Инвестиции — это вложение денежных средств в ценные бумаги или другие активы для получения дохода или сохранения капитала. О том, что это такое и как работают инвестиции физических лиц, куда вкладывать деньги начинающему инвестору, а также советы экспертов — в материале агентства "Прайм". Назван самый надежный способ хранения денег на случай "черного дня"

Инвестиции

Главная задача инвестиций — получение дохода от вложенных денег, хотя их используют и для сохранения уже имеющегося капитала. Ключевым понятием инвестирования является инвестиционный актив — ресурсы, которые используют для получения выгоды. К ним относят ценные бумаги, недвижимость, валюту, вклады, драгоценные металлы, оборудование, бренды, патенты, авторские права и даже образование. Простыми словами, это все то, что может в будущем принести прибыль.

При этом инвестиции сопряжены с рисками. Чем выше риск, с которым связано вложение, тем выше может быть потенциальная доходность. И наоборот — относительно надежные инвестиции никогда не позволяют рассчитывать на высокий заработок.

Для чего нужны

Инвестиции используют для получения дополнительного, чаще всего — пассивного дохода, когда капитал приумножается при минимуме усилий. Например, зарабатывать за счет разницы в цене продажи или покупки акций, на изменениях курса, с дивидендов. Также к целям инвестирования можно отнести:

Формирование финансовой подушки безопасности. Наличие сбережений позволит пережить форс-мажорные ситуации, не брать кредиты и не накапливать долги. Крупные покупки. В качестве дополнительного дохода инвестиции могут пригодиться для приобретения недвижимости, автомобиля и т.д. Сохранение накоплений. Со временем цены растут, а деньги теряют свою стоимость из-за инфляции. Например, чтобы избежать потерь, можно вкладывать средства в гособлигации, номинал которых индексируется на инфляцию. Накопления на пенсию. В таком случае эффективным методом могут стать долгосрочные вложения, которые через много лет будут приносить пассивный доход.

Как работают

Инвестиции работают по принципу "деньги делают деньги", то есть человек вкладывает средства в те или иные активы, которые потом приносят прибыль. При этом важно понимать, что инвестировать последний капитал нельзя. "Делать это следует только на свободные деньги — ту сумму, которой вы готовы рискнуть", — советует эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИУРР РАНХиГС Нина Гукасова.

"Любые инвестиции — это работа со свободным капиталом. Тот же фондовый рынок непредсказуем и если средства, на которые вы планируете купить ценные бумаги, могут неожиданно понадобиться, то лучше положить их на депозит и стать вкладчиком, а не инвестором. Иначе может возникнуть ситуация, когда позиции придется закрывать спешно, фиксируя при этом убытки", — отметил советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров. Экономист назвал исламский тип инвестиций предпочтительным для России

Виды инвестиций

В зависимости от объекта вложения выделяют материальные, финансовые и нематериальные инвестиции. По срокам их можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, а по степени риска — на агрессивные и пассивные.

По объектам инвестирования

Такие инвестиции бывают реальными, финансовыми, портфельными, венчурными и т.д.

Реальные

Реальные инвестиции — это вложение денег в материальные и нематериальные активы. К первым можно отнести:

строительство новых промышленных цехов;

складов и административно-бытовых зданий;

оборудования, включая станки, машины и механизмы;

покупка автотранспорта для доставки сырья и готовых товаров;

регистрация нового бизнеса или приобретение существующего;

покупка земли или другой недвижимости для организации производства или сдачи в аренду;

Нематериальные активы включают:

произведения искусства, литературные труды;

компьютерные программы;

изобретения;

авторские права;

права на использование природных ресурсов;

промышленные образцы;

деловая репутация.

Финансовые

От реальных инвестиций финансовые отличаются тем, что инвестор вкладывает деньги в покупку ценных бумаг (акции, векселя, облигации и др.), депозиты и т.д.

Портфельные

Портфельные инвестиции — это покупка акций различных компаний для получения дивидендов или для заработка на росте их стоимости. При это Максим Федоров советует рассматривать портфельные инвестиции скорее без привязки к конкретному классу активов, а как некую концепцию управления капиталом с помощью единого подхода.

"Уже после формирования финансовой подушки безопасности можно задуматься о том, чтобы вложения стали не просто покрывать уровень инфляции, а приносить доход. После этого уже можно собрать тестовый портфель, начиная с небольшой суммы. Постепенно в такой портфель можно добавлять и другие активы, например, драгоценные металлы и фонды недвижимости", — рассказал эксперт. Госдума расширила возможности эмитентов и инвесторов по покупке бумаг

Интеллектуальные

Интеллектуальные инвестиции — это вложение денег в объекты интеллектуальной собственности, которые связаны с авторским, патентным, изобретательским правом. Кроме этого, к подобным инвестициям можно отнести обучение персонала и повышение его квалификации для создания в дальнейшем интеллектуальной продукции, в том числе инновационной.

Венчурные

"Венчурные инвестиции — это вложения в развивающийся бизнес, а иногда и в голую идею. Это по сути инвестиция в потенциал. Venture — буквально означает риск, и каждый интересующийся этим видом инвестиций должен отдавать себе в этом отчет. В этом случае упор делается на повышенную доходность объекта инвестиций — нередки случаи, когда правильно выбранный стартап по итогу приносит инвестору десятки тысяч процентов прибыли", — объяснил руководитель отдела продаж АM Capital Илья Мерзляков.

Эксперт выделил следующие способы участия в венчурных инвестициях:

Лично по знакомству. Самостоятельно через специализированные финансовые платформы. Может быть много дополнительных комиссий за посредничество. Совместно через клуб инвесторов. Порог входа там достаточно высокий. Через венчурный фонд. Подразумевает передачу ответственности за капитал, которым будут управлять эксперты фонда. Порог входа крайне высокий. Покупка специализированных ценных бумаг (ETF, ПИФ и т.д.) венчурных фондов. Самый консервативный вариант.

Спекулятивные

Под спекулятивными инвестициями обычно понимают краткосрочное вложение денег. Причем его цель — купить активы дешевле, а продать дороже, чтобы заработать на разнице. Считается, что спекуляции связаны с высокой степенью риска, так как цены могут повести себя непредсказуемо, в результате чего велик шанс финансовых потерь.

Спекуляции осуществляются при покупке и продаже:

ценных бумаг (опционы, фьючерсы);

драгоценных металлов (через ОМС);

валюты;

драгоценных камней;

недвижимости и т.д.

По срокам инвестирования

Инвестиции разделяют на группы и в зависимости от сроков. Так, вложения бывают:

краткосрочные (период до года);

среднесрочные (от одного года до трех лет);

долгосрочные (от трех лет и дольше).

По степени риска

По степени риска вложения могут быть агрессивными и пассивными.

Агрессивные

По словам Александра Беспалова, основателя Bespalov Finance, сопредседателя общероссийской общественной организации «‎Инвестиционная Россия», обычно под агрессивными инвестициями подразумевают активный трейдинг в течение дня: акциями, валютами и другими инструментами.

"Когда вы совершаете много сделок в короткий период — это агрессивные инвестиции, или спекуляции", — подчеркнул эксперт. Россия вступила в эпоху новых инвестиционных возможностей, заявил эксперт

Пассивные

"О пассивных инвестициях говорят, когда приобретают ценные бумаги на долгий срок с надеждой, что они станут существенно дороже или с целью держать их и получать доходность. Например, по облигациям — это купонный доход", — добавил Александр Беспалов.

Инструменты для инвестирования

Инвестиционные инструменты — это активы для получения прибыли. Например, акции, облигации, банковские депозиты, криптовалюта, ETF и многие другие. Эксперты отмечают, что инструмент не обязательно принесет деньги: на одном можно заработать, но на другом — потерять вложенные средства.

Акции

Акция — это ценная бумага, которая свидетельствует о том, что у владельца есть доля в компании. При этом акционер имеет право и на выплату дивидендов от прибыли предприятия. Другие права инвестора в такие ценные бумаги:

право голосовать на собрании акционеров, если акция голосующая;

право получить часть имущества компании в случае ее ликвидации.

Если дивидендные выплаты зачастую невелики, инвестор может дождаться роста стоимости акций и выгодно их продать.

Облигации

Облигации — это ценные бумаги с фиксированным доходом.

"По сути это аналог договора займа от некой компании, которая вышла через публичный рынок, приглашая неограниченное количество инвесторов купить займовые бумаги. Они предполагают возврат долга через какой-либо период времени — год, три года, десять лет. С другой стороны, на них можно получать и проценты, так называемый купонный доход, который тоже выплачивается либо раз в квартал, либо в какой-то другой период. Это некий аналог депозитов в банке: когда вы кладете деньги в банк, вам тоже выплачивается доход в виде процентов, а сам долг — в конце договора", — объяснил Александр Беспалов. Пора уносить ноги: что будет с рублем летом

Недвижимость

Такие инвестиции считаются одними из самых стабильных, ведь обычно стоимость недвижимости в долгосрочной перспективе только растет. Кроме дальнейшей перепродажи, объект можно сдавать в аренду или найм и получать пассивный доход. Такой инструмент инвестирования подходит также для сохранения капитала.

Банковские депозиты

Депозитом называют передачу денег или иных ценностей в банк на определенных условиях. Термин включает в себя не только банковские вклады, но и передачу в финансовую организацию или депозитарий других видов ценностей. Например, акций, драгоценностей и т.д. При этом чаще всего инвесторы вкладывают деньги под процент.

Банковские депозиты бывают срочными, то есть на определенный срок, либо до востребования, когда средства можно забрать в любой момент без потери процентов.

Фондовый рынок

Александр Беспалов отметил, что фондовый рынок — это рынок акций, облигаций и производных ценных бумаг.

"Чтобы напрямую совершать операции, нужно быть квалифицированным инвестором и зарегистрироваться непосредственно на той или иной бирже в России или за рубежом в зависимости от рынков, на которые вы хотите выйти. Но, как правило, все пользуются услугами брокеров, потому что это удобнее. Они предоставляют разные инструменты для работы на разных биржах. И, конечно, нужно выбрать определенную стратегию и создать инвестиционный портфель", — добавил специалист по инвестициям.

Реальный бизнес

Вложение капитала в реальный бизнес предполагает инвестиции в чужой или собственный предпринимательский проект для получения прибыли. Такой инструмент часто сопряжен с рисками, ведь проект может просто прогореть. Назван российский город-лидер по инвестициям в коммерческую недвижимость

Криптовалюта

Криптовалюты существуют только в цифровом виде и у них нет физического воплощения. Функционируют они на основе блокчейна — особой технологии хранения шифрования данных. Этот тип инвестиций пользуется популярностью за счет возможности высокого заработка, однако он сопряжен и с высокими рисками — стоимость биткоина или других криптовалют постоянно меняется, поэтому такие вложения не подходят для консервативного инвестирования.

ETF

ETF (Exchange Traded Fund, или "торгуемый на бирже фонд") — это публичный биржевой фонд, который продает универсальные акции. Обычно он состоит из набора ценных бумаг различных компаний, а не одного предприятия. Акции собираются по биржевому индексу — индикатору состояния рынка ценных бумаг. Поэтому, купив один пай EFT, по сути инвестор получает доли сразу нескольких компаний.

Драгоценные металлы

Такие инвестиции подразумевают покупку золота, серебра, платины и палладия. В России для них открывают обезличенные металлические счета (ОМС). Вложения в драгметаллы позволяют защитить деньги от инфляции, особенно в период кризисов.

С чего начать свой путь в инвестировании

Перед началом инвестирования необходимо тщательно изучить все инструменты для этого, определиться с целью инвестиций, с тем, сколько денег лучше вложить.

"Все будет зависеть от готовности к риску, горизонту инвестирования, предпочтительной доходности. Так, классический портфель для новичка: 60 на 40, где большая часть — это акции, меньшая — облигации. Для его формирования нужно разобраться в том, какие бывают ценные бумаги, в чем их сильные и слабые стороны. Далее изучить так называемые "голубые фишки" на рынке акций. Проанализировать, чем отличаются разные виды облигаций. Это база", — отметил советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров.

Портфель инвестиций

В портфель инвестиций могут входить акции, облигации, индексы фондов, товарные индексы (например, золото). Там могут быть фиатные валюты, а также криптовалюты. При этом его стараются сделать сбалансированным, чтобы по итогу не потерять деньги.

"Например, вы купили набор акций технологических компаний, а технологический рынок рухнул — и вы в минусе. Но у вас еще есть акции каких-нибудь производственных предприятий или тех, что занимаются продуктами питания, а они выросли. Таким образом у вас получаются сбалансированные показатели. Если вы правильно выбрали финансовые инструменты для этого портфеля, то вы можете таким образом диверсифицировать свои риски", — порекомендовал основатель Bespalov Finance Александр Беспалов.

Инвестор привел пример варианта портфеля с учетом современных трендов (не является инвестиционной рекомендацией) для людей с капиталом от 100-200 тыс. долларов и более:

10% — топ-3 криптовалют;

10% — инвестиции в компании прорывных технологий;

10% — инвестиции в акции компаний ИИ, синтетической еды, космических технологий, IT;

10% — инвестиции в золото;

40% — консервативные инвестиции: депозиты в банках, облигации крупных компаний;

20% — инвестиции в ликвидную недвижимость под управлением.

Налог с дохода от инвестиций

По словам советника по инвестициям ИК Fontvielle Максима Федорова, если инвестор получает доход, то у него формируется налоговая база по НДФЛ.

"Согласно нормам налогового законодательства, налогооблагаемая база возникает в части инвестиций по следующим доходам: от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, от операций РЕПО, где объектом являются ценные бумаги, от займа в ценных бумагах, от участия в инвестиционном товариществе, от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на индивидуальном инвестиционном счете. При определении налогооблагаемой базы учитываем также инвестиционные налоговые вычеты. Ко всем видам доходов применяются ставки 13% и повышенная прогрессивная ставка в 15%, если налогоплательщик является налоговым резидентом России. Налог на доходы от источников в РФ нерезидентов составляет 30%", — объяснил эксперт. Финансист предупредила, чем закончится хранение денег под подушкой

Известные инвесторы

Один из самых известных и успешных инвесторов в истории — Уоррен Баффетт, состояние которого оценивается в 104,4 миллиарда долларов (на 2022 год). Впервые попробовал себя на бирже в 11 лет, заработав 5 долларов, а в 13 — подал первую декларацию о доходах. Придерживается стратегии инвестирования, выбирая недооцененные компании, ценные бумаги которых дешевле, чем реальная стоимость активов.

Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы прославились тем, что стали первыми криптовалютными миллиардерами. В 2013 году они вложили в биткоины приблизительно 11 миллионов долларов, купив около 1% объема этой криптовалюты, которая потом со временем резко взлетела в цене. Братья покупали один биткоин за 120 долларов, а позже он стал стоить около 20 тысяч долларов. Сейчас они считаются крупнейшими инвесторами в криптовалюту.

Советы экспертов

Эксперты по инвестициям поделились советами, которые помогут начинающему инвестору не допустить ошибок.

Александр Беспалов посоветовал потратить свое время на обучение, не рисковать критическими для себя суммами и помнить, что инвестиции всегда сопряжены с рисками.

"Этот риск надо стараться просчитывать и соотносить с тем, что психологически и экономически для вас приемлемо. Если весь капитал составляет миллион долларов, то не стоит этот миллион вкладывать в венчурные инвестиции, потому что вы можете полностью все потерять. У вас должна быть резервная подушка просто в деньгах, должна быть какая-то часть в консервативных инвестициях. Должны быть диверсифицированы средства, то есть разложены по разным счетам — банкам, брокерам, фондам. Чем больше капитал, тем большим количеством инструментов это все балансируется. Если капитал совсем маленький, то надо начинать с консервативных инвестиций и создания подушки безопасности. И выделить небольшую часть, примерно 10-20%, в зависимости от психологии инвестора, на какие-то рискованные инвестиции, которые могут увеличить доход или в целом капитал.

Советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров отмечает:

"Для инвесторов, которые собирают свой первый портфель, я рекомендую изучить возможности, которые открывает индивидуальный инвестиционной счет, тем более, что данный инструмент в скором времени планируют изменить. В 2023 году есть ещё возможности открыть ИИС первого или второго типа и спокойно пользоваться им 3 года. Для новичка это прекрасный инструмент, который гарантирует ему 13% налогового вычета ежегодно или необлагаемый налогом доход от торговых операций. Таким образом, наполнение портфеля конкретными активами абсолютно индивидуально. Он может быть более взвешенным и консервативным или же агрессивным, нацеленным на рост. Главное помнить, что чем выше потенциальная доходность, тем выше риск. Это правило работает при любых видах инвестиций".