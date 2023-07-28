Открытие депозита — один из способов получения прибыли от размещения денег или других ценностей на хранение в финансовых учреждениях. Депозит — что это такое простыми словами и чем он отличается от вклада, какие условия предлагают вкладчикам кредитные организации, от чего зависит процентная ставка коммерческих банков, какая сумма подпадает под систему страхования, как посчитать прибыль и нужно ли платить налог — в материале агентства "Прайм".

Депозит

Депозит — это общий термин, применяемый по отношению к передаче физическим или юридическим лицом денежных средств или иных ценностей (ценных бумаг, драгоценностей, монет, и т.д.) в банк, как в виде вкладов, так и в порядке передачи на хранение (например, в депозитарной ячейке)", — говорит Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, к.э.н., доцент.

Отличия депозита от вклада

Депозит является схожей, но не тождественной вкладу банковской услугой. "Депозит — понятие более широкое, оно означает передачу кредитной организации активов с целью получения прибыли. И вот именно в предмете и кроется отличие. Под активами подразумевается любое имущество — ценные бумаги, драгоценные металлы, валюта. Деньги также относятся по нормам гражданского законодательства к имуществу. Но если в банк передаются денежные средства, то такие правоотношения называются банковским вкладом. Таким образом, вклад — это всегда депозит, но депозит — не всегда вклад", — комментирует директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка. Кроме этого, депозит доступен не только физическим, но и юридическим лицам.

Форма депозитов

Существуют следующие формы депозитов:

Денежный счет, который банки открывают юридическим или физлицам, чтобы аккумулировать их средства, которые могут участвовать в безналичном обороте.

"Металлический счет — обычный банковский счет, на котором вместо денежных средств числится определенное количество драгоценного металла, учитываемое в граммах. Это удобная альтернатива покупке драгоценного металла в форме слитков или монет, не сопряженная при этом с издержками, связанными с хранением и последующей продажей», — поясняет эксперт. Основные отличия металлического счета от обычного в том, что договор по нему можно расторгнуть в любой момент, а главное — в том, что доходность по нему заранее не известна, как в случае с обычном счётом, а зависит от рыночной стоимости металла в моменты открытия и закрытия счета.

Банковская (или депозитарная) ячейка — это персональный сейф клиента в банке, в котором можно хранить ценные вещи: деньги, документы, драгоценности, и т.д. Хранение ценностей не предполагает получения дохода. По словам Екатерины Безсмертной, чтобы воспользоваться банковской ячейкой, необходимо оформить договор аренды — банк на его основе предоставляет клиенту во временное пользование банковский сейф с конкретным номером. В договоре присутствует оговорка, запрещающая помещать в ячейку определенные предметы и вещества (оружие, боеприпасы, ядовитые, легковоспламеняющиеся вещества, предметы, требующие специальных условий хранения, и т.д.).

Виды депозитов

Существует несколько видов депозитов, каждый из которых имеет свои особенности. Сергей Былинкин, предприниматель, спикер федеральной программы "Мой бизнес" по финансовой грамотности, перечислил их:

Срочные — депозиты, на которые договоре устанавливается фиксированный срок. Процентная ставка зависит от срока хранения, величины помещаемой на депозит суммы и других условий. Вкладчик обязуется не выводить средства до истечения срока, а взамен получает более высокую процентную ставку.

До востребования — депозиты, средства с которых могут быть отозваны клиентом в любой момент без ограничений. Проценты по таким депозитам обычно ниже, чем по срочным депозитам — порядка 0,1-0,5%.

Сберегательные — депозиты, предназначенные для накопления средств в течение определенного периода времени. Вкладчик может добавлять деньги на счет, но не может их выводить до достижения определенной суммы или истечения срока.

Накопительные — депозиты, на которые вкладываются небольшие суммы регулярно. Позволяют аккумулировать определенную сумму, дают возможность получать процент за хранение денег и при этом позволяют свободно распоряжаться ими, когда есть необходимость в тратах.

Целевые — депозиты, предназначенные для достижения определенной финансовой цели. Вкладчик устанавливает цель и сумму, которую необходимо накопить, и банк предлагает специальные условия для ее достижения. Например, детские вклады, открываемые для накопления определенной суммы к совершеннолетию ребенка.

Валютные — депозиты, на которые деньги вкладываются в иностранной валюте. Они позволяют защитить свои средства от инфляции и валютных колебаний. Екатерина Безсмертная отмечает, что с 2022 года объем валютных вкладов сокращается, но при этом многие банки предлагают открытие вкладов в альтернативных валютах — не только в юанях, но и в дирхамах ОАЭ, турецких лирах, индийских рупиях, и т.д.

Мультивалютные — депозиты, на которых можно хранить сбережения в разных валютах в рамках одного договора на одном счете: клиент имеет возможность в любой момент пользоваться конвертацией валют и переводить средства с одного счета на другой. Это удобно для тех, кто имеет деловые отношения с разными странами.

Как открыть депозит

Открыть депозит в банке может любой гражданин РФ, которому уже есть 14 лет. Для этого нужен паспорт, договор и средства, которые размещаются в банке. Необходимо ознакомиться с условиями по вкладам. Екатерина Безсмертная отмечает, что сейчас есть множество вариантов, как сделать это онлайн. Затем выбрать вид и срок вклада, подписать договор и перечислить деньги на счет (через кассу, банкомат, с карты, переводом на счет). "Если гражданин уже является клиентом финансовой организации, то для открытия счета не нужен даже визит в отделение: любые банковские счета можно открыть, используя мобильное приложение или сайт банка. Если речь идет о пользовании банковским сейфом, то в данном случае клиент должен заключить договор аренды индивидуального сейфа, получить ключ от банковской ячейки", — говорит специалист.

Константин Бахтин, эксперт-юрист консалтинговой группы "Гебель и партнеры", уточняет, что договор банковского вклада (депозита) должен быть заключен в письменной форме. "Это условие считается соблюденным, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком документом. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность и такая сделка является ничтожной", — поясняет специалист.

Существенным условием любого договора банковского депозита является указание имени гражданина или наименования юридического лица. Указывать размер процентов не обязательно, при отсутствии в договоре такого условия банк обязан выплачивать проценты в размере ключевой ставки Банка России.

Как закрыть депозит

По окончании срока, указанного в договоре, депозит может быть закрыт или продлен. Для этого нужно подать соответствующее заявление. Сделать это можно непосредственно в отделении банка, а также в личном кабинете на официальном сайте или в мобильном приложении. "Следует помнить, что досрочное закрытие вклада обычно сопряжено с утратой части процентного дохода. Чтобы невыплата процентов не стала неожиданностью, нужно заранее внимательно изучить условия договора", — советует Константин Бахтин.

Условия депозитов

Выбирая депозит, необходимо ориентироваться на комфортное сочетание доходности и риска. Условия могут различаться в зависимости от банка и типа депозита. Основные моменты, на которые Сергей Былинкин рекомендует обратить внимание, включают:

Процентная ставка — процент, который банк выплачивает вам за пользование вашими деньгами. Чем выше процентная ставка, тем больше вы получите прибыли от депозита.

Срок депозита — период времени, на который вы вкладываете деньги. Обычно сроки депозитов составляют от нескольких месяцев до нескольких лет.

Минимальная сумма вклада, которую необходимо внести при открытии депозита.

Возможность пополнения и частичного снятия — некоторые депозиты позволяют вносить дополнительные средства или снимать часть суммы в течение срока депозита. Это удобно для тех, кто хочет увеличить свои вложения или иметь доступ к деньгам в случае необходимости.

Ставки по депозитам

Ставки по депозитам зависят от различных факторов, включая экономическую ситуацию, политику ЦБ, конкуренцию на рынке и другие факторы. Вкладчикам предлагаются разные ставки в зависимости от срока депозита и суммы вклада. Проценты выше бывают на срочные депозиты с большими суммами и длительными сроками.

"Если номинальный размер ставки высокий, это не всегда означает, что вклад обеспечивает более выгодную доходность, — говорит Екатерина Безсмертная. — Депозит может подразумевать разовые процентные выплаты в конце срока или, например, ежеквартальную или ежемесячную капитализацию". Сравнивать вклады с разными условиями помогает эффективная процентная ставка — показатель, который позволяет привести их "к одному знаменателю" и понять, доходность какого из них выше. Для вычисления эффективной ставки используется формула:

R = ((1+ r/(100·n)^(n·T) — 1) ·100/T , где:

R — эффективная ставка,

n — количество периодов капитализации за год,

T — срок депозита, выраженный в годах,

r — номинальная ставка по депозиту (в процентных пунктах).

Рассчитывать эффективную ставку можно онлайн с помощью калькулятора доходности вкладов — введя показатели отдельных вкладов, можно легко и быстро получить результаты расчетов.

Как посчитать прибыль по депозитам

Прибыль по депозитам можно посчитать с помощью простой формулы:

Прибыль = Сумма вклада × Процентная ставка × Срок вклада / 365

Эта формула дает представление о том, сколько прибыли можно получить за указанный срок вклада. При этом процентная ставка может быть указана в годовых или ежемесячных значениях. В этом случае необходимо привести ставку к дневному значению, разделив ее на 365.

Страхование депозитов

"При размещении денег в банке, являющимся участником системы обязательного страхования вкладов, вкладчик может быть уверен, что гарантированно получит назад сумму в пределах 1,4 миллионов рублей даже в случае банкротства учреждения", — поясняет Константин Бахтин. Указанный лимит распространяется на одного вкладчика в одном банке. Если деньги размещены в нескольких учреждениях, то с каждого можно получить компенсацию, не превышающую данную сумму.

Обязательному страхованию подлежат денежные средства, размещенные физическими лицами, малыми предприятиями и отдельными некоммерческими организациями или в их пользу в банках на основании договора банковского вклада (счета). Денежные средства юридических лиц, за исключением перечисленных, не страхуются.

По словам Константина Бахтина, все вклады автоматически считаются застрахованными с момента включения кредитной организации в соответствующий реестр участников ССВ. По закону застрахованы:

срочные вклады на любой срок и в любой валюте;

именные вклады и счета клиента в банке, включая валютные;

вклады до востребования и накопительные счета;

деньги на дебетовых картах (личных, зарплатных, студенческих, пенсионных);

счета предпринимателей.

Если наступит страховой случай, например, у банка аннулируют лицензию, Агентство по страхованию вкладов в течение 14 дней объявит о начале выплат и сообщит о банке-агенте через который будет проходить вся процедура. Для получения возмещения вкладчикам нужно прийти в обозначенный банк с паспортом и подать соответствующее заявление. Сделать это можно в течение всей процедуры ликвидации — как правило, она длится не менее года и в среднем проходит несколько лет. Компенсация выплачивается наличными деньгами, либо перечисляется на указанный в заявлении счет не позднее 3 дней с момента подачи заявления.

В случае если страховое возмещение не покрывает всю сумму вклада, можно требовать компенсации в общем порядке в рамках проводимых ликвидационных процедур.

Налогообложение депозитов

Согласно законодательству, доходы от банковских депозитов (включая проценты) на сумму до 1 миллиона рублей в год освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц на банковские депозиты. По словам Константина Бахтина, в случае получения дохода в иностранной валюте, НДФЛ пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на день получения. Изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете НДФЛ не учитывается.

Для резидентов и нерезидентов РФ ставка НДФЛ одинаковая — 13% при сумме дохода менее 5 миллионов рублей в год. С превышения налог платится по ставке 15%.

"При исчислении НДФЛ не учитываются проценты, начисленные по счетам эскроу и вкладам с процентной ставкой не более 1%. Также не учитываются проценты, возвращенные банку вкладчиком в связи с досрочным получением вклада", — говорит юрист.

Декларировать процентный доход по вкладам в российских банках не нужно. Налоговые органы самостоятельно рассчитают налог исходя из сведений, полученных от банков и Агентства по страхованию вкладов. Уплатить налог нужно после получения соответствующего уведомления от ИФНС. За несовершеннолетних НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладу платят родители или другие законные представители.

"С доходов в виде процентов, полученных в 2021-2022 гг. временно не нужно было платить НДФЛ. С 1 января 2023 года налогообложение этих доходов возобновляется. Впервые заплатить налог со всех доходов, полученных в 2023 году, придется до декабря 2024 года. По этой причине даже если депозит был открыт в 2022 году на срок, предусматривающий его окончание в 2023 году, платить налог с дохода все равно придется", — поясняет Константин Бахтин.

Преимущества и недостатки депозитов

Сергей Былинкин перечислил преимущества депозитов:

Надежность — депозиты считаются одним из наиболее надежных способов вложения, сбережения и приумножения средств.

Пассивный доход — депозиты позволяют получать доход без необходимости активного участия в инвестиционных операциях.

Гарантированная выплата — банк обязуется вернуть сумму вклада и выплатить проценты по истечении срока депозита.

Удобство — процесс открытия и закрытия депозита обычно прост и быстр.

К недостаткам депозитов, по мнению эксперта, относятся:

Низкие ставки — процентные ставки по депозитам обычно ниже, чем потенциальный доход от других видов инвестиций.

Ограниченный доступ к средствам — на срочных депозитах обычно устанавливается ограничение на снятие денег до истечения срока.

Влияние инфляции — при низких процентных ставках инфляция может превысить доходность депозита, что ведет к уменьшению реальной стоимости средств.

Советы экспертов

Сергей Былинкин рекомендует:

ознакомиться с условиями депозита и процентными ставками разных банков, чтобы выбрать наиболее выгодные условия;

распределить средства между разными видами депозитов, чтобы диверсифицировать риски и получить максимальную выгоду;

проверить наличие страхования депозитов в выбранном банке для обеспечения дополнительной защиты своих средств;

учесть налоговые аспекты и расчеты при рассмотрении возможных доходов от депозита;

следить за изменениями рыночной ситуации, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям.

Константин Бахтин уточняет, что проверить, является ли банк участником системы страхования, можно на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов. Только в таком случае можно будет получить гарантированное возмещение средств при банкротстве или отзыве лицензии у учреждения.

"При заключении договора нужно всегда проверять, что банк внес корректные сведения и верно указал ФИО, год рождения, адрес регистрации и т.д. Также следует своевременно уведомлять банк обо всех происходящих изменениях, например, о смене фамилии, — говорит эксперт. — Соблюдение данных правил является обязательным условием для беспроблемного получения возмещения при наступлении страхового случая".