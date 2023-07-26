МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Клиринг — это процедура безналичного взаимозачета между участниками сделок и торгов. О том, что это такое простыми словами, как работает клиринг на бирже и сколько длится процедура — в материале агентства "Прайм". ГД в первом чтении минимизирует потери участников клиринга при банкротстве

Клиринг

Слово "клиринг" происходит от английского "clear" и означает "очистка", "очищение". Так называют безналичные расчеты, при которых происходит взаимозачет требований и обязательств в банковской системе, на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

"Представим, что клиент банка А дает поручение перевести 1000 рублей в банк В. Тем временем в банке В другой клиент подал заявление о переводе 2000 рублей в банк А. Поручения клиентов могут быть выполнены последовательно, то есть в два перевода: банк А переводит в банк В 1000 рублей, а банк В — 2000 рублей в банк А. А возможен, если оба банка подключены к клиринговой системе, один перевод: банк В направляет в банк А сумму в 1000 рублей — разницу между суммами предполагаемых операций. Это пример простейшего взаиморасчета, на деле могут возникать гораздо более сложные цепочки, объединяющие многочисленных контрагентов", — объяснил руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

Функции и цель системы

Регулирующий закон

Клиринг — это лицензируемый вид деятельности. Лицензию выдает Центральный банк России на основании федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте". Компании получают это право бессрочно, но в случае грубого нарушения законодательства ЦБ имеет право его аннулировать.

Виды

Управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев отметил, что пользоваться клиринговыми услугами могут физические лица, банки, компании и даже государства. Поэтому выделяют несколько типов процедуры:

Банковский клиринг — взаимозачеты производятся между банками. Биржевой — взаимозачет происходит между участниками торгов. Валютный — взаимозачет производят между странами при международной торговле. Расчеты производят в так называемой клиринговой валюте. Товарный — происходит между компаниями за поставленные товары или услуги.

Также клиринг разделяют на простой (между двумя сторонами) и многосторонний. Есть еще одна классификация: по времени — клиринг проводят либо в дневную, либо в вечернюю сессию.

Преимущества

"К преимуществам клиринга можно отнести ускорение финансовых операций, уменьшение количества переводов и снижение издержек", — рассказал Сергей Соловых. Шесть раз оставь, в седьмой — добавь: поднимет ли Банк России ставку

При этом финансовые риски сокращаются за счет гарантийного фонда и систем страхования, а клиринговые балансы можно использовать в качестве резервов.

Недостатки и риски

По словам Сергея Соловых, недостатки клирингового процесса состоят в риске ошибки при учете взаимных обязательств, хотя некорректные вычисления выявляются довольно редко. Другие минусы системы — участники рынка должны оплатить работу клиринговой компании, заключать специфический договор, есть риск, что один из участников обанкротится и не выполнит свои обязательства.

Чем занимаются клиринговые компании

Клиринговые организации, или палаты, оказывают услуги по взаиморасчету. Это юридические лица, которые ведут деятельность по лицензии ЦБ. При этом они не имеют права заниматься торговой, производственной, страховой и другими видами деятельности, а минимальный размер собственных средств должен составлять не менее 100 миллионов рублей.

Деятельность клиринговых организаций включает:

проведение расчетных операций;

осуществление зачета взаимных требований между участниками расчетов;

сбор, сверку и корректировку информации по сделкам, которые совершила организация;

установление сроков, в течение которых деньги должны поступать в клиринговую компанию и т.д.;

контроль за перемещением ценных бумаг в результате исполнения контрактов;

гарантирование исполнения заключенных контрактов;

бухгалтерское и документальное оформление произведенных расчетов.

Как устроена процедура клиринга

Клиринг происходит в четыре этапа. О них подробнее рассказал Сергей Соловых. Аналитик назвал возможную альтернативу SWIFT в продуктовой сделке

Этапы

"На первом этапе заключают сделку, затем вторым этапом становится сверка условий, третий этап — определение взаимных задолженностей и направление общей ведомости в регулирующую организацию и четвертый — финальный этап — исполнение взаиморасчетов", — объяснил Сергей Соловых.

Схема в случае банковского клиринга выглядит так:

Заключение сделки — клиент сдает в банк чеки и векселя. Банк вносит их в ведомость и передает в клиринговую палату. Это сверка условий. Клиринговая организация собирает ведомости всех участников, чтобы определить, кто кредитор, а кто — должник. Затем общую ведомость отправляют в ЦБ, а чеки и векселя — обратно в банки. Таким образом происходит сверка расчетов. Исполнение сделки, взаимозачет. С корреспондентских счетов банков-участников списывают необходимые суммы, а сделка завершается соответствующей документацией.

Расчет

Расчеты по клирингу можно делать двумя способами:

Классический. Клиринговая организация рассчитывает остаток по счету (сальдо) каждого участника операций, после чего данные передают в ЦБ. Там находятся корреспондентские счета, где хранятся деньги для взаиморасчетов. При этом в клиринговых компаниях есть только транзитные счета, остатки на которых равны нулю. Такой способ наименее рискованный — ЦБ имеет достаточный резерв, чтобы обеспечить сделку. Авансовый. Считается более рискованным, так как клиринговая палата выступает в роли банка и сама считает итоговое сальдо участников, а не ЦБ. При этом организация должна создать гарантийный фонд, чтобы в случае чего выдать участникам кредиты. Каждый день она также должна сдавать отчеты в ЦБ.

В процессе клиринга для участников создается клиринговый счет, который используют для хранения средств и для более грамотного распределения финансов.

Что такое клиринговые кредиты

Клиринговым кредитом называют деньги, которые можно использовать для расчетов внутри банка. Это помогает проводить взаиморасчеты, но у участника формируется задолженность перед клиринговой организацией. Плюс такого кредитования заключается в том, что ставка по нему ниже, чем в банке.

Клиринг на бирже

Клиринг на фондовом рынке работает по тому же принципу, что и обычный клиринг, только производится безналичный взаимозачет между участниками сделок и торгов.

Он добавил, что благодаря ускорению процесса взаиморасчетов показатели фондового рынка меньше колеблются во время операций.

На Московской бирже клиринг проводит центральный контрагент "Национальный клиринговый центр", НКО НКЦ, а в Санкт-Петербурге — акционерное общество "Клиринговый центр МФБ", АО "КЦ МФБ". Они выступают посредниками в каждой сделке и гарантируют, что платежи будут исполнены.

На Мосбирже на дневной клиринг отводится 5 минут — с 14.00 до 14.05, а на вечерний 15 — с 18.45 до 19.00 по московскому времени.

Популярные вопросы

На популярные вопросы читателей ответил генеральный директор Pro Control Станислав Сидоров.

Нужно ли платить за услугу

— Обычно да, участники рынка платят за услуги клиринга. Стоимость зависит от политики конкретного клирингового центра. На Мосбирже оценили долю активных клиентов на срочном рынке

Отличие от гроссовой системы

— Гроссовая система подразумевает индивидуальные расчеты по каждой операции, в то время как в системе клиринга производятся сеттлинг операций и их нетто-расчеты. Сеттлинг заключается в том, что клиринговая организация получает от продавца все денежные средства, связанные со сделкой, и переводит их покупателю. А цель неттинга — сократить количество сделок, которые должна провести клиринговая компания между двумя сторонами. Это позволяет уменьшить количество необходимых платежей и снизить риск невыполнения обязательств.