Брокер — это посредник между инвестором и эмитентом, т.е. компанией, которая выпускает акции. Кто такой брокер простыми словами, какие услуги он предоставляет, может ли физлицо торговать на бирже напрямую, а также как вернуть деньги, если брокера лишили лицензии — ответы на эти вопросы в материале агентства "Прайм". Инвестиции для новичков: главные понятия, с чего начать, советы экспертов

Кто такой брокер

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 № 39-ФЗ брокер — это участник рынка ценных бумаг, который организовывает доступ частных и институциональных инвесторов к торгам на одной или нескольких биржах. Брокер может быть как физическим, так и юридическим лицом, но чаще всего такие функции выполняют компании.

Суть и какие услуги предоставляет

Брокер выступает посредником между инвестором и организацией, которая продает акции, облигации и пр. У брокеров обязательно должна быть лицензия для работы на фондовым рынке и разрешение на сделки с ценными бумагами.

По словам Анны Гамиловской, к.э.н., доцента департамента финансового и инвестиционного менеджмента, брокер предоставляет следующие виды услуг:

обеспечивает доступ к рынку;

совершает сделки или выставляет заявки на покупку/продажу ценных бумаг по поручению клиента;

предоставляет займы в денежных средствах и (или) ценных бумагах;

информирует относительно текущего положения на рынке и прогнозов движения цен на активы;

выступает налоговым агентом по удержанию НДФЛ с доходов по отечественным активам;

предоставляет программное обеспечение различных типов (торговые платформы, приложения и т.д.) для проведения сделок на бирже;

проводит аттестацию инвесторов, после чего допускает или не допускает их к торгам соответствующими инструментами (акциями, облигациями, валютой, сырьевыми товарами).

"Брокер помогает с выполнением и обработкой заказов, делится аналитикой по рынку и обеспечивает надежное исполнение сделок, защищая интересы клиента", — уточнил Павел Огнев, руководитель отдела по работе с инвесторами МФК "Лайм-Займ". Госдума расширила возможности эмитентов и инвесторов по покупке бумаг

Отличие от трейдера

Трейдер отличается от брокера тем, что занимается куплей и продажей финансовых активов. Брокер же помогает трейдеру совершать сделки.

"Если говорить простыми словами, трейдер зарабатывает на разнице между покупкой и продажей акций, облигаций и пр., а брокер получает процент от заключения сделок, которые он совершает для своих клиентов", — пояснила Ольга Соловьева, вице-президент по финансам в Международной инвестиционной компании UOC Capital.

Так, трейдеры активно участвуют в процессе торговли, выстраивают стратегии и прогнозируют движение цен. Они используют свой капитал или доверенные им средства для совершения сделок и стремятся получить прибыль за счет разницы в ценах.

Трейдеры могут работать самостоятельно, используя собственный капитал для торговли, или могут стать частью инвестиционной компании или фонда, где управляют доверенными средствами клиентов. В последнем случае трейдер получает комиссионное вознаграждение или долю от прибыли за свою работу.

Марсель Миннахмедов, инвестор и консультант Финансового университета при Правительстве РФ, отмечает, что трейдеры зачастую сотрудничают с брокерами.

"Брокеры стремятся привлечь трейдеров, предлагая широкий выбор финансовых инструментов. Они предоставляют как торговые платформы, так и аналитическую поддержку, образовательные ресурсы и консультации по инвестициям", — добавил эксперт.

Можно ли обойтись без брокера

Как утверждает Ольга Соловьева, торговля на бирже без участия брокера невозможна. В статье 16 ФЗ "Об организованных торгах" указано, что совершать сделки на фондовом рынке могут только те лица, которые имеют лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Пора уносить ноги: что будет с рублем летом

Как выбрать брокера и на что обратить внимание

При выборе брокера важно учесть несколько ключевых аспектов. Подробнее об этом агентству "Прайм" рассказал Марсель Миннахмедов.

Лицензия Центробанка

Каждый брокер должен иметь действующую лицензию Центрального банка. Этот документ гарантирует, что компания следует определенным стандартам и правилам, обеспечивая безопасность инвестиций и защиту интересов клиента.

"Проверить наличие лицензии можно на сайте Центрального банка. Необходимо скачать "Список брокеров" и сверить регистрационные данные. По состоянию на 30.06.23 в РФ действует 252 брокера", — прокомментировала Анна Гамиловская.

Условия и доступность рынка

Важно понимать, какие финансовые рынки, предлагаемые брокером, доступны для инвестора и с какими ограничениями он может столкнуться. Некоторые брокеры предлагают широкий спектр рынков, включая акции, облигации, сырьевые товары и т.д., у других же компаний выбор ограничен.

Тарифы и комиссии

Брокеры взимают комиссии за сделки, хранение активов или другие услуги, что сказывается на прибыли инвестора.

"Обратите внимание на комиссии за выполнение сделок, платы за хранение активов, а также другие возможные скрытые расходы. Сравните стоимость услуг разных брокеров", — посоветовал Марсель Миннахмедов.

Удобный торговый терминал

Использование терминала — это неотъемлемая часть работы с брокером. Поэтому лучше удостовериться, что торговая платформа, которую предлагает компания, удобна в использовании, имеет все необходимые функции, предоставляет достоверную и актуальную информацию о рынке. Финансист предупредила, чем закончится хранение денег под подушкой

Репутация

Всегда есть риск, что брокер столкнется с финансовыми трудностями, из-за чего инвестиции окажутся под угрозой. Поэтому важно выбирать надежного брокера с хорошей репутацией.

Марсель Миннахмедов рекомендует прочитать отзывы о брокере и опросить других инвесторов. Особое внимание стоит обратить на опыт работы и рейтинги организации.

Перевод акций другому брокеру

Если у инвестора появились веские причины сменить брокера, то он может перевести свои акции другой компании. Это касается как ИИС, так и обычного брокерского счета.

Для этого необходимо выполнить несколько действий:

Открыть счет у нового брокера (брокерский счет для учета денежных средств и счет депо для учета ценных бумаг). Дать поручение прежнему брокеру на перевод активов по реквизитам счета депо, открытого у нового брокера. Подать поручение новому брокеру на прием активов.

"Этот процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель. У каждого брокера свои условия и требования. При необходимости можно проконсультироваться в службе поддержки клиентов для получения точной информации о переводе акций", — отметил Павел Огнев.

Риски работы с брокером

Работа с брокером, как и любая инвестиционная деятельность, связана с определенными рисками.

Во-первых, цены акций, облигаций и других финансовых инструментов часто меняются под влиянием различных факторов, таких как экономические условия, политические события и др. Это может привести к потере части инвестиций.

Во-вторых, брокер может лишиться лицензии и заявить о банкротстве, что тоже скажется на прибыли инвестора. Акции идут наверх

Также Марсель Миннахмедов выделяет операционные риски, которые связаны с неполадками в работе брокерской компании: например, сбои в торговой платформе, ошибки в расчетах или задержки в обработке сделок.

Действия в случае банкротства или лишения лицензии

Как правило, еще до начала процедуры банкротства Банк России лишает брокера лицензии. По закону, когда у брокера аннулируют лицензию, он обязан сразу же остановить все операции и вернуть клиентам их деньги и ценные бумаги. В течение трех дней он должен сообщить инвесторам об аннулировании лицензии и предложить им забрать свои активы.

Банк обычно дает брокеру 3 — 4 месяца (но не более года) после аннулирования лицензии на то, чтобы он вернул клиентам деньги и ценные бумаги. Если в течение этого срока инвестор не успеет подать поручение на вывод своих активов, брокер может сделать это сам: например, перевести деньги на депозит нотариуса, а ценные бумаги — на счет того же депозитария или регистратора, которые учитывают бумаги самого брокера.

Но иногда лицензию аннулируют после того, как брокер, его клиенты или Банк России инициировали банкротство компании.

Если деньги инвестора лежат на специальном брокерском счете и сам брокер не имеет права ими распоряжаться, то в случае банкротства средства не уходят на погашение долгов компании. Это значит, что инвестор может сразу снять деньги со счета. Но если в качестве брокера выступает банк, то все активы инвестора попадают на счет самого банка. Тогда быстро вернуть деньги не получится.

Однако можно запретить брокеру использовать ценные бумаги и хранить деньги на личном счете депо. В этом случае банкротство организации никак не скажется на активах. Их можно сразу перевести на другой счет. Пенсии, микрозаймы и налоги: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Хранение денег на отдельных счетах и запрет на использование брокером ценных бумаг обычно оборачивается высокими комиссиями. Так, плата за брокерское обслуживание может перекрывать прибыль по торговым операциям.

Поэтому чаще всего договор предполагает, что брокер может использовать деньги инвестора и даже одалживать их другим клиентам под процент. Но при банкротстве компании вернуть активы будет сложно, поскольку закон не защищает средства, которые выведены со счета клиента на счет брокера.

Чтобы повысить шансы на возмещение, необходимо запросить у брокера отчет о денежных операциях. Этот документ подтвердит права инвестора на ценные бумаги. Затем нужно подать брокеру поручение на вывод активов на банковский счет.

Если у брокера недостаточно денег для перевода, инвестору придется отслеживать дату начала процедуры банкротства. Эту информацию можно найти в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и Картотеке арбитражных дел. В решении суда по делу о банкротстве всегда указаны контакты арбитражного управляющего, который будет проводить процедуру.

Надо направить арбитражному управляющему, брокеру и в суд требование, чтобы инвестора включили в реестр кредиторов брокера. К заявлению следует приложить копии договоров о брокерском и депозитарном обслуживании, а также отчеты брокера о денежных операциях.

На подачу требований кредиторам обычно дают 1 — 2 месяца с момента публикации о начале процедуры банкротства компании. При этом ждать завершения процедуры придется долго: как правило, не меньше полугода. В Совфеде предложили изменить процедуру банкротства

Рекомендации экспертов

Чтобы избежать проблем при открытии брокерского счета, Марсель Миннахмедов советует придерживаться следующей инструкции:

Проведите исследование и сравните различные брокерские компании, чтобы найти ту, которая больше всего соответствует вашим потребностям и целям инвестирования. Подготовьте необходимые документы, как правило, это копия паспорта или другого удостоверения личности и ИИН. Перейдите на веб-сайт брокера, найдите раздел, посвященный открытию счета, и заполните онлайн-форму. После заполнения заявки потребуется распечатать и подписать несколько документов либо еще раз подтвердить свои действия онлайн. После проверки и верификации аккаунта нужно пополнить счет, чтобы начать торговлю. "Брокер расскажет о доступных методах пополнения счета: банковский перевод, пластиковая карта или электронные платежные системы", — пояснил эксперт. В конце брокер должен предоставить доступ к торговой платформе, где вы сможете осуществлять первые сделки.

Ольга Соловьева советует выбирать брокеров, которые дают возможность выводить средства в любое время, так как некоторые компании усложняют и затягивают этот процесс.

В свою очередь, Павел Огнев напоминает, что успешная работа с брокером требует высокого уровня дисциплины и осознанности. "Лучше всего заранее проанализировать возможные риски и инвестировать средства в разные активы", — заключил он.