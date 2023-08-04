Хеджирование рисков помогает инвесторам сохранить свой капитал, например, при помощи фьючерсов и других финансовых инструментов. Хеджирование — что это такое и как выбрать эффективную стратегию — в материале агентства "Прайм".

Хеджирование рисков

Смысл понятия "хеджирование" в общих чертах раскрывает уже сам перевод данного термина. Так, одно из значений английского слова "hedge" — это "страховка", а хеджирование, соответственно — это особый инструмент, который инвесторы используют для защиты своих активов на фондовом рынке от возможных рисков. По сути это способ застраховать себя от существенных финансовых потерь на случай возможного колебания стоимости активов. Хеджирование могут использовать как крупные компании, так и начинающие участники рынка.

"Механизм хеджирования заключается в балансировании обязательств на наличном рынке и противоположных по направлению на фьючерсном рынке. Результатом хеджирования является снижение рисков", — говорит Елена Кундий, руководитель департамента заказной разработки BIA Technologies.

При этом потенциальные риски на себя принимает другая сторона. В данной роли выступают спекулянты. Так называют тех участников торгов, которые при помощи подобных сделок стремятся извлечь выгоду из возможного краткосрочного изменения цен.

"Основные потребители инструментов хеджирования — производители биржевых товаров, цена на которые определяется конъюнктурой мировых рынков. Широко используют эти инструменты нефтяные компании, крупные сельхозпроизводители (выпускающие зерно, сахар, свинину и т.д.), а также прочие производители commodities — товаров, активно перепродаваемых на организованных (биржевых) рынках", — говорит Павел Биленко, директор по работе с эмитентами инвестиционной платформы Bizmall.

Инструменты

Для того, чтобы обезопасить и застраховать имеющиеся активы, инвесторы могут воспользоваться различными финансовыми инструментами. Они обозначаются термином "деривативы" (финансовый контракт, стоимость которого зависит от стоимости базисных активов, ставок или индексов, лежащих в его основе). Среди этих инструментов фьючерсы, форвардные контракты, своп и опционы.

Фьючерсы

Фьючерсом называют контракт, предметом которого становится конкретный выбранный актив. Одна из сторон обязуется приобрести его у продавца по заранее оговоренной цене. При этом не все виды фьючерсов предполагают реальную передачу товара.

Данный инструмент будет эффективен, если стоимость акций упадет, как и предполагает инвестор. В этом случае у него будет возможность компенсировать свои убытки за счет прибыли по фьючерсам.

Фьючерсы относятся к категории так называемых биржевых товаров.

Форвардные контракты

Форвардные контракты (или форварды) заключаются не на бирже, при этом одна из сторон берет на себя обязательство приобрести у другой стороны выбранный актив (или товар) по установленной цене и рассчитаться за него в указанный срок.

Важная особенность: если форвардный контракт заключен, расторгнуть его не получится.

Так как форвард не относится к биржевым инструментам, то срок его действия, размер и другие условия, в отличие от фьючерса, определяются лишь сторонами договора, без участия посредника.

Своп

Название этого инструмента произошло от английского глагола "swap", что переводится как "обмен". Соответственно, данный инструмент предполагает обмен имеющимися активами (а также валютой, процентными ставками и так далее).

К слову, ценные бумаги — далеко не единственный объект для свопа. Чаще всего встречаются валютный своп, процентный, товарный и другие. Данный инструмент также относится к внебиржевым, и, как и в случае с форвардами, для их заключения не обязательно участие посредника.

Опционы

Еще один возможный инструмент, который инвестор может использовать для снижения рисков — это опцион.

"Опционы — это контракты, дающие покупателю право, но не обязанность заключить сделку в будущем по фиксированной сегодня цене. Выгода продавца опциона заключается в полученной премии. Если при этом опцион не захеджирован базовым активом, то для продавца опциона это большой риск. Опцион позволяет не только застраховаться от нежелательного движения цены, но и получить дополнительную прибыль в случае, если цена пойдет в нужную хеджеру сторону, потеряв в при этом лишь стоимость опциона (премию)", — отмечает Павел Биленко.

Выделяется две основные разновидности опционов. Первый называется "пут" (или put option) и дает право в будущем продать актив по установленной цене. Второй носит название "колл" (он же — call option) и он закрепляет право купить через какое-то время актив по заранее оговоренным расценкам.

Стратегии и методы

Выбор конкретных инструментов, которые помогут свести к минимуму возможные риски, а также способы, которыми они будут применяться, называются стратегией хеджирования. От нее зависит, хеджируется весь имеющийся актив или только его часть, используется для минимизации рисков один инструмент либо их комбинация.

Классическим методом хеджирования считается продажа фьючерса, опциона и так далее после того, как был приобретен тот или иной актив. Однако инвестор или организация могут попытаться предугадать ход дальнейших событий и заключить сделку по покупке нужного актива в будущем, зафиксировав цену на него уже сейчас. Встречается также межотраслевое хеджирование, когда активы из одной сферы страхуются за счет активов из совершенно иного сегмента.

"Приведу простой пример, — говорит Павел Биленко. — Допустим, у меня есть 100 акций, которые были куплены по 170 рублей. Я покупаю опцион пут (то есть на продажу). Цена исполнения опциона (страйк) — 17 000 рублей за 100 акций. Продавцу опциона я заплачу премию 500 рублей. Итого мои затраты составят 17 500. Если в сентябре акции упадут и будут стоить 100 рублей, я получу за свои акции 10 000 рублей, а прибыль по опциону составит 7000. Таким образом, я потеряю только 500 рублей премии, которую заплатил по опциону, вместо 7000 рублей убытка от незахеджированной позиции".

Виды

Существуют различные классификации хеджирования в зависимости от того, какой параметр рассматривается в качестве ключевого.

По типу инструментов

В зависимости от того, какая именно выбрана стратегия для минимизации возможных рисков, речь идет о хеджировании фьючерсами, опционами, форвардными контрактами либо иными инструментами.

По величине страхуемых рисков

Если риски относительно невысоки, то инвестор может выбрать частичное хеджирование, то есть застраховать лишь часть имеющихся у него активов. Полное хеджирование означает, что весь актив будет застрахован целиком.

По времени

Если сделка по хеджированию была заключена после того, как совершилась сделка с выбранным активом, то речь идет о классическом варианте. Предвосхищающее хеджирование означает, что контракт был подписан до того, как актив официально был продан или приобретен.

По типу актива

Если предметом сделки становится базовый актив, то речь идет о чистом хеджировании. При перекрестном хеджировании контракт заключается в отношении иного актива, который не совпадает с базовым.

По типу контрагента

В зависимости от того, кто выступает в роли контрагента при заключении сделки (продавец или покупатель), выделяются соответствующие хеджи. Первый защищает от снижения стоимости актива, второй пытается бороться с возможными рисками при росте цен.

По условиям хеджирующего контракта

Как возможные финансовые потери, так и потенциальная прибыль в результате хеджирования могут достаться как одной стороне из заключивших контракт, так и стать общей ответственностью обеих. В первом случае речь идет об одностороннем хеджировании, во втором — о двустороннем.

Отличие от диверсификации

Для того, чтобы снизить возможные риски, инвесторы могут воспользоваться и другим способом — диверсификацией. Основной принцип этой стратегии — не хранить все финансы в одной "корзине", то есть вкладывать средства в разные активы (например, ценные бумаги, драгоценные металлы и так далее). В данном случае даже если часть из них внезапно потеряет в цене, оставшиеся за счет своего роста смогут сбалансировать состояние портфеля в целом.

Таким образом, если хеджирование предполагает заключение сделок с целью минимизировать вред от возможного колебания стоимости конкретного актива, то диверсификация — это стремление стабилизировать весь портфель. А значит, хеджирование может дать желаемый эффект даже в такой ситуации, когда страдает рынок в целом.

Плюсы и минусы хеджирования

Даже самые опытные представители финансового рынка не могут со стопроцентной уверенностью предсказать, как будут разворачиваться события даже в ближайшем будущем и, соответственно, как поведет себя цена на интересующий их актив. А это значит, что при помощи хеджирование инвестор может как застраховать себя от возможных потерь, так и, при неблагоприятном стечение обстоятельств, потерять вероятную прибыль.

Так как при помощи хеджирования можно фактически определить заранее размер грядущей прибыли, то и финансовое планирование при этом становится более стабильным. Однако в некоторых случаях хеджирование может быть связано с дополнительными расходами, а это уже можно отнести к существенным минусам для многих инвесторов.

Когда и как использовать хеджирование

Страхование от возможных рисков при помощи хеджирования — не самый простой инструмент, он подойдет далеко не каждому инвестору. Считается, что если последний настроен на получение прибыли в долгосрочной перспективе, то данный способ страхования может оказаться для него не столь актуальным.

"Институциональные инвесторы (инвестиционные, страховые и пенсионные фонды) используют данные инструменты, чтобы застраховать свои портфели акций и облигаций от резкого обесценивания в случае кризисных явлений на рынках, — говорит Павел Биленко. — Во внешней торговле часто используются свопы или опционы для страховки от резкого изменения валютных курсов в процессе исполнения международных контрактов. Ну а "кормовой базой" для хеджирования является огромный мировой рынок деривативов (срочный рынок), основную долю оборотов которого создают спекулянты — хеджевые фонды, банки и управляющие активами".