МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Бензин дорожает во всем мире, а это почти неизбежно приведет к повсеместному росту потребительских цен на многие товары. Основной удар примет на себя Европа, где себестоимость производства растет из-за отказа от привычных российских сортов нефти. Саудиты готовят сюрприз: нефть польется обратно

На пороге стагфляции

В конце июля фьючерсы на бензин взлетели до девятимесячного максимума на торгах в Нью-Йорке и в Азии. Повышение цен на топливо — явный сигнал того, что инфляция идет на новый виток ускорения, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

По состоянию на 31 июля цена литра бензина, например, в Германии составила 2,03 доллара. Только за два месяца она повысилась на 4,1 процент. Дороже двух долларов за литр топливо во Франции, Италии, Швейцарии, Нидерландах, Финляндии и даже в «нефтяной» Норвегии. В США цены пока ниже — 1,08 доллара за литр, но с мая они выросли сильнее, чем в Европе — почти на 7 процентов.

При этом темпы роста стоимости топлива заметно опережают общую инфляцию в еврозоне, констатирует финансовый аналитик Марк Гойхман. А сама нефть растет еще быстрее — только с конца июня она подорожала на 18 процентов и уже приближается к 85 долларам за баррель. Велика вероятность, что этот взлет еще не полностью отражен в стоимости бензина.



Причин такого подорожания много. Это и увеличение мирового спроса в связи с оживлением в Азии, а также в США, и низкие запасы из-за простоев в работе НПЗ, и разгар автомобильного сезона, и жаркая погода.

Кроме того, из-за санкций против России в Европе сократились поставки нефти, причем именно той, что использовалась для производства бензина. А потребление бензина за год между тем увеличилось в Германии, Испании, Италии, Франции, ряде других европейских стран.

Следим за руками

По словам Гойхмана, цены на топливо выступают одним из важнейших индикаторов инфляции. Они непременно отражаются на стоимости товаров и их транспортировке. "Во всем виноваты русские": экономика Европы сыплется, как карточный домик

На сегодняшний день высокая инфляция — одна из основных экономических проблем в западных странах. Центробанки стремятся ей противодействовать жесткой политикой, в том числе, повышением процентных ставок. Однако это работает не всегда, а лишь при повышенном потребительском и инвестиционном спросе. В этом случае высокие ставки тормозят "инфляцию покупателей", ограничивая спрос на товары и услуги.

"Но удорожание сырья — иная причина роста цен, это скорее "инфляция продавцов". Ее усиление снижает рентабельность бизнеса, возможность реализации, хозяйственного роста. При этом экономика еврозоны практически находится на грани рецессии, то есть снижения ВВП", — указывает финансист.

Таким образом увеличение "инфляции продавцов" дополнительно дезориентирует и подрывает экономику. А вынужденное в таких условиях увеличение ставок центробанками дополнительно остужает стимулирование бизнеса и потребления.

Таким образом в сложившихся обстоятельствах в Европе есть угроза очень негативного явления — «стагфляции». Это одновременное сочетание стагнации в экономике с высокой инфляцией.

Европа под угрозой

Текущие темпы роста цен на нефть делают все более реальными прогнозы о том, что к концу года психологическая планка в 100 долларов за баррель будет достигнута. Налицо предпосылки

для роста как минимум до 90 долларов, уверен финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

Во-первых, это выглядит логичным с точки зрения теханализа при условии, что нефть сможет закрепиться выше 85 долларов. Во-вторых, добыча повсеместно сокращается, так что рассуждения о пустых канистрах из-под бензина, которые не на что и нечем наполнить, могут оказаться не так уж далеки от реальности. Европа осознала, чем заплатит за отказ от дешевого газа из России

В особо непростой ситуации оказалась Европа. При стагнирующей экономике ей приходится закупать дорогую нефть и нефтепродукты. "Это отражается на инфляции как через цены на бензин и дизель, так и через рост себестоимости продукции и отпускных цен", — замечает Кричевский.

При этом, по его мнению, Европе нужно опасаться не только цен на нефть, но и переезда производств в США, которые активно завлекают европейские концерны налоговыми льготами и субсидиями за экологичное производство. Туда едут автогиганты, фармацевтика. Таким образом, товары собственного производства становятся для европейцев импортными со всеми вытекающими дополнительными расходами.

Таким образом, вторая волна инфляции в Европе крайне вероятна. "Экономика континента находится в максимально уязвимом положении, которое пытаются затирать через антироссийскую риторику", — заключил эксперт.