МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники. Как развивались события, какую помощь оказывают людям и как отреагировал рубль рассказывает "Прайм". США выразили Украине недовольство подрывом "Северных потоков", пишет СМИ

Ранний подъем

Первые неофициальные сообщения о проблемах с Крымским мостом появились сразу после трех часов ночи.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", — написал глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Позднее Национальный антитеррористический комитет раскрыл подробности: Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Время начала атаки установлено — 03:05 по московскому времени.

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Вечером российский президент Владимир Путин проведет совещание по ЧП на Крымском мосту. Он уже принял доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, руководителя ФСБ Александра Бортинкова, также министра транспорта Виталия Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова.

Ответственная комиссия

Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту по распоряжению главы правительства Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия, которую возглавляет Хуснуллин. Эта комиссия была создана председателем правительства в рамках поручения президента после чрезвычайного происшествия на мосту в октябре 2022 года.

Уже в десять утра стало известно, что работа Керченской паромной переправы, приостановленная в ночь на 17 июля до особых распоряжений, возобновлена.

Правда, для грузовых судов пока не все гладко: через Керчь-Еникалейский канал под Крымским мостом они не проходят, рядом с мостом находятся только маломерные суда. При этом обстановка в канале спокойная.

Помощь

Туристам окажут помощь и поддержку в связи с ЧП на Крымском мосту. Открыты две горячие линии республиканского министерства курортов и туризма по номеру: 8-800-511-80-18 и +7 978 515 33 22

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту уже восстановили, есть варианты комбинированного автобусно-железнодорожного сообщения.

Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, штрафов за опоздание не будет, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Деньги в полном объеме всем вернутся, беспокоиться не нужно, заверил он.

Крючков также посоветовал отдыхающим рассмотреть другие регионы, кроме Крыма для отдыха — турфирмы готовы предложить отдых в Абхазии, Анапе и Геленджике.

Выбирайте объезд

На момент подготовки материала поступали сообщении о задержании поездов в крымском направлении и пробках на автомобильных дорогах.

Власти Крыма призывают выбирать альтернативный маршрут — через новые регионы.

Чтобы проехать по альтернативному маршруту из Крыма, следует иметь при себе паспорта, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль. Крым обеспечен топливом и продовольствием, заверили власти

Продажа билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановлена после ЧП на Крымском мосту, ее возобновят после утверждения новой логистики, сообщил РИА Новости представитель минтранса Ростовской области.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты" на трассе А-290 в районе Тамани (Краснодарский край) образовалась пробка длиной в несколько километров. Затруднено также движение в обратном направлении, от Крымского моста в сторону Темрюка. На подъезде к мосту в районе Керчи движение свободно.

Реакция рубля

Российская валюта в понедельник продолжает снижаться к доллару и евро, но отошла от утренних минимумов, при этом немного растет к юаню, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 11:32 по московскому рос на 40 копеек, до 90,46 рубля, юаня — снижался на два копейки, до 12,6 рубля, евро — поднимался на 55 копеек, до 101,75 рубля.

На утренних торгах доллар максимально поднимался до 90,93 рубля, евро — до 102,1 рубля и обновил максимум с 6 июля.