МОСКВА, 1 июл —ПРАЙМ. С 1 июля традиционно вступают в силу изменения в законодательстве. Что изменится в жизни россиян — в материале "Прайма". Россиянам рассказали, кому в июле повысят пенсию

ПЕНСИИ

В России с 1 июля повысят пенсии для трех категорий пенсионеров.

Первая категория — пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет. Согласно закону, им будут начислять ежемесячную доплату в размере 7,5 тысячи рублей.

Вторая категория — пенсионеры, которые прекратили трудовую деятельность в предыдущие месяцы. Поскольку в период трудовой деятельности индексация для них не проводилась, после прекращения трудовой деятельности им вернут всю предыдущую индексацию выплат.

Также в июле будет пересчитана пенсия у тех, кто представил в мае дополнительные документы для учета нового стажа.

Для увеличения пенсионных выплат дополнительных заявлений писать не нужно: все данные по пенсионерам уже есть в Социальном фонде. Все изменения у пенсионера отражаются в базе данных и выплаты меняются автоматически. Минтруд запланировал двойную индексацию пенсий в 2025-2026 годах

ПЕНСИИ ВОЕННЫМ В НОВЫХ РЕГИОНАХ

С 1 июля граждане России, постоянно проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, смогут получать военные пенсии.

На выплату смогут рассчитывать граждане, постоянно проживающие по состоянию на 30 сентября 2022 года на территориях новых субъектов РФ, и являющиеся получателями пенсий, назначенных в связи с прохождением военной службы, а также военные пенсионеры из этих регионов, выехавшие на территорию РФ, с 2014 года по 29 сентября 2022 года.

КОМПЕНСАЦИЯ ПО ОСАГО ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

С 15 июля на Госуслугах можно подать заявление о компенсации ущерба по ОСАГО, но только в случае оформления ДТП по Европротоколу. Россиянам посоветовали заводить отдельную почту для "Госуслуг"

Все документы подаются в электронном виде, переговоры со страховой можно вести через личный кабинет.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

С 1 июля физические лица-налогоплательщики смогут отправлять в налоговые органы и получать от налоговых органов документы через портал Госуслуги.

Для этого в личном кабинете на Госуслугах можно отправить в налоговые органы соответствующее уведомление.

ГЕКТАРЫ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Также с июля на Госуслугах можно будет оформить заявку на получение арктического или дальневосточного гектара. Напомним, что от в случае, если предложенный участок по какой-либо причине не подошел, гражданин вправе от него отказаться и выбрать другой, но только один раз.

КОМПЕНСАЦИИ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

С июля начнут действовать единые стандарты компенсаций затрат на жилье и услуги ЖКХ.

Заявления по компенсациям можно подать через портал Госуслуги, в МФЦ или другими способами. Решение примут в течение десяти рабочих дней.

ПОТРЕБКРЕДИТЫ И МИКРОЗАЙМЫ

Банк России вводит более строгие лимиты на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой (более 80 прцоентов).

Регулятор принял более строгие ограничения на кредитование физлиц с высокой долговой нагрузкой, чтобы сбалансировать структуру кредитования и снизить закредитованность граждан. По мнению ЦБ, доля выданных МФО заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80 процентов, не должна превышать 30 процентов от объема установленных лимитов кредитования. Юрист раскрыла, что делать с “липовым” кредитом

Еще одно нововведение, которое касается микрозаймов, это действие с 1 июля закона, ограничивающего ставки по таким займам. Микрофинансовые организации не могут назначать ежедневную ставку выше 0,8 процента по новым займам сроком до года. Общая переплата, включая проценты, комиссии, штрафы и неустойки, не должна превышать 130 процентов (до июля — 150 процентов) от размера кредита.

Для микрозаймов до десяти тысяч рублей на срок на 15 дней, ставка должна быть не более одного процента в день (до 1 июля — два процента), а предельная сумма процентов и комиссий не будет превышать 15 процентов (до 1 июля — 30 процентов).

АКЦИЗЫ

С июля вводятся акцизы на сахаросодержащие напитки. Ставка акциза установлена в размере семи рублей за литр. Минпромторг предложил ввести цифровой акциз на пиво и сладкие напитки

Подакцизными станут упакованные напитки, которые изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, содержат сахар, сироп с сахаром или мед, если объемная доля углеводов в них будет превышать пять грамм на 100 миллилитров напитка, а содержание этилового спирта составит не более 1,2 процента.

Ряд напитков (кроме тонизирующих и газированных) выведен из-под действия акциза — например, соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, кисель и напитки из злаковых, зернобобовых и масличных, орехов, кокоса и продуктов их переработки.