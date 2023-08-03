В роли кредитора может выступать как банк, так и другие юридические, а также физические лица. Кредитор — кто это простыми словами, какие обязанности связаны с этим статусом, какими способами кредитор может заставить граждан исполнить финансовые обязательства, требования к денежным платежам и нюансы банкротства заемщика и кредитора — в материале агентства "Прайм".

Кредитор

Кредитором может выступать как частное лицо (физическое), так и организация (юрлицо). Для получение этого статуса необходимо передать человеку или компании некую сумму в долг, а после — требовать ее возвращения в установленном порядке. Но не всегда речь идет о деньгах. "В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п." — сказано в п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса.

В договоре, который регулирует взаимоотношения кредитора и заемщика, прописывается не только сумма, которую второй получает от первого. Также указываются условия и сроки ее возвращения, проценты, которые заемщик должен будет вернуть кредитору сверх полученных в долг средств, а также прочие условия, которые стороны посчитают важными.

Если в роли заемщика и кредитора выступают физлица, то вместо официального договора зачастую используется долговая расписка.

Какие функции выполняет

Основная функция кредитора — это предоставлять заемщику деньги либо иные материальные ценности в долг на заранее оговоренных условиях. При этом в большинстве случаев (особенно если речь о банках или микрофинансовых организациях) кредитор старается получить максимально возможную прибыль.

Виды кредиторов

Зачастую в роли кредиторов выступают банки и микрофинансовые организации. Однако выдать кредит как частному лицу, так и другой фирме при желании может любая компания или организация, а также индивидуальные предприниматели.

Статус кредитора получает и любое физическое лицо, которое согласилось одолжить деньги или имущество другому гражданину или даже организации.

Требование кредитора

В ситуациях, когда юрлицо задолжало кредитору крупную сумму, но не может выполнить свои обязательства по причине ликвидации или банкротства, кредитору следует обратиться в арбитражный суд и заявить свои требования на возвращение средств. Это нужно сделать в течение 30 дней после опубликования информации о старте процедуры банкротства. Его требования будут включены в специальный реестр, за ведение которого по закону отвечает арбитражный управляющий или же реестродержатель.

Существует очередность, в соответствии с которой при ликвидации юридического лица полагается удовлетворять требования кредиторов. О ней говорится в ст. 64 Гражданского кодекса.

Реестр кредиторов

После того, как достоверность и правомерность требований кредитора при банкротстве должника будет подтверждена, он попадает в так называемый реестр кредиторов. В нем собрана информация о кредиторах той или иной организации, сведения о размере долга (вместе с начисленными на основную сумму штрафами, пенями и так далее) и о том, как погашается задолженность.

Правила ведения реестра прописаны в Федеральном законе от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

"В зависимости от стадии банкротства в реестр кредиторов включаются:

При наблюдении — только денежные требования из обязательств, возникших до даты принятия заявления о признании должника банкротом, то есть даты вынесения определения об этом, поскольку: а) требования, возникшие из обязательств после принятия заявления, являются текущими и не включаются в реестр кредиторов; б) требования кредиторов по неденежным обязательствам предъявляются в суд вне рамок дела о банкротстве и рассматриваются им по общим правилам процессуального законодательства.

При конкурсном производстве — денежные (за исключением текущих платежей) и неденежные требования. При этом неденежные требования включаются в реестр на основании денежной оценки", — рассказывает Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Заявление кредитора

Включение в реестр происходит на основании соответствующего заявления кредитора, которое может быть составлено в произвольной форме, но с перечислением наиболее важных сведений. В заявлении в первую очередь необходимо указать свои личные данные. Для граждан это, помимо ФИО — паспортные данные, адрес, место рождения и место работы. Для ИП — информация о месте регистрации, контактный номер телефона, а также адрес электронной почты. Юрлицам в данном документе следует указать ИНН, ОГРН и адрес, по которому размещается компания.

Помимо этого в заявлении должны содержаться данные о том арбитражном суде, где рассматривается заявление, и номер дела, а также данные назначенного арбитражного управляющего. Также кредитору нужно указать сведения о должнике, его местонахождении (если кредитору об этом известно), предъявляемые требования с указанием конкретной суммы, а также реквизиты банковского счета, на который нужно будет перечислить деньги.

"Если заявление о признании должника-организации банкротом подается кем-либо из кредиторов, уполномоченным органом или работником, то в тексте заявления в первую очередь надлежит исчерпывающим образом раскрыть наличие признаков банкротства у должника и приложить соответствующие доказательства", — отмечает Марина Милованова, к.ю.н., доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина.

Права кредитора

Основное право любого кредитора — это требовать у заемщика возвращения переданных ему средств в соответствии с указанным в договоре (или ином документе) сроком.

Также кредитор вправе устанавливать свои условия, будь то периодичность платежей, начисляемые сверх выданной суммы проценты и так далее. При этом необходимо помнить, что в ситуации, если кредитором выступает банк или микрофинансовая организация, то для них законом установлена верхняя граница процентной ставки.

В том случае, если заемщик нарушил закрепленные договором условия, кредитор вправе установить для него штрафные санкции (для банков и МФО их величина ограничена законодательно). Если кредитор не желает самостоятельно решать проблему с должником, он может передать всю сумму задолженности иному лицу. А в том случае, если вернуть долг иным путем никак не получается, то кредитор вправе обратиться с соответствующим заявлением в суд.

Банкротство кредитора

Нередки случаи, когда банкротом становится не заемщик, а сам кредитор. В такой ситуации он может передать все свои права на долг другому лицу или организации. Это решение оформляется в виде соответствующего соглашения.

При этом о данных изменениях необходимо проинформировать заемщика, то есть сообщить о том, что теперь его долг будет принадлежать другому кредитору, а также об изменении условий предоставления кредита (если они произойдут).

Должник и дебитор

С термином "кредитор" тесно связаны и другие понятия. Например, должник — тот человек, который не просто получает деньги или иные материальные ценности, но и обязуется вернуть полученное в оговоренный срок.

К термину "должник" очень близко по смыслу и понятие "дебитор" (который с латинского можно перевести как "он должен"). Но если должник — более распространенное, даже бытовое обозначение, то дебитор входит в число бухгалтерских терминов.

"Если должник реорганизуется, то об этом обязательно надо уведомить кредитора путем направления уведомление о реорганизации. Информацию о кредиторах можете взять из заключенных контрактов и договоров", — отмечает Антонина Шаркова, д.э.н., профессор, руководитель Департамента отраслевых рынков Финансового университета при Правительстве РФ.

Советы экспертов

"При передачи кредитором денег должнику-физическому лицу лучше оформить не расписку, а договор займа или кредитный договор", — рекомендует Антонина Шаркова.

"Если должник отказывается возвращать средства, то кредитору необходимо направить официальную претензию, тем самым выполнить условия досудебного урегулирования споров. В претензии стоит указать следующие сведения: непосредственно требование вернуть средства, размер долга и основания для его возврата, а также дальнейшие шаги, например, обращение за защитой своих прав в суд. Претензию надо направить заказным письмом с уведомлением. Если должник получил претензию и не вернул деньги, через 30 дней можно обращаться в суд", — отмечаем Марина Милованова.

"Если кредитор столкнулся проблемой невозврата долга, он может начать процедуру принудительного взыскания через суд или продать долг третьим лицам (коллекторам). Такая продажа позволяет кредитору получить определённую сумму денег, частично покрывающую убыток от невозврата выданного им кредита, в короткие сроки", — говорит Оксана Васильева.