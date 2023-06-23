МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Евросоюз утвердил одиннадцатый пакет санкций против России, говорится в релизе на сайте Еврокомиссии, который вот-вот вступит в силу. Однако, уже готовится новый, двенадцатый список ограничений. ЕС назвал фирмы, попавшие под ограничения за обход антироссийских санкций

"Комиссия приветствует утверждение Советом (ЕС) 11-го пакета санкций против России", говорится в сообщении. До официального релиза первым о том, что санкции вступают в силу сегодня, объявила Эстония. Обычно славящаяся своей неторопливостью страна не смогла сдержаться.

Другой давний "друг" России — Польша поспешила добавить, что скоро будет готов следующий пакет санкций.

С введением 11-го списка рестрикций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза теперь затронули почти 1800 физлиц и организаций.

Правда, Москва этим санкциям не удивилась. Например, Брюссель окончательно прекратил импорт российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", но продолжит по ней импорт нефти из Казахстана. Но запрет поставок российской нефти по северной ветке "Дружбы" уже не имеет смысла — нефть из России перестала идти этим маршрутом еще в начале года.

И так почти по всем пунктам.

Главное об 11-ом пакете

ЕС запретил заход в порты союза судов, подозреваемых в нарушении запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России по морю. Также ограничение на вход в европейские порты может распространяться на корабли, которые отключают навигационную систему при перевозке российской нефти и нефтепродуктов. Украина получила пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС

Также был введен на перевозку товаров грузовиками с российским прицепами и полуприцепами. Брюссель также расширил запрет на поставки в Россию машин класса "люкс" и электро- и гибридные автомобили, в том числе бывших в употреблении.

Еще один пункт: запрет на экспорт в Россию материалов и технологий, которые, как он считает, могут быть использованы в оборонной промышленности. Также был пополнен список товаров и технологий, запрещенных к транзиту через территорию России в третьи страны.

ЕС запретил продажу, лицензирование или передачу иными способами прав интеллектуальной собственности и коммерческих секретов на любые запрещенные к экспорту в России товары, чтобы предотвратить перепроизводство таких товаров за пределами Евросоюзу.

Кроме того, был запрещен экспорт некоторых российских товаров и технологий в третьи страны, чтобы предотвратить их реэкспорт в Россию. Поставщиков стали и железа обязали доказывать, что при производстве не использовали российские ресурсы.

Были расширены и персональные санкций: в перечень добавили в них 87 организаций, за обход антироссийских мер. Перечень пополнился компаниями из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Кроме того, ЕС расширил списки лиц, которые попадают под антироссийские под санкции, включая военных, судей, представителей СМИ, бизнеса, а также якобы причастных к "депортации украинских детей". ЕС не видит оснований для конфискации российских активов, сообщили СМИ

Что будет дальше?

Польские власти уже начали работать над 12-м пакетом санкций в отношении России, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Петр Вавжик.

"Независимо от удовлетворенности 11-м пакетом санкций нужно на постоянной основе оказывать все большее давление на Россию, поэтому мы уже обдумываем 12-й пакет санкций", — цитируют его СМИ.

Он назвал четыре важных для Варшавы момента.

"Вопрос запрета импорта алмазов", — сказал Вавжик, в надежде переломить сопротивление стран Бенилюкса.

Также Польша настаивает на включении в санкции атомной отрасли, введении дополнительных положений по разного рода комплектующим и норм, препятствующих обходу компаниями санкций. Четвертый элемент — санкции в отношении Белоруссии.

"Постепенно разница между Белоруссией и Россией стирается, поэтому эти страны должны быть охвачены одинаковыми санкциями", — заключил чиновник.