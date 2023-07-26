Бюджет представляет собой финансовый план денежных поступлений и затрат. Определение понятия, что это такое простыми словами, структура и экономическая суть бюджетирования, как называются бюджеты разных уровней и чем отличаются, кто является участниками бюджетного процесса — в материале агентства "Прайм". Госдума продлила срок внесения проекта бюджета на 2024 — 2026 годы

Бюджет

"Бюджет — это смета поступления и расходования денежных средств организации/государства/семьи за определенный промежуток времени с указанием источников доходов и направлений расходов", — комментирует Ирина Смирнова, налоговый консультант, управляющий владелец группы компаний "Ваш Бухгалтер".

По мнению Сергея Былинкина, предпринимателя, спикера федеральной программы "Мой бизнес" по финансовой грамотности, бюджет — нечто большее, чем просто список трат и доходов. Это основной инструмент финансового планирования, который позволяет оптимизировать расходы и управлять финансовыми потоками на любом уровне: от семьи до государства. Правильно составленный план расходов и доходов экономит деньги, помогает инвестировать и достигать стабильных экономических показателей.

Виды бюджета

В зависимости от целей выделяют следующие виды бюджетов:

государственный (федеральный, региональный, местный);

бюджет предприятия;

семейный (личный).

Государственный

Государственный бюджет бывает нескольких уровней: федеральный, региональный, муниципальный, местный. Бюджетные отношения в России регламентированы Бюджетным кодексом.

Федеральный

"Федеральный бюджет предназначен для финансового обеспечения всех задач и функций государства. На его долю приходится значительная часть распределительного процесса, который предполагает разделение денежных средств между отраслями народного хозяйства, производственными и непроизводственными сферами, а также регионами страны", — поясняет Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры".

В России территориально доходы федерального бюджета распределены крайне неравномерно. Так, по словам эксперта, один только Ханты-Мансийский автономный округ обеспечивает практически 30% от всех поступлений.

Проект федерального бюджета разрабатывается федеральными органами исполнительной власти, в частности, Минфином и Минэкономразвития. В дальнейшем он утверждается Государственной Думой и подписывается президентом РФ.

Федеральный бюджет исполняется Министерством финансов России, а также распорядителями и администраторами бюджетных средств на протяжении года — с 1 января по 31 декабря.

Региональный

Региональный бюджет — ключевое звено бюджетов отдельных территорий. Он предназначен для аккумулирования средств и финансирования задач, возложенных на органы государственного управления регионального уровня.

Местный

"Местный бюджет является низовым звеном всей бюджетной системы РФ. В первую очередь он используется для финансового обеспечения функций и задач муниципального управления. Также он необходим для реализации всевозможных государственных, региональных и муниципальных программ развития", — говорит Сергей Гебель.

Посредством местных бюджетов государство оказывает влияние на производственные процессы, а также контролирует бизнес и своевременность поступления финансовых ресурсов.

Семейный

Под семейным бюджетом понимают затраты и доходы семьи за определенный период времени. Ирина Смирнова говорит, что внутренний учет расходов помогает управлять деньгами, сформировать финансовую подушку безопасности, экономить. Все это позволяет держать финансовые потоки семьи под контролем и фокусироваться на достижении запланированного. Ведут семейный бюджет разными способами: совместно, раздельно, смешанно (по долям). Для этого можно делать записи в тетради, таблицах или специализированных приложениях.

Бюджет организации

"Бюджетирование помогает прогнозировать размеры будущей прибыли и определить нужную динамику движения, — говорит Ирина Смирнова. — Крупные организации могут составлять не только общий (генеральный) бюджет, но и сметы доходов и расходов по отдельным направлениям деятельности или подразделениям".

Бюджет предприятия состоит из финансового и операционного бюджетов:

Операционный — план финансовых операций по доходам и расходам на предстоящий год для отдельного сегмента или функции предприятия. В его состав входят бюджеты по продажам, производству, коммерческим, управленческим и общехозяйственным расходам, прямые затраты на материалы и производственные запасы.

Финансовый — это смета с источниками получения финансовых средств и направлениями их использования в конкретный период времени. Сюда относят прогнозируемый отчет по прибылям и убыткам и прогнозируемый бухгалтерский баланс, БДС.

Назначение бюджета

Сергей Былинкин отмечает, что назначение бюджета определяется его видом и уровнем. "Например, государственный бюджет России направляется на финансирование различных сфер, таких как образование, здравоохранение, культура, оборона и другие. Региональный финансирует программы и проекты на уровне субъекта Федерации, а местный обеспечивает функционирование муниципалитетов и их потребности. Семейный бюджет служит для обеспечения бытовых нужд семьи — оплаты жилья, питания, одежды и других расходов. Бюджет организации используется для развития бизнеса, закупки сырья и материалов, оплаты труда сотрудников и т.д.".

По мнению Сергея Гебеля, к основным функциям любого бюджета, независимо от его вида, можно отнести:

планирование операций, обеспечивающих достижение поставленных целей;

координирование различных видов деятельности;

рациональное использование средств.

Структура

Бюджет состоит из двух частей: доходная и расходная.

Ирина Смирнова уточняет, что, например, в госбюджете доходная часть формируется за счет налоговых поступлений и результатов деятельности самого государства.

Налоги составляют порядка 85-90% всех доходов. Еще 10-15% приходится на внешнеэкономическую деятельность, доходы от продажи госимущества и запасов.

Расходная часть включает в себя:

содержание государственного аппарата, органов полиции и др.;

различные социальные программы;

траты на оборону, расходы на субсидии, займы другим странам и многое другое.

Доходы и расходы бюджета

Доходы бюджета — это все поступающие в него денежные средства. Если говорить о государственном бюджете, то доходы образуются за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также благодаря безвозмездным и безвозвратным перечислениям. К налоговым доходам отнесены все федеральные, региональные и местные налоги, сборы, пени и штрафы, предусмотренные действующим налоговым законодательством.

К неналоговым относятся доходы от использования государственного имущества, а также доходы, полученные от платных услуг бюджетных учреждений и некоторые другие.

"Расходами бюджета признаются денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение запланированных функций и задач, а также на иные непредвиденные цели.

Конкретный перечень доходов и расходов зависит от уровня бюджета. Например, НДС является федеральным налогом, транспортный — региональныи, а земельный — местным. Каждый из них поступает в бюджет соответствующего уровня", — поясняет Сергей Гебель.

Профицит и дефицит бюджета

Ситуация, когда запланированные доходы превышают фактические расходы, называется бюджетным профицитом. В ином случае, если расходы больше доходов, формируется дефицит. Оба этих явления, по словам Сергея Гебеля, имеют как преимущества, так и недостатки, поэтому субъекту крайне важно балансировать между ними. "Так, профицит позволяет увеличивать резервы, сокращать долги и больше тратить на непредвиденные нужды. В это же время он может говорить о серьезной экономии и замедленном развитии", — поясняет эксперт.

Государственный бюджет России

"Государственный бюджет — главный финансовый документ страны, который представляет собой совокупность смет всех ведомств, государственных служб, программ и т.д. В бюджете перечисляются все предполагаемые источники дохода, а также определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счет государственной казны», — говорит Сергей Гебель.

Госбюджет составляется на год правительством РФ и утверждается высшими законодательными органами. Он вступает в силу после прохождения согласования в Государственной Думе, Совете Федерации и подписания президентом. В РФ действует трехуровневая бюджетная система, представленная федеральным, региональным и местными бюджетами, что позволяет управлять финансовыми ресурсами, определять приоритеты развития и обеспечивать социальную защиту граждан. За счет средств бюджета покрываются все расходы на экономические, военные, социальные нужды государства, а также обеспечивается функционирование аппарата управления.