога на воздушный транспорт зависит от веса и типа самолета. Для летательных аппаратов с реактивными двигателями ставка составляет 20 руб. за лошадиную силу, а для остальных моделей с силовыми агрегатами — 25 руб. за л.с.

Железнодорожный транспорт

"Железнодорожный транспорт облагается налогом на основании количества локомотивов и вагонов", — прокомментировал Иван Манастырский.

Проверка задолженности по налогу

Чтобы узнать о наличии или отсутствии задолженности по налогу, можно запросить соответствующую справку в налоговом органе или МФЦ. Из необходимых документов гражданину понадобятся только паспорт и ИНН.

Но существуют и другие способы сделать это, не выходя из дома.

По ИНН

Проверить задолженность по ИНН можно через сервис "Городские платежи", сайт налоговой службы или портал госуслуг.

По номеру автомобиля

На сайте налоговой службы проверить задолженность по номеру автомобиля не получится, но можно зайти на один из специализированных ресурсов (сервис "Автокод" или "Номерограм"). При этом, кроме госномера машины, никаких дополнительных данных о собственнике ТС не потребуется. Косвенные налоги: чем отличаются от прямых, порядок уплаты в 2023 году

По фамилии

Узнать о задолженности можно через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Но, кроме фамилии, надо будет ввести имя, отчество и дату рождения.

На сайте госуслуг

Необходимо зайти в личный кабинет на "Госуслугах", выбрать услугу "Налоговая задолженность" и заполнить электронную заявку, указав в ней свой ИНН.

Налоговые ставки

Транспортный налог является региональным, поэтому субъекты РФ самостоятельно решают, сколько будут платить их жители. Если же регион не установил свои ставки, используют значения, указанные в Налоговом кодексе.

Ставка напрямую зависит от мощности двигателя. Самые низкие налоговые ставки действуют в Ингушетии: от 5 до 40 руб. за л.с. При этом маломощные машины дешевле всего обходятся жителям Крыма и Ханты-Мансийского автономного округа (Югра): ставка на автомобиль мощностью до 100 л.с. составляет 5 руб., а до 150 л.с. — 7 руб.

Самые низкие ставки на мощные ТС, после Ингушетии, действуют в Магадане и Забайкалье. Так, ставка на машину мощностью более 250 л.с. в Магадане составляет 45 руб., а в Забайкалье — 65 руб. Льготы по налогу на имущество-2023: кому положены и как получить

В Москве за автомобиль до 100 л.с. владелец заплатит 12 руб. за силу, до 150 л.с. — 35 руб. за силу, до 200 л.с. — 50 руб. за силу, от 250 л.с. и более — 150 руб. за силу.

Узнать налоговые ставки на транспорт, которые действуют в вашем регионе, можно с помощью справочного сервиса на сайте ФНС.

Расчет транспортного налога

"Для физических лиц транспортный налог рассчитывает налоговая инспекция, которая должна направить уведомление с суммой к оплате", — пояснил Сергей Гебель.

Сумма налога рассчитывается индивидуально по каждому ТС, исходя из ряда составляющих:

Налоговая база — мощность двигателя.

Налоговая ставка.

Период владения. Как правило, это предыдущий календарный год, но может быть и меньше.

Повышающий коэффициент или "налог на роскошь", который применяется только для дорогостоящих автомобилей с учетом их цены и возраста.

Формула расчета транспортного налога выглядит следующим образом: размер налога = налоговая база * налоговая ставка * период владения * повышающий коэффициент (при необходимости). Налоговый вычет: основные виды, кому положены и как получить в 2023 году

При получении уведомления от налоговой эксперт настоятельно рекомендует проверить правильность расчета суммы.

"Для этого нужно сравнить данные о ТС в уведомлении с данными технических, регистрационных, правоподтверждающих документов (ПТС, СТС и т.д.). Налоговая ставка сравнивается со значением, установленным законом субъекта. Далее следует перемножить между собой все величины и результат сравнить с суммой, указанной в уведомлении", — уточнил Сергей Гебель.

Проверить правильность расчета можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России. Если данные указаны неверно, необходимо обратиться в налоговую инспекцию с соответствующим заявлением.

Повышающие коэффициенты

Повышающий коэффициент действует только для обладателей "роскошных автомобилей". В 2023 году в перечень, опубликованный Минпромторгом, попали все машины Rolls-Royce, представленные на отечественном рынке, а также некоторые модели Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Porsche, Jaguar, Jeep.

"Налог на роскошь" должны платить владельцы машин стоимостью от 10 млн руб. "Роскошные автомобили" подразделяются на две категории: от 10 до 15 млн руб. и от 15 млн руб. и выше. При этом для обеих групп введен единый повышающий коэффициент — 3. Налог на роскошь-2023: виды имущества, ставки, формулы расчета

Порядок оплаты

Если срок оплаты наступил, а средства на налоговом счете отсутствуют или их недостаточно, формируется отрицательное налоговое сальдо. Другими словами, сальдо — это та сумма, которую нужно перечислить в бюджет.

Спустя некоторое время налоговый орган направит требование о погашении долга в полном объеме с учетом начисленных процентов. Если налогоплательщик не внесет средства в течение 8 дней, то ему грозит принудительное взыскание долга.

Сроки оплаты

Все физические лица должны платить транспортный налог не позднее 1 декабря того года, который следует за истекшим налоговым периодом. Получается, что 1 декабря 2023 года владельцы транспортных средств будут платить налог за 2022 год.

В свою очередь, организации обязаны платить транспортный налог не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи — не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Отчетность

До 2020 года юридические лица должны были предоставлять декларацию по транспортному налогу. Однако, начиная с 2020 года, сдавать декларацию не нужно. Вместо этого налоговая направляет организациям уведомление с перечнем транспорта и расчетом платежей.

Расчет налога за 2023 год юридические лица получат с марта по август 2024 года. Налоговые льготы: виды, кому положены и как их получить

Уменьшение транспортного налога

Некоторые категории собственников (как физические лица, так и организации) либо частично, либо полностью освобождены от уплаты транспортного налога.

Основная часть льгот по транспортному налогу установлена на региональном уровне, поэтому их перечень, основания и порядок предоставления зависят от конкретного субъекта. Например, в ряде российских городов полностью освобождены от уплаты налога пенсионеры, частично освобождены матери-одиночки и родители в многодетных семьях.

Льготы распространяются на владельцев электрокаров и машин на газу. Освобождены от транспортного налога ветераны труда, Герои Советского союза, инвалиды I и II группы, а также люди, пострадавшие от радиации и облучения в связи с авариями или ядерными испытаниями.

Кроме того, налог не платят за автомобили полиции, скорой помощи, МЧС и некоторых дорожных служб. При этом государство в индивидуальном порядке может уменьшить налог гражданам, доход которых не превышает прожиточный минимум. Как узнать задолженность по налогам лично и онлайн: все доступные способы

Важно отметить, что собственник не обязан платить за сгоревшее, утилизированное или угнанное транспортное средство. Но для этого следует сразу сообщить об инциденте в налоговую службу.

С налогового периода за 2022 год от уплаты освобождаются организации, которые зарегистрированы на федеральной территории "Сириус", в отношении машин, оснащенных электрическими двигателями мощностью до 150 л.с.

Ответственность за неуплату

За неуплату транспортного налога предусмотрены штрафы и иные меры ответственности. Штрафы начисляются за каждый день просрочки и могут достигать 30% от суммы налога.

В некоторых случаях при умышленной неуплате налога транспортное средство могут арестовать и даже продать на аукционе для погашения долга.

Однако, как отмечает Сергей Гебель, прежде всего задолженность взыскивается за счет средств на банковских счетах.

"Но, если их не хватит, инспекция может обратиться в суд для реализации иного имущества должника", — добавил эксперт.

В свою очередь, Оксана Васильева обращает внимание на то, что уклонение от уплаты налогов на сумму более, чем 2 700 000 рублей, приведет уже к уголовной ответственности.

Налоговая амнистия

Налоговая амнистия — это временное освобождение от уплаты налогов или снижение размера налоговых обязательств. Так, в России в 2020 году объявили налоговую амнистию для транспортного налога, однако сейчас она уже не действует.

"Владельцам ТС, которые не уплачивали налог в течение нескольких лет, предоставили возможность сделать это с большой скидкой", — прокомментировал Иван Монастырский. Льготы пенсионерам в России 2023: какие положены и как оформить

Советы экспертов

С 2023 года все налоги уплачиваются одним платежом. Поэтому Оксана Васильева рекомендует внимательно суммировать их размер.

"Дело в том, что ФНС распределяет денежные средства в специальном порядке. Поэтому может случиться так, что налогоплательщик хотел уплатить именно транспортный налог, а налоговые органы направили деньги в иной бюджет", — пояснила она.

При покупке нового авто нужно всегда учитывать его мощность, возраст и стоимость. Так, легковые машины мощностью более 250 л.с. облагаются повышенной налоговой ставкой, а для некоторых ТС стоимостью более 10 000 000 рублей предусмотрены дополнительные коэффициенты.

К тому же стоит всегда проверять налоговое уведомление и производить перерасчет, так как в ФНС могут ошибиться.

При возникновении каких-либо финансовых трудностей и невозможности вовремя уплатить налог Иван Манастырский советует обращаться в налоговую службу для рассрочки или отсрочки платежа.