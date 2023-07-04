Еврооблигации, или евробонды, — это облигации, которые выпускает компания или государство на финансовом рынке в отличной от национальной валюты эмитента. Что это такое простыми словами, как их купить, из чего формируется доходность купонов и выплаты по ним, основные преимущества и возможные риски инвестирования — в материале агентства «Прайм». Дивиденды: что это такое, как получить и размер выплат в 2023 году

Еврооблигации

«Еврооблигации (евробонды) — это долговые обязательства компаний или госструктур. Исторически они возникли на территории Европы, отсюда и появилась приставка "евро". Однако они могут быть номинированы в любой иностранной валюте: долларах, юанях, швейцарских франках. Их главная задача — привлечь долговое финансирование от внешних инвесторов, поэтому они ориентированы на зарубежные рынки, на них в первую очередь и обращаются. Однако это не означает, что гражданин страны, их выпустившей, не может ими владеть», — комментирует Илья Мерзляков, руководитель отдела продаж AM Capital.

Роман Чечушков, руководитель направления инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» дополняет, что еврооблигация дает возможность инвесторам зарабатывать не только купонный доход, но и доход от курсовой разницы.

Виды

Еврооблигации различаются по типу купонного дохода и сроку погашения. Основные их виды перечислил Роман Чечушков:

По типу купона можно выделить:

Еврооблигации с фиксированной купонной ставкой, которая остается неизменной. Их главные преимущества в простоте прогноза купонных выплат и высокой ликвидности, лучше всего вкладываться в них в период стабилизации экономики.

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Еврооблигации с переменной купонной ставкой, которая зависит от референсного показателя (например, RUONIA, LIBOR, EURIBOR или других).

Достоинства в защите капитала от риска повышения процентных ставок, они подходят для инвестирования в периоды высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики.

Основные риски кроются в снижении процентных ставок.

Еврооблигации с нулевым купоном (бескупонные), в этом случае ставка равна нулю. Доход по таким облигациям возникает за счет разницы между ценой погашения и ценой покупки. Преимущества таких евробондов в относительно низком уровне риска. А недостаток облигаций с нулевым купоном в том, что они могут иметь ограниченную ликвидность на рынке.

По сроку погашения выделяют облигации:

краткосрочные;

среднесрочные;

долгосрочные;

бессрочные.

«Существуют также более сложные инструменты, например конвертируемые еврооблигации (с возможностью конвертации в акции эмитента и получения потенциальной прибыли от роста стоимости акций эмитента), еврооблигации с опционными правами (put или call)», — отмечает Роман Чечушков. Криптовалюта: что это, как используется и чем отличается от обычных денег

По словам руководителя аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артура Мейнхарда, сейчас на отечественном рынке доступны новые качественные инвестиционные инструменты — замещающие облигации. Это долговые ценные бумаги, появившиеся в качестве альтернативы хорошо зарекомендовавшим себя до 2022 года еврооблигациям. В минувшем году евробонды утратили былую надежность в связи с введением антироссийских санкций. Под ограничения недружественных государств попали ряд российских эмитентов и, главное, Национальный расчетный депозитарий, инфраструктура которого использовалась при взаиморасчетах по хранящимся в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream ценным бумагам.

«Замещающие облигации — современная альтернатива еврооблигациям: всё то же самое, но без инфраструктурных рисков. В ближайшее время можно ожидать повышения эффективности стратегий доверительного управления, построенных на работе с ними», — говорит специалист.

Особенности

«Еврооблигации по доходности отличаются от обычных облигаций тем, что кроме интуитивно понятных вариантов доходности в виде разницы цен при покупке/продаже и дохода с купонных выплат есть возможность получить прибыль с курсовой разницы валют. Так как, инвестируя в евробонды, по сути, гражданин дает компании валютный заем, и его прибыль находится в прямой зависимости с котировками валюты на рынке», — говорит Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

Артур Мейнхард поясняет, что по состоянию на 22 июня 2023 года на отечественном рынке представлен 31 выпуск замещающих облигаций. Больше половины из них — 21 — облигации «Газпрома». «Первая волна замещений еврооблигаций этой российской энергетической компании позади. Теперь "Газпром" проводит повторное замещение: операции возобновились в конце мая текущего года. Есть все основания полагать, что процесс замещения евробондов продолжится и дальше, потому что большое количество еврооблигаций пока не были заменены на бумаги, над которыми россияне могут осуществлять контроль», — дополняет эксперт. Облигации: что это такое, как выбрать и сколько можно на них заработать

Преимущества

По словам Николая Вавилова, основные плюсы инвестирования в еврооблигации — защита от обесценивания рубля и более высокие процентные ставки, чем валютные вклады в банках. «Корпоративные еврооблигации — это возможность инвестировать в крупные российские компании в иностранной валюте. Государственные же — это фактически те же ОФЗ, гарантом выплат и погашения по которым выступает выпустившая их страна, опять же — в иностранной валюте. Таким образом, главное преимущество евробондов — возможность избежать риска девальвации национальной валюты — рубля», — отмечает Илья Мерзляков.

Наблюдающийся сейчас процесс замещения еврооблигаций, по мнению Артура Мейнхарда, может повлиять на рынок ценных бумаг в целом. Появление большого количества свободных бондов серьезно отражается на их стоимости и кривой доходности по всем бумагам. Это означает, что при грамотном управлении инвестиционным портфелем, при взвешенном выборе инструментов можно хорошо заработать на изменении их курса.

«Надёжность инвестиционной стратегии, которая предполагает операции с замещёнными облигациями, обеспечивается тем, что все сделки проходят на внутреннем рынке, на Московской бирже, — говорит Артур Мейнхард. — Это означает, что при операциях с ними инвесторам не придется брать на себя никаких инфраструктурных рисков. Одновременно с этим замещенные бумаги номинированы в иностранной валюте, то есть при ослаблении курса рубля их владельцы будут обеспечены дополнительным доходом».

Кроме того, к преимуществам стратегий доверительного управления, построенных на операциях с бондами, эксперт относит высокую ликвидность — клиент в любой момент может распродать портфель. Постоянное начисление купонного дохода также положительно отражается на эффективности облигационных портфелей. Погашение облигаций: какие виды бывают, их особенности и сроки выплаты

Недостатки и риски

Основные минусы — дополнительное налогообложение на разницу курсов валют, которое есть при инвестициях в любые ценные бумаги в иностранной валюте, брокерские комиссии, и высокий порог входа — от 1 000$. Кроме того, по словам Николая Вавилова, при покупке корпоративных облигаций следует учитывать риски низкой ликвидности, убытков при продаже дешевле покупки и потенциального банкротства эмитента.

Илья Мерзляков выделил еще один подводный камень при покупке еврооблигаций. «Есть такое понятие как "дата фиксации", она очень похожа на дивидендную отсечку по акциям. По сути — это крайний срок регистрации нового владельца для получения купона. Если продажа евробонда состоится между датой фиксации и выплатой по купону, то последняя придёт не новому владельцу, а предыдущему. Обычно между фиксацией и купоном проходит 10-15 дней, это нужно учитывать», — говорит эксперт.

Доходность и выплаты

Каждая облигация имеет номинальную стоимость и рыночную цену, которая может меняться под влиянием различных факторов — размера ключевой ставки, условий на рынке и т.д.

Стоимость одной еврооблигации

Стоимость еврооблигаций выражается в процентах от номинала. Роман Чечушков отмечает, что номинал еврооблигации не всегда равен 1000 единиц валюты, встречаются выпуски с номиналом 100 000 и даже 200 000, как, например, выпуски еврооблигаций Минфина (RU000A102CK5). ЦБ прокомментировал обязательный выпуск замещающих облигаций

Сколько можно заработать

«Потенциальная прибыль от облигаций зависит от нескольких факторов, включая купонную ставку, срок до погашения, изменения процентных ставок, кредитный рейтинг эмитента и изменения курса валют», — говорит Роман Чечушков.

Облигации обычно предоставляют фиксированный доход в виде купонных выплат до их погашения. Для расчета ожидаемой прибыли от погашения еврооблигации можно использовать формулу простого дохода:

Прибыль = (Количество предстоящих выплат * Купонная ставка * Номинальная стоимость) + (Номинальная стоимость — Цена покупки + НКД (накопленный купонный доход)).

Допустим, сейчас можно купить облигацию GMK NorNickel 2025 с номинальной стоимостью 1 000 долларов США, купонной ставкой 2,55%, оставшимися 6 выплатами, ценой приобретения $887, и $7,438 НКД. Если держать эту ценную бумагу до ее погашения, то прибыль будет равна (60,025 * 1000) + (1000 — 887+7,438) = 270,438 долларов США.

Как купить и какие выбрать евробонды

Биржевой механизм приобретения долговой бумаги предполагает открытие стандартного брокерского или индивидуального инвестиционного счёта (ИИС), на который заводится необходимая сумма. «Нужно воспользоваться специальным приложением любого брокера, аккредитованного на Московской бирже, через компьютер или смартфон, выбрать актив, и совершить покупку, — говорит Николай Вавилов. — Биржа предлагает приобрести два вида еврооблигаций — минфиновские и корпоративные. Первые более надежные, но менее доходные, а вторые менее надежные, но более доходные».

Например, по словам специалиста, в данный момент на бирже торгуется еврооблигация Минфина РФ, номинированная в долларах США, которая имеет краткое наименование RUS-28, с датой погашения 24.06.2028 года, номинальной стоимостью 1 000$, которая имеет возможность досрочного выкупа. Ставка купона этой еврооблигации определена в размере 12.75% на весь срок действия облигации, с периодичностью выплаты купона 2 раза в год. И корпоративная облигация ООО «Газпром капитал», номинированная в долларах США, которая имеет краткое наименование ГазКЗ — 27Д2, c датой погашения 29.06.2027 года, номинальной стоимостью 1 000$. Ставка купона в этой еврооблигации зафиксирована в размере 15% на весь срок действия облигации, с периодичностью выплаты купона 2 раза в год. Как можно видеть из примера, в данных еврооблигациях нет различия по номиналу и периодичности выплаты купона, но есть различие по сроку погашения и фиксированной ставке купона. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам-2028

По словам Романа Чечушкова, самой распространенной практикой покупки еврооблигаций является их прямое приобретение через брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Альтернативным вариантом может стать инвестирование в ETF и ПИФ с экспозицией на еврооблигации. Эксперт уточняет, что для получения доступа к торговле евробондами нужно пройти тестирование. Чтобы выбрать еврооблигацию инвесторам необходимо обратить внимание на:

дюрацию облигации (время, за которое владелец облигации получит обратно свои средства с учётом выплат по купонам и других факторов);

валюту в которой она номинирована;

доходность к погашению;

кредитный рейтинг эмитента;

величину ее номинала;

текущий темп инфляции;

текущий характер денежно-кредитной политики проводимой регулятором для того, чтобы определиться с типом купона.

Илья Мерзляков отмечает, что обычно еврооблигации имеют высокий порог входа — от 200 тысяч долларов. Даже более демократичные по цене замещающие облигации, которые приходят на смену евробондам, имеют стартовую цену от 1000 условных единиц — это номинал одной бумаги. Если учитывать стандартное правило об инвестировании в один актив не более 3% портфеля, то путем подсчетов получаем, что совокупный инвестпортфель держателя еврооблигации должен быть примерно на 33 000 долларов или более 2,8 млн рублей. "Фосагро" погасила евробонды 2018 года выпуска

Облагается ли доход еврооблигаций налогом

По еврооблигациям с физических лиц взимается налог на купонный доход и доход от реализации. Николай Вавилов поясняет, что налогообложение дохода, которое получает инвестор при погашении ранее купленной еврооблигации, следующее:

13% — для налоговых резидентов РФ, если сумма баз всех налогов меньше 5 000 000 рублей;

15% — для налоговых резидентов РФ, если сумма баз всех налогов больше 5 000 000 рублей;

30% — для нерезидентов РФ.

Важно отметить, что при доходе с евробондов налоги в бюджет перечисляет брокер, а инвестор получает на счёт уже очищенную прибыль. Причем налогом облагается не только разница между ценой покупки и продажи еврооблигации, но и сам купонный доход. И удерживается в рублях после пересчета дохода по курсу ЦБ РФ на момент поступления денежных средств на счёт.