МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Новая программа софинансирования долгосрочных сбережений граждан, которая начнет действовать с 2024 года, позитивна и для людей, которые готовы откладывать на старость, и для развития системы пенсионного обеспечения. Особенно с учетом того, что в силе остаются и действующие пенсионные системы — например, накопительная, и игроки — например, ВЭБ.РФ, который стабильно показывает довольно высокие результаты в сравнении с крупнейшими НПФ. Какой вариант выгоднее и на что обратить внимание гражданам, читайте в материале "Прайм". Неопытным инвесторам дали рекомендации относительно сбережений

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Закон о программе долгосрочных сбережений граждан уже принят Госдумой и в среду одобрен Советом Федерации. Ожидается, что он начнет действовать с 2024 года. Суть документа — возможность софинансирования сбережений. Если граждане заключат договор с негосударственным пенсионным фондом сроком на 15 лет и выше, "подушка" сбережений, которую можно использовать, в том числе на старость, будет формироваться за счет персональных взносов, взносов государства в виде софинансирования, налогового вычета, а также прежних пенсионных накоплений. Кроме того, часть денег может вносить работодатель.

Для тех, кто заключит договор с НПФ и внесет не меньше 2 тысяч рублей за год, будет доступно софинансирование от государства из федерального бюджета в течение трех лет. При заработке до 80 тысяч рублей в месяц государство вносит на счет ту же сумму, что и гражданин, из расчета 1:1, но не более 36 тысяч рублей в год или 108 тысяч рублей за три года.

Если заработок — от 80 до 150 тысяч рублей, то софинансирование проходит по принципу 1:2, то есть для получения 36 тысяч рублей нужно будет самому внести на счет 72 тысячи рублей в год. Если ежемесячный доход выше 150 тысяч рублей, то государство софинансирует начисления из расчета 1:4, но в пределах тех же 36 тысяч рублей в год. ЦБ выяснил, где предпочитают хранить свои сбережения россияне

По оценке Минфина, расходы бюджета на софинансирование составят не более 10 миллиардов рублей в год в течение пяти лет.

По достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин либо спустя 15 лет участия в программе деньги можно будет забрать полностью или использовать как дополнительный доход. В любой момент их можно забрать досрочно, но без потери дохода — лишь в особых жизненных ситуациях, например для оплаты дорогостоящего лечения.

Сбережения можно будет передавать по наследству, они будут застрахованы по принципу страхования банковских вкладов, но на вдвое большую сумму — 2,8 млн рублей. Вдобавок участникам программы предполагается предоставить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год, если взносов уплачено на сумму до 400 тысяч рублей.

ВАЖНО И ПОЛЕЗНО

Российские власти давно работают над проблемой формирования долгосрочных сбережений у граждан. Одобрение законопроекта — важный шаг для дальнейшего развития системы и возможностей для граждан активно формировать сбережения, в том числе средства на пенсию. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) направлена на формирование дополнительного дохода россиян, в том числе на пенсии, а также на создание "подушки безопасности" в случае особых жизненных ситуаций, говорит директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний Эксперт РА Екатерина Серова.

Предложенный вариант формирования накоплений через систему НПФ должен позволить россиянам делать добровольные накопления из собственных средств и дополнить их ранее сформированными пенсионными накоплениями, считает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Как он отмечает, софинансирование и возможность получения налогового вычета делают систему довольно привлекательной для тех, кто готов вкладывать средства в формирование будущих доходов. Пенсия по инвалидности: кому положена, как оформить, размер в 2023 году

СОХРАНИТЬ ХОРОШЕЕ

Важно, что при этом сохраняются действующие системы формирования пенсионных сбережений, в том числе, накопительная, которая до 2014 года формировалась у порядка 75 млн человек (в основном за счет обязательных отчислений работодателей за сотрудников). Страховщиками в системе выступают негосударственные пенсионные фонды (НПФ) или Социальный фонд России (СФР). С крупнейшим на рынке портфелем накоплений — более 2 трлн руб. (в нем накопления порядка 38 млн клиентов СФР) работает государственная управляющая компания ВЭБ.РФ.

Несмотря на консервативность государственного управляющего (высокорисковых вложений, например, в акции ВЭБ не делает), по факту так называемые "молчуны" получают сопоставимую или более высокую доходность от инвестирования накоплений, чем клиенты частных НПФ. Например, по итогам 2022 года доходность инвестирования ВБЭ.РФ по расширенному портфелю составила 9,7%, показатель стал лучшим с 2016 года. Аналогичная доходность была разнесена по счетам "молчунов". Доходность НПФ за этот же период была скромнее. По данным Банка России, средневзвешенная доходность НПФ по итогам 2022 года составила 5,1% до выплаты вознаграждения фондам, при этом доходность НПФ, разнесенная на счета их клиентов, составила 3,6% годовых.

Схожая статистика и на горизонтах 5 и 10 лет: показатели по доходности пенсионных портфелей ВЭБ.РФ сопоставимы или, чаще, опережают показатели крупнейших НПФ. И пока к изменению этой тенденции нет никаких причин. Напротив, в утвержденном Госдумой пакете пенсионных законов для СФР прописана возможность в случае массового перехода клиентов из СФР в НПФ передавать средства накоплений приобретенными активами. На практике это означает снижение риска ликвидности для ВЭБа, а значит — дополнительное расширение его возможностей по инвестированию вдолгую и, при прочих равных, с лучшей возможной доходностью.

Именно ВЭБ.РФ сохранит роль бенчмарка по доходности и в новой системе, уверен начальник Управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров. К выбору страховщика он рекомендует подходить максимально прагматично.

"С точки зрения выбора НПФ и УК, надо смотреть на историю компании и результаты управления и помнить, что успехи в прошлом не гарантируют их в будущем. Важно изучить размер активов под управлением, историю доходности в сравнении с динамикой рынка и прочие важные составляющие", — говорит Александров. Финансист объяснил, в каком случае банковская ячейка лучше вклада

НЕ ТОРОПИТЬСЯ

В новую систему можно будет перевести и пенсионные накопления, ранее сформированные в системе обязательного пенсионного страхования. Если ваш страховщик НПФ, то перевести средства в ПДС будет достаточно просто. Если же вы формируете пенсионные накопления в рамках портфеля частной управляющей компании СФР или в рамках портфеля государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, то для перевода пенсионных накоплений в ПДС вам потребуется для начала сменить страховщика с СФР на один из НПФ. При этом правила перехода остаются прежними — не чаще 1 раза в 5 лет, иначе будет потерян инвестиционный доход за несколько лет.

Новая система софинансирования долгосрочных сбережений станет значимым плюсом для тех, кто готов откладывать на пенсию — уверена Екатерина Серова. Однако тем, кто пока не готов вкладывать в пенсию дополнительные средства, спешить со сменой страховщика не стоит, считает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Прежде чем принять подобное решение, следует дождаться окончательного утверждения всех условий программы софинансирования сбережений, полагает эксперт.

По мнению директора департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артема Майорова, стратегия действий "молчунов" также будет зависеть от их возраста и готовности вкладывать собственные средства в будущую пенсию. "Людям с близкой датой выхода на пенсию не обязательно переводить свои накопления из ОПС (обязательная пенсионная система) в ПДС (программа долгосрочных сбережений), так как ВЭБ управляет активами консервативно и продолжит это делать. Другой категорией является молодое поколение. Для него софинансирование — очень важный инструмент, удваивающий пенсионные сбережения в моменте. Это дает возможность многократно увеличить их в будущем за счет сложного процента при инвестировании в рынок ценных бумаг", — отмечает Майоров.

Как прогнозирует Екатерина Серова, средства, привлеченные в рамках программы долгосрочных сбережений, будут инвестироваться также в ОФЗ, инфраструктурные и корпоративные облигации и прочие надежные ценные бумаги, поэтому ожидать существенного роста доходности по сравнению с текущими портфелями НПФ не стоит. Активного перехода из СФР в НПФ не ждет и доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Тем более "молчунов", которых почти 99 процентов", — уточнила она.

Те же, кто решатся на переход, должны тщательно взвесить это решение, поскольку вести речь о доходности в долгосрочной перспективе всегда сложно.