МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Пособие малоимущим семьям — мера государственной поддержки малообеспеченных граждан страны. Виды выплат, которые можно получить в 2023 году — единовременные и ежемесячные, какие социальные льготы положены семьям с детьми, имеющим невысокий достаток, и в каком случае могут отказать в оформлении, — в материале агентства Прайм. Для ряда россиян отменили пошлины за удостоверение доверенности у нотариуса

Пособие малоимущим семьям

В нашей стране поддержка малообеспеченных семей регулируется законом "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 № 178-ФЗ. Помимо федеральных выплат и льгот, существуют также и региональные преференции для малоимущих.

Кому положено пособие

Пособие могут получить семьи, чей совокупный доход за последние 3 месяца ниже величины регионального прожиточного минимума на одного человека.

— Однако помимо дохода должны действовать и правила причины (ст. 7 ФЗ от 17.07.1999 г. № 178). Это означает, что семья должна находиться в условиях, при которых она не может зарабатывать больше. Например, тяжелое заболевание, нахождение на иждивении родственника, длительное лечение, безработица и другое, — отмечает юрист Владислав Мильченко.

Кроме того, для получения государственной финансовой помощи нужно соответствовать ряду имущественных условий. Для того, чтобы семью признали малоимущей, она должна иметь:

квартиру или несколько (если их их суммарная площадь не превышает 25 квадратных метров на человека);

один дом любой площади или несколько (в этом случае на каждого члена семьи должно приходиться не больше 40 квадратных метров);

один гараж;

одну дачу;

земельный участок не более 25 соток в городе и не более 1 га в сельской местности;

нежилое помещение;

автомобиль старше 5 лет;

суммарный доход семьи от процентов по вкладам и счетам в банке не должен превышать прожиточный минимум.

Как считать доход семьи

Постановление Правительства РФ от 20.08.2003 № 512 содержит перечень, в котором раскрыты все виды доходов, учитываемые при расчете.

— Кроме основных (трудовых) к ним относятся: алименты, проценты по банковским вкладам, наследуемые и подаренные денежные средства, действующие пособия и выплаты, стипендии, авторские вознаграждения и другие, — объясняет Владислав Мильченко.

Например, в семье есть муж, жена и несовершеннолетние дочь и сын инвалид 1 группы. Все живут в Москве, заявление на льготу подают в конце марта — начале апреля 2023 г.

Доход мужа:

за январь — 30 000 руб.;

за февраль — 30 000 руб.;

за март — 40 000 руб.

Доход жены:

за январь — 10 000 руб.;

за февраль — 15 000 руб.;

за март — 15 000 руб.

Дочь и сын не имеют дохода.

Необходимо сложить доход мужа: 30 000 + 30 000 + 40 000 = 100 000 руб.; доход жены: 10 000 + 15 000 + 15 000 = 40 000 руб.

Совокупный доход за 3 месяца составляет: 100 000 + 40 000 = 140 000 руб.

Доход на 1 человека семьи рассчитывается так: 140 000 (совокупный доход мужа и жены) ÷ 3 (3 месяца) ÷ 4 (количество членов семьи) = 11 666,66 руб. Экономист перечислил малоизвестные выплаты, которые можно получить в России

"Согласно постановлению правительства Москвы от 20.12.2022 г. № 2909-ПП прожиточный минимум в 2023 г. установлен в размере 21 718 руб. в расчёте на душу населения, а для трудоспособного населения в размере 24 801 руб., что значительно больше рассчитанного фактического дохода (11 666,66 руб.). С учётом ухода за ребёнком-инвалидом эта семья может претендовать на получение соответствующих льгот и субсидий", — говорит эксперт.

Виды пособий

С 1 января 2023 года Социальный фонд России объединил несколько видов выплат в единое пособие малоимущим семьям с детьми до 17 лет. Если дети родились до 31 декабря 2022 года, семья может выбрать между единым пособием и получением адресной помощи по старым правилам. Новая мера поддержки объединяет:

выплату беременным, вставшим на учет на раннем сроке;

пособие неработающим по уходу за ребенком до 1,5 лет;

выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет;

пособие на детей от 3 до 8 лет;

пособие на детей от 8 до 17 лет.

Единовременные

К единовременным относятся: пособия по беременности и родам и при рождении ребенка. Льготы многодетным семьям: какие существуют и как оформить в 2023 году

Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно за 140 календарных дней (при многоплодной беременности 194 календарных дня), размер его составляет от 383 200 рублей за одного ребенка до 530 000 рублей за двойню и тройню.

— Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее. Назначает и выплачивает данное пособие СФР. Размер его с 1 февраля 2023 года составляет 22 909 рублей 3 копейки. При назначении пособия не учитываются доходы семьи, — говорит Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской юридической службы.

Ежемесячные

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет имеют работающие и неработающие граждане, при соблюдении установленных в законодательстве условий (ст. 13 Закона № 81-ФЗ).

— Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет вправе получать один из родителей или любой другой родственник (опекун), который присматривает за малышом и находится в отпуске по уходу за ребенком. То есть выплату может оформить не только мама, но отец, бабушка и дедушка, при условии, что они официально трудоустроены. Назначает и выплачивает ее СФР. Расчет пособия за полный месяц производится из среднего дневного заработка, который умножается на 30,4 дня, а затем на 40%. Максимальный размер пособия в 2023 г — 33 281,80 руб, минимальный — 8 591,47 руб. (ст. 15 Закона № 81-ФЗ), — объясняет Оксана Красовская.

Если ребенок рожден с 01.01.2023 года, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначается только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя. Предоставляется право выбора: либо получать пособие до 1,5 лет, либо ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эксперт объяснил, как можно уменьшить плату за ЖКХ

По словам юриста, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка могут оформить нуждающиеся в социальной поддержке беременные женщины и лица, имеющие детей в возрасте до 17 лет при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на ее территории. Беременная женщина может обратиться за пособием, если срок ее беременности составляет шесть и более недель и она встала на учет в медицинской организации в ранние сроки (до 12 недель). Выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи за 12 месяцев не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в регионе проживания.

Размеры пособия:

беременной женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки: 50 %, 75%, 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ;

гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет: 50%, 75%, 100% прожиточного минимума для детей в субъекте РФ, установленного на дату обращения за назначением пособия.

Закона № 256-ФЗ).

"Выплата назначается в размере величины регионального прожиточного минимума для детей. Если он меняется в регионе, то она подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с месяца такого изменения. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет выплата может быть назначена на каждого ребенка. Порядок получения и форма заявления установлена Постановлением Правительства РФ от 01.02.2023 №133", — рассказывает эксперт.

Федеральные

Федеральные выплаты малоимущим семьям производятся из средств СФР России или государственного бюджета.

Региональные

Региональными выплатами занимается орган социальной защиты населения, размер таких выплат устанавливается местным законодательством и зависит от прожиточного минимума, принятого в регионе.

Как оформить пособие

Прежде всего семье необходимо получить статус малоимущей. Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ и предоставить необходимый пакет документов. После того, как семья будет признана малообеспеченной, можно обращаться за назначением пособий.

Куда обращаться

Обращаться необходимо в органы социальной защиты. Заявление можно подать напрямую в орган при личном посещении, на сайте Социального фонда России, в МФЦ либо через портал "Госуслуги". Льготы пенсионерам в России 2023: какие положены и как оформить

Необходимые документы

По словам Владислава Мильченко, в зависимости от вида льготы список необходимых документов может разниться, к основным можно отнести:

паспорта родителей;

свидетельства о рождении детей;

справку о составе семьи;

справки о доходах членов семьи за последние 3 месяца;

СНИЛС.

Сроки

Срок рассмотрения и предоставления услуги составляет 10 дней с момента обращения. В том случае, если ведомству потребуется дополнительная проверка, он может быть увеличен, о чем податель заявления будет уведомлен.

Какого числа приходят пособия

Разовые пособия от государства приходят сразу, как только по заявлению гражданина выносится положительное решение. На сроки выплаты ежемесячных пособий влияет их разновидность. Чаще всего первое перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении пособия. В дальнейшем они перечисляются с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачиваются.

Льготы и дополнительная помощь малоимущим

Помимо денежных выплат, малоимущим положены некоторые другие льготы на федеральном или региональном уровнях. К ним относятся: Льготы и выплаты учителям в 2023 году: виды и правила получения

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льготные условия кредитования;

распределение земельных участков вне очереди;

освобождение от НДФЛ;

льготы при поступлении в вуз, когда родители являются инвалидами 1 группы.

"Кроме того, существуют и другие льготы, в зависимости от региона они могут быть разными. В настоящее время на портале госуслуг можно дать согласие на отслеживание и информирование о положенных льготах и выплатах, тогда будет приходить уведомление на получение определенных преференций, если ваш статус позволяет", — говорит Владислав Мильченко.

Прекращение выплат малоимущей семье

Советы экспертов

Эксперты предупреждают, что необходимо знать о так называемом "правиле нулевого дохода". Для того, чтобы получать материальную помощь от государства, взрослые члены семьи обязаны иметь какой-либо доход: заработную плату, пенсию, стипендию и прочее. Если гражданин нигде не работает по уважительной причине, нужно предоставить документы, подтверждающие этот факт, иначе в пособии будет отказано.