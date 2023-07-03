Пенсия по инвалидности — государственная выплата, призванная обеспечивать доход людям, полностью или частично утратившим трудоспособность. Как ее оформить в 2023 году, насколько размер пособия отличается в зависимости от группы инвалидности, сколько получают дети-инвалиды, — в материале агентства "Прайм". Россиянам рассказали, кому в июле повысят пенсию

Пенсия по инвалидности

Пенсия по инвалидности — денежные выплаты от государства гражданам, которые имеют статус инвалида. Этот статус присваивается тому, кто вследствие какого-либо заболевания, врожденного дефекта или травмы не может полноценно жить и работать.

Кто имеет право и условия для назначения

Для взрослых определены три группы инвалидности: 1, 2 и 3. Кроме того, отдельно выделяются дети-инвалиды до 18 лет, которые на группы не подразделяются. Размер пенсии и преференций зависит от того, какой конкретно статус имеет гражданин. Россиянам рассказали о повышении пенсий в 2025 году

3 группа

3 группа инвалидности назначается при:

Наличии заболевания или травмы, в результате которых у человека возникли ограничения в здоровье и работоспособности. Подтверждении инвалидности медицинской комиссией. Отсутствии возможности предоставления работодателем работы, соответствующей состоянию здоровья инвалида. Оформлении заявления на назначение пенсии по инвалидности. Получении положительного решения от соответствующих органов пенсионного фонда.

2 группа

Для назначения пенсии по инвалидности 2 группы требуется:

Наличие заболевания или травмы, в результате которых у человека возникли серьезные ограничения в здоровье и работоспособности. Подтверждение инвалидности медицинской комиссией. Отсутствие возможности предоставления работодателем работы, соответствующей состоянию здоровья инвалида. Оформление заявления на назначение пенсии по инвалидности. Получение положительного решения от соответствующих органов пенсионного фонда.

1 группа

По словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, для назначения пенсии по инвалидности 1 группы требуется соответствие следующим условиям: Госдума одобрила право отцов направлять маткапитал на накопительную пенсию

Наличие заболевания или травмы, в результате которых у человека возникли тяжелые нарушения здоровья, не позволяющие ему работать или обеспечивать себя самостоятельно. Подтверждение инвалидности медицинской комиссией. Оформление заявления на назначение пенсии по инвалидности. Получение положительного решения от соответствующих органов пенсионного фонда.

При назначении пенсии по инвалидности гражданину также положены дополнительные льготы, включая бесплатную медицинскую помощь, преференции по оплате ЖКХ и другие.

Дети-инвалиды

В соответствии с законом "О социальной защите инвалидов" ребенок до 18 лет, который имеет стойкие нарушения функций организма, произошедшие в результате травм, заболеваний или врожденных дефектов, приведшие к ограничению жизнедеятельности, может получить пенсию по инвалидности в следующих случаях:

Если он находится на полном уходе у родителей или опекунов и не может самостоятельно обеспечивать себя. Проходит стационарное лечение в учреждениях здравоохранения, общественных организаций и не может приобрести достаточное количество средств к существованию, не имеет способности к заработку. Родители или опекуны детей-инвалидов должны иметь гражданство РФ и находиться на территории страны. Заявления на назначение пенсии должны быть поданы в соответствующие органы пенсионного фонда.

Размер пособия

Размер пособия зависит от того, какую пенсию получает инвалид: страховую, социальную или государственную. Выплаты ежегодно индексируются: страховая была повышена в начале года, социальная — с 1 апреля. Путин подписал закон о беззаявительном назначении некоторых пенсий

Социальная

Если люди с инвалидностью не могут работать, государство выплачивает им ежемесячную социальную пенсию, если у гражданина все же есть минимальный трудовой стаж, то по достижении им пенсионного возраста социальная заменяется на страховую, но пенсионер имеет право выбрать, какую из двух пенсий по инвалидности ему более выгодно получать. С 1 апреля 2023 года социальная пенсия по инвалидности составляет:

для инвалидов 1 группы и инвалидов с детства II группы — 14 306, 73 руб.;

2 группы (исключая инвалидов с детства) — 7 153,33 руб.;

3 группы — 6 080, 38 руб.;

инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам — 17 167,83 руб.

Страховая

Если инвалид трудился, а потом вышел на заслуженный отдых, ему положена страховая пенсия. Размер ее зависит от того, какую группу инвалидности имеет гражданин, от суммы уплаченных страховых взносов, срока трудовой деятельности, наличия родных на попечении и региона проживания.

Как рассчитать

Страховая пенсия по инвалидности рассчитывается по формуле:

Накопленный пенсионный балл * Стоимость балла + Фиксированная сумма. Пенсия по потере кормильца: размер, кому положена, как оформить

Стоимость одного пенсионного балла в 2023 году равна 123 руб. 76 коп., фиксированная выплата с 1 января 2023 года составляет:

для 1 группы — 15 134 рубля в месяц;

для 2 группы — 7 567 рублей;

для 3 группы — 3 783 рубля.

"В случае инвалидности, вызванной трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, работник имеет право на ежемесячное пособие в размере не менее 50% среднего заработка за последние 12 месяцев до наступления инвалидности, а в случае тяжелой травмы или заболевания, вызванного несчастным случаем, застрахованный имеет право на пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты за последние 12 месяцев до инвалидности. Пособие выплачивается на протяжении всего периода временной нетрудоспособности", — напоминает Оксана Васильева.

Государственная

Государственная пенсия выплачивается отдельным категориям россиян: Россиянам раскрыли условия, при которых можно лишиться пенсии

военнослужащим;

участникам Великой Отечественной войны;

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф;

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

космонавтам.



Вид пенсии Инвалидность Размер в процентах от социальной пенсии Военнослужащим с инвалидностью, наступившей в результате травмы 1 группа 2 группа 3 группа 300% 250% 175% Военнослужащим с инвалидностью, наступившей в результате заболевания 1 группа 2 группа 3 группа 250% 200% 150% Участникам Великой Отечественной войны 1 группа 2 группа 3 группа 250% 200% 150% Пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф 1 группа 2 группа 3 группа 250% 250% 125% Награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 1 группа 2 группа 3 группа 200% 150% 100% Космонавтам (в процентах от денежного довольствия) 1 группа 2 группа 3 группа 85% 85% 50%

Ребенок с инвалидностью

С 1 апреля 2023 года пенсия ребенку-инвалиду составляет 17 167,83 рубля. Но в отдельных регионах размер социальной пенсии зависит от коэффициента, например, в Камчатской области он равен 2,0, поэтому, ребенок-инвалид получает пособие равное 34 335,64 рублю. Полный список региональных коэффициентов указан в письме Минтруда № 1199-16 от 9 июня 2003 года.

Получение пенсии по инвалидности, оформление

По словам юриста Данила Стренина, с 1 января 2022 г. социальная и страховая пенсия по инвалидности назначается автоматически со дня установления инвалидности — без подачи дополнительного заявления. Сведения об инвалидности поступают в Социальный фонд из Федерального реестра инвалидов.

Для того, чтобы получить инвалидность, необходимо пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ). Направление дают в поликлинике или (если есть заключение врача) в СФР. РБК: после выхода на пенсию россияне работают еще несколько лет

Куда обращаться

Для назначения государственной пенсии гражданин может подать заявление в территориальный орган СФР, МФЦ или через портал "Госуслуги".

Необходимые документы

Пакет документов включает в себя:

паспорт гражданина РФ;

СНИЛС;

медицинскую документацию, подтверждающую инвалидность;

трудовую книжку;

реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться деньги.

Как начисляется выплата

Пособие начисляется ежемесячно, получить его можно:

на банковский счет;

в отделении Почты России (при личном посещении или с доставкой на дом);

через любые службы, занимающиеся доставкой пенсий и социальных пособий (перечень можно узнать в СФР).

Гражданин должен выбрать способ получения и написать заявление через "Госуслуги", Социальный фонд России либо лично в офисе МФЦ.

Какого числа приходит

Трудовая пенсия по инвалидности назначается со дня признания лица инвалидом, социальная — с первого числа месяца, в котором инвалид обратился за ней, но не ранее возникновения на нее права. Выплаты осуществляются ежемесячно, в фиксированную дату, причем, если день приходится на выходной или праздничный — пособие приходит раньше (сроки доставки денег пенсионерам прописаны в «Правилах выплаты пенсий»). Точную дату можно узнать в личном кабинете на сайте СФР. Льготы ветеранам боевых действий: перечень, как оформить в 2023 году

Можно ли получать два вида пенсий

"Получать одновременно социальную и страховую пенсию по общему правилу нельзя. Однако ст. 3 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" предусмотрен ряд исключений — в частности, две пенсии могут иметь граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, ветераны Великой Отечественной войны, вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившие в новый брак и т.д.", — говорит Данил Стренин.

Продление пенсии по инвалидности

Продление пенсии по инвалидности носит проактивный характер, основанием для продления выплат являются данные, внесенные в Федеральный реестр инвалидов. Как рассчитать размер пенсии в 2023 году: формула, пример, что такое ИПК

Льготы для людей с инвалидностью

По словам Оксаны Васильевой, для инвалидов в РФ предусмотрены:

пакет бесплатных социальных услуг;

право на внеочередное обслуживание в ряде организаций;

обеспечение медицинским инвентарем;

льготные условия обучения;

налоговые вычеты и прочее.

Конкретный список льгот (он зависит от региона), можно уточнить в территориальных органах Социального фонда России. Например, это может быть:

50% скидка на оплату услуг ЖКХ;

скидка 50% на ОСАГО;

бесплатная парковка;

А также определенным категориям инвалидов положены бесплатное временное пользование слуховыми аппаратами, специализированным автомобилем, инвалидными колясками, собаками-поводырями и прочее.

Будет ли индексация пенсии по инвалидности в 2023 году

В январе 2022 года страховые пенсии по инвалидности проиндексированы на 5,9%, в июне — на 10%. С 1 апреля 2023 года индексация составила еще 3,3%.