Ликвидность — финансовый показатель, характеристика экономического объекта или процесса, означающая возможность быстро продать актив по цене, близкой к рыночной. Какое значение степень ликвидности имеет для предприятий, по каким формулам рассчитывается ее коэффициент и производится оценка показателя, что такое оборотная, быстрая, абсолютная ликвидность — в материале агентства "Прайм". Российский рынок акций заметно ускорил темпы роста

Ликвидность

Термин "ликвидность" происходит от латинского liquidus, то есть "жидкий, перетекающий". Под ним понимается возможность продать какой-либо актив по цене, близкой к рыночной.

"Проще говоря, если на актив легко найти покупателя, готового на сделку без дисконта, у него высокая ликвидность. Если продать ценность без скидки сложно, ликвидность низкая", — объясняет Максим Федоров, советник по инвестициям ИК Fontvielle.

Виды ликвидности

В зависимости от того, насколько быстро и просто можно обменять на деньги конкретный актив, ликвидность делится на низкую, среднюю и высокую. Кроме этого она бывает текущей, быстрой и абсолютной.

Текущая (общая, оборотная)

Текущая ликвидность (Current Ratio, CR) показывает, способна ли компания расплатиться по своим долгам, не продавая имущество. Она рассчитывается по специальной формуле:

CR = оборотные активы / текущие кредиты.

Например, предприятие имеет дебиторскую задолженность перед поставщиками и банком 8 млн рублей, срочно необходимо выплатить 8,5 млн:

8 000 000/8 500 000 = 0,9

Коэффициент текущей ликвидности составляет 0,9 (в норме он должен быть от 1,5 до 2,5), поэтому компания не сможет закрыть свои обязательства в срок и текущая ликвидность у нее низкая.

Быстрая (финансовая)

Такой вид ликвидности (Quick Ratio, QR или Acid-test Ratio) дает руководителю фирмы возможность понять, как быстро он сможет продать активы, если будут непредвиденные расходы. Рассчитывается по следующей формуле:

QR = (оборотные активы — запасы) / краткосрочные обязательства. Банковские депозиты в ЦБ снизились к четвергу

Например, у компании на счету есть 600 тысяч рублей, клиенты должны вернуть еще 200 тысяч, займ предприятия равен 100 тысячам, а долг поставщикам — 500 тысяч рублей:

(600 000 + 200 000 + 100 000) / 500 000 = 1,8

В норме значение коэффициента быстрой ликвидности должно составлять от 0,7 до 1. Если показатель меньше 0,7 — нужно наращивать активы.

Абсолютная (сверхликвидность)

Характеризует платежеспособность компании в моменте. Абсолютная ликвидность (Cash Asset Ratio, CAR) показывает, какую часть задолженности предприятие сможет погасить, если вдруг все кредиторы потребуют вернуть долги (исключая долгосрочные обязательства). Формула расчета:

CAR = (денежные активы + краткосрочные вложения) / краткосрочные обязательства

Например, у фабрики в банке имеется 400 000 рублей, фирме должны вернуть долг еще 400 000 рублей, срочно выплатить поставщикам необходимо 600 000 рублей:

(400 000 + 400 000) / 600 000 = 1,3

Нормальный коэффициент в этом случае равен от 0,2 до 0,5, значение 1,3 говорит о том, что фабрика способна оплатить все свои обязательства.

Сферы применения ликвидности

Различают ликвидность ценных бумаг, денег, банков, рынков, предприятий и некоторые другие.

"У физических лиц, как и у юридических, тоже есть свои высоколиквидные и менее ликвидные активы. Самые высоколиквидные — денежные средства. На втором месте — ценные бумаги, прежде всего, облигации с короткими сроками погашения. Еще один ликвидный актив — это акции высоконадежных компаний ("голубых фишек"). Продать такие ценные бумаги можно легко и быстро, в том числе онлайн через мобильное приложение брокера. Транспортные средства — малоликвидный актив. Жилье или коммерческая недвижимость — это наименее ликвидный актив, чтобы его обратить в деньги по выгодной цене, придется ждать месяцы или даже годы", — рассказывает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. ВТБ предложил провести стресс-тест экспортно-ориентированных компаний

Ликвидность ценных бумаг

Ликвидность фондового рынка, как правило, определяют по объему торгов (количеству совершаемых сделок) и величине спреда. Спред — это разница между максимальными ценами заявок на покупку и минимальными ценами заявок на продажу. В итоге, чем больше совершается сделок и чем меньше разница, тем выше считается ликвидность.

"На практике это означает, что акции компании являются ликвидными, если их можно быстро и без существенного изменения цены покупать и продавать в большом количестве. Трудности с совершением операций говорят о низкой ликвидности акции", — объясняет Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры".

Еще оценить ликвидность акций, облигаций и других ценных бумаг, по словам Максима Фёдорова, позволяет free-float, то есть объем ценных бумаг, которые могут приобрести частные инвесторы. Чем выше объем торгов, тем больше ликвидность инструмента.

"Иногда ликвидность ценных бумаг снижается уже в тот период, когда они находятся в портфелях у инвесторов. К основным причинам ухудшения качества актива можно отнести, во-первых, байбек, то есть выкуп части акций эмитентом, во время которого снижается доля соответствующих бумаг на свободном рынке. Во-вторых, падение показателей операционной деятельности предприятия, выпустившего ценные бумаги", — говорит эксперт.

Ликвидность товаров

Ликвидность товара — возможность его быстро и без финансовых потерь продать. К высоколиквидным относятся сезонные, разрекламированные, акционные продукты, низколиквидным может быть товар по окончании сезона, с неоправданно высокой ценой, слабой рекламой; избыток складских запасов тоже делает их малоликвидными. К неликвидным относят продукцию, которая не нужна потребителю, например, с вышедшим сроком годности, сломанную, морально или технически устаревшую.

Этот фактор важен для бизнеса, который занимается производством, дистрибуцией или продажей товаров, так как от него зависит прибыльность компании. Эмиссия: что это, основные виды и функции, влияние на экономику

Ликвидность денег

Говоря о деньгах, под ликвидностью подразумевают возможность их свободного использования в качестве средства платежа, а также способность сохранять свою номинальную стоимость неизменной.

"Как правило, если в стране развитая и устойчивая экономика, национальная валюта обладает высокой ликвидностью. При этом ликвидность изменяется вместе с инфляцией: когда цены растут, покупательная способность денег соответственно падает", — отмечает Сергей Гебель.

Ликвидность активов

Ликвидный активы — это активы (любое имущество, в отношении предприятий это — товары, патенты, проекты и прочее), которые могут быть быстро и с минимальными затратами обращены в денежные средства.

Самым высоколиквидным активом являются деньги, за ними следуют краткосрочные финансовые вложения (например, акции, облигации, которые можно продать в любой момент), наименее ликвидными принято считать запасы (сырье, материалы).

Ликвидность банков

Условно ликвидность банка — это его возможность расплатиться с клиентами, которые открыли и держат в нем счета, вклады и депозиты. Когда банк выдает кредит, количество свободных средств уменьшается и возрастает риск того, что он не сможет рассчитаться с вкладчиками.

"Для поддержания ликвидности банку всегда требуются определенные резервы: деньги, ценные бумаги и т.д. Кроме этого, организация вправе обратиться в Центральный банк с просьбой о временном займе, который будет расцениваться в качестве "дополнительной ликвидности".

Излишняя ликвидность побуждает учреждение к размещению средств, в том числе в ценные бумаги. В свою очередь, снижение банковской ликвидности может становиться причиной распродажи части активов, говорит Сергей Гебель. В ЦБ раскрыли, что может стать аргументом для разморозки активов

Ликвидность рынков

Ликвидность свойственна не только отдельным финансовым инструментам или учреждениям, но и целым рынкам. Рынок считается высоколиквидным, если на нем совершается множество сделок, но одновременно с этим разница в ценах между покупкой и продажей несущественна. При этом отдельно взятая сделка на таком рынке не может оказать значительного влияния на цену товара.

Ликвидность предприятия

Ликвидность предприятия — это показатель, характеризующий номинальную способность компании быстро расплачиваться со всеми своими кредиторами.

"Расчет ликвидности предприятия осуществляется на основании данных, отраженных в финансовых отчетах. Обычно ликвидность определяется как соотношение долговых обязательств к активам, которые можно быстро реализовать на рынке", — объясняет Сергей Гебель.

В анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, по словам Натальи Мильчаковой, выделяют четыре группы активов по степени ликвидности:

Денежные средства; Ценные бумаги и краткосрочная дебиторская задолженность; Товарные запасы и долгосрочная дебиторская задолженность; Недвижимость и земельные участки.

Чем больше на балансе предприятия высоколиквидных активов, тем больше у него шансов в любой момент погасить свои обязательства.

"При исследовании ликвидности предприятия, то есть его способности достаточно быстро погасить свои краткосрочные обязательства (текущие пассивы) за счет ликвидных (текущих) активов, различают несколько видов ликвидности, хотя наиболее часто используются показатели текущей (т.е. способности предприятия в достаточно ограниченные сроки выполнить обязательства перед кредиторами), быстрой (способности за короткое время, если потребуется, конвертировать активы в наличные деньги) и абсолютной ликвидности (то есть способности предприятия в данный момент полностью выполнить все обязательства перед кредиторами за счёт мгновенной продажи активов)", — отмечает эксперт. Правительство абсорбирует ликвидность банковского сектора с 19 по 25 июля

Показатели ликвидности

Это коэффициенты, которые рассчитываются по специальным формулам, они характеризуют способность компании своевременно и в полном объеме выполнять свои текущие обязательства перед кредиторами.

Коэффициент абсолютной ликвидности

Этот показатель говорит о том, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно за счет высоколиквидных активов. Коэффициент быстрой ликвидности

Отражает способность предприятия погасить краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов.

Коэффициент задолженности по краткосрочным кредитам

Отношение заемных средств к общей сумме активов предприятия. Считается хорошим показателем, если он находится в диапазоне от 0 до 0,5. Если цифра выше, то доля заемного капитала слишком велика, а финансово-экономическое положение фирмы неустойчиво. Рассчитывается по формуле:

(размер краткосрочной задолженности + размер долгосрочной задолженности) / суммарные активы.

Коэффициент обеспеченности текущих активов

Отражает долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах предприятия. С помощью него можно определить, способна ли фирма осуществлять финансирование текущей деятельности только собственными оборотными средствами. Формула расчета: В Совкомбанке одобрили выделение замороженных активов в отдельное юрлицо

(собственный капитал — внеоборотные активы) / оборотные активы.

Коэффициент операционной ликвидности

Показывает на то, может ли фирма покрыть текущие расходы своими текущими активами. Обычно, чем он выше, тем предприятие устойчивее в финансовом плане. Формула расчета:

текущие активы / текущие обязательства.

Коэффициент текущей ликвидности

Дает общую оценку ликвидности компании и показывает, сколько рублей оборотных активов организации приходится на один рубль ее краткосрочных обязательств.

Как оценить ликвидность

Для оценки используются формулы расчета коэффициента текущей, быстрой и абсолютной ликвидности.

Анализ ликвидности

При анализе ликвидности учитываются активы и пассивы предприятия. К пассивам относят:

кредиторскую задолженность;

задолженность по дивидендам;

краткосрочные и долгосрочные кредиты;

собственный капитал;

доходы будущих периодов;

резервы для будущих платежей.

Активы группируют по скорости реализации, пассивы — по срочности оплаты и противопоставляются между собой, например, самые ликвидные с пассивами высокой срочности погашения, медленно реализуемые с долгосрочными кредитами и так далее. Если соотношения соблюдаются, баланс ликвиден, у компании достаточно ресурсов, чтобы расплатиться с кредиторами.

Риск ликвидности

Основной риск — неспособность компании своевременно перевести свои активы в наличные средства без потери стоимости и расплатиться по долгам. Утрата платежеспособности — самое опасное, что может случиться с организацией.

Стратегии повышения ликвидности

Эксперты выделяют повышение ликвидности на ближайшую и долгосрочную перспективы. В первом случае повысить платежеспособность предприятия может:

продажа запасов, которые не будут использованы в производственном процессе;

получение денежного кредита от банка и товарного (права отсрочки) от поставщика;

получение аванса от клиента;

другие способы привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

В долгосрочном плане важно использовать системный подход к управлению платежеспособностью, например:

внедрять систему финансового контроля и комплексного управленческого учета;

использовать системы бюджетирования и планирования;

другие мероприятия усиления контроля за денежными потоками, пассивами и активами предприятия.

Отличия ликвидности и рентабельности

Если ликвидность характеризует способность субъекта (предприятия) отвечать по своим текущим обязательствам, то рентабельность свидетельствует об эффективности организации в целом.

"Характеристика рентабельности предприятия основывается на расчете трех основных показателей: рентабельности продаж, всего капитала и собственного капитала. Изучив рентабельность, можно понять, насколько перспективны и целесообразны вложения в конкретный бизнес", — говорит Сергей Гебель.

Советы экспертов

Эксперты советуют рационально управлять денежными потоками, использовать аналитические инструменты, которые позволяют определить оптимальный объем денежных ресурсов, выявить необходимое количество входящих финансовых средств. Кроме того, в процессе анализа устанавливаются причины расхождения между величиной полученной прибыли и фактическим ее наличием.