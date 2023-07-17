МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. За год существования зерновой сделки, заключенной 22 июля 2022 года, из портов Украины было вывезено почти 33 миллиона тонн зерна и продовольствия, но российские требования по соглашению — в том числе по вывозу удобрений, переподключению к SWIFT Россельхозбанка — несмотря на все обещания так и не были выполнены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сделка фактически прекращена, но Москва готова незамедлительно вернуться к участию в ней после выполнения российской части договоренностей. Австрийский МИД призвал Россию срочно продлить зерновую сделку

РИА Новости напоминает за что критиковали зерновую сделку.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ

Сделка является частью пакетной Черноморской инициативы, подписанной представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. У сделки имеется вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года. Он предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности ни разу не выполнялась. Это подтверждается данными ООН, что ни одно судно с удобрениями из РФ не было отправлено в рамках Черноморской инициативы.

"Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то да, там были пункты этой договорённости с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы — это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции и многие другие моменты. Ничего — хочу это подчеркнуть — вообще ничего не было сделано. Всё игра в одни ворота", — сказал ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Несмотря на невыполнение российских условий, Москва, рассчитывая на выполнение второй части соглашения, несколько раз продлевала зерновую сделку: важды на 120 суток, затем на 60 дней — до 18 мая. В мае, в период президентских выборов в Турции, которая является одной из сторон Черноморской инициативы, сделка вновь была продлена — на этот раз до 17 июля. Пшеница дорожает на Чикагской бирже после заявлений Кремля

"Несмотря на это мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но слушайте: хватит, в конце концов", — заявил ранее Путин.

Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло порт Одессы 16 июля.

ЗЕРНО УШЛО В ЕВРОПУ

Изначально Черноморская инициатива была заключена для того, чтобы избежать глобального кризиса продовольствия. Однако в действительности оказалось, что большая часть украинского зерна шла не в беднейшие страны Африки и Азии, а в государства Европы.

По данным ООН, всего с Украины за время действия сделки было вывезено 32,9 млн тонн продовольствия. Из них только 2,5 процента пришлось на бедные страны, к которым по классификации Всемирного банка относятся страны Африки, Афганистан и Йемен. Еще 17,15 процента были поставлены в страны с доходом ниже среднего, а 36,7 и 43,65 процентов экспорта, соответственно, пришлись на страны с доходом выше среднего и богатые страны. К последним относятся в том числе страны Европы, в которые шла украинская продукция.

Всего зерно и продовольствие вывозилось с Украины в 28 стран. Основными импортерами стали Китай (8 млн тонн), Испания (6 млн тонн), Турция (3,2 млн тонн), Италия (2,1 млн тонн), Нидерланды (2 млн тонн), Египет (1,6 млн тонн), Бангладеш (1,1 млн тонн). В оставшиеся страны поставлялось менее 1 млн тонн продукции.

Ряду стран Европы из-за большого объема импорта сельскохозяйственной продукции с Украины пришлось вводить запрет на ввоз продовольствия в рамках поддержки национального агросектора. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. ООН получила извещение о приостановке зерновой сделки, сообщил источник

Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой в субботу заявил, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.

ВРОПУ АТАКИ С МОРЯ

Помимо того, российская сторона неоднократно заявляла о использовании Украиной зерновой сделки в военных целях — для атак на Севастополь. Для обеспечения безопасности был введен досмотр судов, а для их прохода к украинским портам был организован безопасный гуманитарный коридор. Российская сторона утверждала, что без этой меры на территорию Украины морским путем может быть налажен канал поставки оружия или с проходящих судов могут запускать морские беспилотники для атак российских кораблей и инфраструктуры. Опасения оказались небеспочвенны.

Киевский режим 29 октября 2022 года провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. После этого Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины. В дальнейшем, получив гарантии Киева о неиспользовании гуманитарных коридоров в военных целях, участие России было продолжено. Однако в середине апреля и марта 2023 года Киев, по заявлению российского Минобороны, в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора для боевых действий атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости в понедельник, что Россия в этот день официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, указав, что в ближайшее время будут "детальные разъяснения российской позиции".