МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ущерб от погромов во Франции может составить десятки миллиардов евро. "Прайм" разобрался в том, кто это будет компенсировать. Медведев предложил Макрону перейти на сторону Франции

НЕ ПОЩАДИЛИ НИКОГО

Беспорядки начались после того, как 27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля. Наибольшие всплески насилия наблюдались в Париже и его окрестностях, а также Нантере, Марселе, Тулузе, Монпелье, Бордо, Лионе, Страсбурге, Лилле и Ницце.

Информации об ущербе пока подсчитать сложно. Министерство экономики Франции сообщило, что пока разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десять торговых центров во Франции за эти дни.

Детальной оценкой экономического ущерба еще предстоит заниматься, поскольку события относятся по классификации юристов к категории "длящихся правонарушений" — нарушение закона в течение длительного периода времени. Однако уже сейчас можно предположить, что цифры экономического ущерба будут существенными.

Председатель торгово-промышленной палаты "Экс-Марсель-Прованс" Жан-Люк Шовен сообщил, что только в Марселе ущерб магазинов из-за погромов превысил 100 миллионов евро, по оценкам страховщиков. В городе пострадали почти 400 магазинов. Торговцев пообещали освободить от налога на наружную рекламу, выделить два миллион евро для поддержки коммерсантов. Во Франции подсчитали сумму ущерба от кибератак

Кроме того, французские власти заявили, что направили 20 миллионов евро на ремонт камер наблюдения, разбитых в ходе нынешних беспорядков. Цифры будут только увеличиваться.

"Оценивать ущерб придется долго. Есть прямой ущерб — непосредственно от разрушения различных объектов, грабежей и так далее. Тут цифра огромная. Другой вид ущерба — вынужденные простои предприятий, магазинов, учреждений, когда они не получают выручку. Третий ущерб косвенный — потери от недоинвестирования в будущие проекты. Причем потери экономики от последних двух сопоставим с прямым ущербами от разрушений", — пояснил гендиректор АЦ БизнесДром Павел Самиев.

Он привел пример, во сколько страховым влетит возмещение ущерба владельцам поврежденных авто. Если взять среднюю стоимость авто 150 000 евро и предположить, что компенсировать полный или частичный ремонт (а иногда отсутствие даже возможности починить застрахованную машину), то потери страховщиков измеряются в десять миллионов евро.

"Поэтому страховщики ждут, будет ли объявлено чрезвычайное положение, потому что тогда им не надо будет компенсировать ущерб, так как риски при ЧП не подлежат страхованию. А сейчас они обязаны", — добавил он. СМИ: на акциях протеста во Франции ожидают до 600 тысяч человек

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анатолий Колесников считает, что все виды ущерба — и прямые, и косвенные, можно будет оценить в десятки миллиардов евро.

"Наблюдая за уличными беспорядками во Франции, обращаешь внимание на тот, факт, что, вопреки утверждениям самих протестующих о направленности их недовольства на символы государства — правительственные учреждения, здания муниципалитетов, полицейские участки и так далее, — бизнес также страдает от погромов. Очевидно, что маргиналы не упустят повода поживится на фоне массовых беспорядков", — сказал Колесников.

Механизм определения экономических последствий и компенсации ущерба от уличных беспорядков сформирован: любой страховой полис, заключаемый владельцем бизнеса, содержит положения о гражданских беспорядках, являющихся страховым событием.

Вместе с тем, функционирование этого механизма далеко от эффективного, считает Колесников. Очевидно, что страховые компании будут стараться снижать стоимость страховых выплат, юристы пострадавших бизнесменов будут стараться максимально завышать планку экономических потерь, понесенных их нанимателями в результате беспорядков, а суды, с учетом количества подобных правонарушений, заваленные исковыми заявлениями, будут долго и неторопливо разбираться с поиском истины. Поэтому ожидать оперативных компенсаций малому и среднему бизнесу, а именно он в основном страдает от массовых протестов, не приходится. Банк Франции спрогнозировал небольшой рост в экономике страны

СНЕЖНЫЙ КОМ

Описываемая ситуация имеет и долгосрочный характер, связанный со снижением инвестиционной активности. И в данном случае речь идет не столько о снижении инвестиционной мотивации у так называемых институциональных инвесторов, сколько об обычных предпринимателях, привыкших полагаться на себя и своей инициативой, активностью зарабатывать на собственную жизнь и обеспечивать благосостояние своих семей.

"Очевидно, что в условиях отсутствия уверенности в стабильном будущем, помощи и защите государства, граждане воздержаться от инвестирования собственных средств в создания организаций малого и микробизнеса", — сказал Колесников.

А это, как снежный ком, повлечет за собой снижение налогооблагаемой базы, увеличения расходов государства на содержание безработных, уменьшения количества рабочих мест. Таким образом, большинство уличных протестов, имеющих в своей основе, как правило экономические основания в виде ухудшения условий жизни, и направленные на устранение этой ситуации, в конечном счете приводят к еще более негативным экономическим последствиям, заключил он. Локомотив сошел с рельсов: кто расшатает экономику Европы

Обычно риски погромов, которые ведут к порче имущества физических лиц, включая автомобили, являются исключением из страхового покрытия страховщиков наряду с рисками народных волнений, военных действий или забастовок, пояснила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Страховых компаний подобные риски могут привести к катастрофическим убыткам, поэтому являются стандартными исключениями в страховых договорах. Однако, власти Франции приняли решение выплатить компенсацию пострадавшим через страховые компании, но за счет средств бюджета, а не целиком за счет страховых резервов самих страховщиков. Таким образом, скорее всего произойдет произошло субсидирование убытков страховых компаний, объясняет она.

Помимо этого, в странах ЕС получил распространение такой инструмент защиты страховщиков от катастрофических убытков как секьюритизация рисков через эмиссию катастрофических облигаций. Вполне вероятно, что часть страховых компаний, которые в текущий момент столкнулись с высоким уровнем убыточности, могли передать часть рисков посредством этого инструмента.

Катастрофические облигации выпускают страховые компании (или финансовые организации) для увеличения фонда возмещения ущерба своим клиентам от катастрофических событий. Например, Всемирный банк еще в 2017 году выпустил "пандемийные облигации" выплаты по которым привязаны к вспышкам пандемий инфекционных заболеваний. Напомним, что сама пандемию COVID-19 объявили в марте 2020 года. СМИ: энергетический кризис в ЕС только набирает свои обороты

Ситуация с погромами во Франции может иметь сильный социальный резонанс среди владельцев малого и среднего бизнеса, поэтому власти как за счет выплат компенсаций, так и за счет предоставления отсрочек по социальным и налоговым платежам пытаются урегулировать назревающий конфликт.

Тем не менее, уже сейчас французские СМИ пишут, что уже появились люди и компании, которые, пользуясь случаем, сами себе вредят и списывают на погромы в надежде получить страховку.

Обычно страховщики имеют специальные службы, которые занимаются расследованием подозрительных страховых случаев. Поэтому обычно методы борьбы так же, как и со страховым мошенничеством, поясняет Финогенова.

"Нужно иметь в виду, что в текущей ситуации из-за массовости обращений, провести расследование будет гораздо сложнее. Однако учитывая то, что выплаты будут осуществляться при поддержке государства, финансовая устойчивость страховщиков должна успешно пройти проверку на прочность", — заключила она.