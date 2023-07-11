Эмиссия — что это такое простыми словами, ее причины, виды и функции в экономике, кто контролирует выпуск наличных денег в России, могут ли компании и коммерческие банки участвовать в этом процессе, как связаны эмиссия и инфляция — в материале агентства «Прайм». Банковский аналитик зафиксировал рост объема наличных на руках у россиян

Эмиссия

«Термин "эмиссия" происходит от латинского глагола emittere — выпускать, высылать. Так называют выпуск в обращение финансовых инструментов, к которым относятся наличные и безналичные деньги, банковские карты и ценные бумаги (облигации, акции, депозитарные расписки и другие инструменты фондового рынка)», — поясняет Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

Цель и причины

По мнению генерального директора Pro Control Станислава Сидорова, эмиссия происходит для стимулирования экономики или привлечения инвестиций. Например, государство может выпустить дополнительные денежные знаки для финансирования государственных расходов, в то время как частные компании могут выпустить акции или облигации для привлечения инвестиций.

Артур Мейнхард считает, что предпосылками денежной эмиссии могут быть, во-первых, расширение товарного производства, связанное с развитием предприятий. Это случай, когда платежеспособный спрос существенно уступает предложению, и государство идет на увеличение денежной массы, чтобы обеспечить граждан финансами для поддержки спроса. Во-вторых, эмиссия может потребоваться при стремительном росте цен на товары. Здесь государство опять же раздаёт деньги людям, чтобы их уровень жизни вырос. В-третьих, причина эмиссии может таиться в падении скорости оборота денежных средств. Путин объяснил кризис на мировом рынке необоснованной эмиссией Запада

Сергей Былинкин, предприниматель, спикер федеральной программы «Мой бизнес» по финансовой грамотности, отмечает, что эмиссия новых денежных единиц проводится для поддержания ликвидности и сбалансированного функционирования экономики. Основные причины, по которым Центральный банк РФ может проводить эмиссию, включают:

обеспечение нормативных требований по денежной базе: ЦБ РФ регулирует объем денежной базы в соответствии с потребностями экономики и монетарной политикой;

финансирование государственного бюджета: ЦБ РФ может выпускать денежные единицы для финансирования госрасходов и проектов, например, социальных и инфраструктурных.

Особенности и ограничения

Особенности и ограничения эмиссии, по словам Марселя Миннахмедова, финансового консультанта Финансового университета при Правительстве РФ, предпринимателя, инвестора, зависят от финансовой политики конкретного государства. Часто существуют ограничения на эмиссию денег, чтобы предотвратить возникновение инфляции и сохранить доверие к денежной системе. «Кроме того, она может размывать стоимость акций существующих акционеров в случае выпуска новых акций», — дополняет Станислав Сидоров.

Виды

Все виды эмиссии, будь то наличные, электронные деньги или ценные бумаги, играют свою роль в функционировании финансовой системы. В России существуют следующие виды эмиссии: Глава Центробанка высказалась об идее целевой эмиссии денег

Эмиссия наличных денег: ЦБ РФ отвечает за выпуск банкнот и монет, которые являются физическими средствами платежа и используются в повседневных расчетах. «В рамках первичной эмиссии ЦБ может выпускать монеты и банкноты, пополнять резервы кредитно-финансовых учреждений, совершать сделки с иностранной валютой ради сокращения или расширения денежной массы внутри страны, выдавать кредиты государственным органам и предприятиям, — говорит Алексей Мурашев, управляющий директор AM Capital. — Вторичная эмиссия представляет собой выдачу участникам рынка кредитов банковскими организациями. Для оформления ссуд могут использоваться собственные резервы или капитал, полученный в результате первичной эмиссии».

Эмиссия электронных денег: связана с созданием электронных средств платежа, таких как банковские переводы, электронные платежные системы и криптовалюты. По словам Сергея Былинкина, вместе с развитием цифровых технологий и электронных платежей ЦБ РФ также регулирует выпуск электронных денежных единиц, которые могут быть использованы для онлайн-платежей и электронных переводов.

Эмиссия ценных бумаг: кроме денежных единиц, ЦБ РФ может выпускать ценные бумаги, такие как государственные облигации, вексели, депозитарные расписки, акции и другие финансовые инструменты, для обеспечения ресурсами различных проектов. Компании выпускают облигации или акции для привлечения капитала. Алексей Мурашев поясняет, что эмиссия ценных бумаг проводится предприятиями для привлечения более дешевых и доступных средств на развитие, нежели банковские займы. Инвесторам ценные бумаги интересны как инструмент для приумножения капитала. Мосбиржа прокомментировала эмитентов рынка акций

Эмиссия ценных бумаг, по словам эксперта, проводится в несколько этапов:

орган эмитента, имеющий полномочия, например, совет директоров акционерного общества, принимает решение о выпуске ценных бумаг; составляется проспект, содержащий сведения о них и о работе эмитента; регистрация выпуска проводится ЦБ либо биржей, после этого сведения из проспекта доводятся до всех заинтересованных лиц и становится возможным размещение ценных бумаг; последний этап — предоставление в регулирующие органы отчета о размещении. «Обычно эмитенты не берут на себя работу, связанную с этапами выпуска акций и облигаций — этот функционал может взять на себя андеррайтер (специализирующийся на таких процедурах профессиональный участник рынка)», — говорит Алексей Мурашев.

Эмиссия банковских карт: банки, действующие в России, могут выпускать банковские карты, которые являются пластиковыми средствами платежа и обеспечивают доступ к финансовым средствам на банковском счете. Эмиссия таких карт не увеличивает денежную массу в государстве, а лишь позволяет клиентам получить максимально быстрый доступ к своим средствам.

Функции

Основные функции эмиссии перечислил Марсель Миннахмедов:

Обеспечение ликвидности: эмиссия денег обеспечивает наличие достаточного объема денежной массы для осуществления экономических операций.

Регулирование денежного обращения: государство и центральные банки могут использовать эмиссию для регулирования денежного предложения и контроля инфляции.

Финансирование государства: эмиссия денег позволяет правительству получать необходимые средства для финансирования своих расходов, таких как социальные программы, инфраструктурные проекты и оборонные нужды. Часто власти выпускают государственные облигации, которые продаются на рынке и привлекают инвесторов.

Артур Мейнхард уточняет, что функции эмиссии ценных бумаг состоят в привлечении инвестиционного капитала, который может быть направлен на развитие производства.

Какой банк осуществляет эмиссию

В России монополия на эмиссию денег принадлежит государству, которое вправе проводить её через Банк России. Эмиссию ценных бумаг могут осуществлять как частные компании, так и государство. ЦБ РФ выполняет роль главного финансового регулятора страны, имеет полномочия на выпуск и обращение банкнот разных номиналов, контролирует количество денежной массы, устанавливает правила и нормы для эмиссии, а также осуществляет меры по поддержанию стабильности денежной системы и предотвращению нежелательной инфляции. Назван срок подготовки банкоматов в России к приему новых купюр

«Процесс создания денежной массы определяется поведением и взаимодействием четырех участников: ЦБ, банки, вкладчики и заемщики. Но главным, безусловно, является ЦБ — эмиссионный центр, — комментирует Владимир Слипенькин, экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области. — Если представить упрощенно процесс эмиссии, то выглядеть он будет следующим образом: ЦБ увеличивает денежную массу путем выпуска наличных или безналичных денег. Но в обмен он должен эту массу уравновесить каким-либо активом, т.к. банк не может просто подарить эти деньги кому-то. Как правило, это либо кредиты банкам, либо приобретение государственных ценных бумаг. Дальше деньги поступают в экономику либо посредством банков (кредиты), либо посредством расходов государства на свои цели (выплата пенсий, пособий и зарплат госслужащим)».

Доход от эмиссии

«Доход от эмиссии выражается в форме процентов и комиссий, получаемых банками и финансовыми учреждениями за осуществление эмиссии различных финансовых инструментов. Это может включать комиссии за выпуск ценных бумаг, обслуживание банковских карт и другие сопутствующие услуги», — поясняет Сергей Былинкин.

Станислав Сидоров поясняет, что доход от эмиссии денег обычно равен разности между номинальной стоимостью выпущенных денег и стоимостью их производства. Доход от эмиссии ценных бумаг равен сумме, полученной от продажи этих бумаг, минус расходы на их выпуск и продажу.

Влияние эмиссии на экономику и инфляцию

Влияние эмиссии денег на экономику может быть комплексным и зависит от множества факторов, таких как масштаб и скорость эмиссии, состояние экономики, уровень инвестиций и потребительского спроса. Неконтролируемая и чрезмерная эмиссия может привести к гиперинфляции, потере доверия к денежной системе и нестабильности финансового сектора. Марсель Миннахмедов считает, что контролируемая и умеренная эмиссия денег может быть полезным инструментом для стимулирования экономического роста и борьбы с дефляцией в периоды спада. Центральные банки мониторят инфляцию и принимают меры для сбалансированного контроля денежного предложения, чтобы поддерживать экономическую стабильность. Набиуллина объяснила, почему для роста экономики нужна низкая инфляция

«Оборотной стороной эмиссии как инструмента экономического стимулирования является инфляция. Обесценивание денег вследствие роста цен на товары и услуги наблюдается в тех случаях, когда спрос превышает предложение и продавцы начинают поднимать цены. Чтобы сдержать рост темпов инфляции, Банк России вынужден поднимать ключевую ставку, а это приводит к снижению доступности кредитов для бизнеса и населения. С ужесточением кредитно-монетарной политики люди отказываются от части расходов и активнее выводят денежные средства на сберегательные вклады. Наблюдается отток излишней денежной массы на депозиты, соответственно, негативные последствия эмиссии нивелируются», — говорит Артур Мейнхард.