Диверсификация — стратегия в экономике и бизнесе, которая помогает снизить риски убытков. Что это простыми словами, принцип, цели и виды диверсификации, как она помогает инвесторам, предприятиям и государству, ее плюсы и минусы — в материале агентства "Прайм".

Диверсификация

Диверсификация — это стратегический подход, который используется как в экономике, так и в бизнесе с целью уменьшения рисков и обеспечения стабильности. "Сам термин "диверсификация" происходит от латинских слов diversus — разный и facio — делать. В самом широком смысле под диверсификацией понимается стратегия, при которой активы распределяются по разным ресурсам с целью снижения рисков управления", — говорит Александр Абрамов, управляющий КППС.

Роман Чечушков, руководитель направления инвестиционной аналитики "Ренессанс Банка", поясняет, что под диверсификацией в широком смысле понимается процесс повышения разнообразия и расширения структуры экономики страны или региона путем развития как можно большего числа различных отраслей. Ее целью является уменьшение зависимости от определенных отраслей, товаров или услуг, чтобы сделать экономику более устойчивой к колебаниям и рискам.

"В узком смысле под диверсификацией понимается стратегия, которая предполагает распределение инвестиций между различными активами и инвестиционными инструментами с целью снижения рисков и увеличения относительной доходности", — комментирует специалист.

Цели

"Цели диверсификации заключаются в снижении риска и увеличении потенциальной прибыли. Диверсифицируя различные инвестиции или виды деятельности, отдельные лица и организации стремятся свести к минимуму влияние любых возможных и просчитываемых рисков или рыночного спада на их общий портфель или бизнес", — комментирует Лилия Алеева, эксперт по экспорту и продвижению цифровых систем, кандидат экономических наук.

Основные цели диверсификации перечислил Сергей Былинкин, предприниматель, спикер федеральной программы "Мой бизнес" по финансовой грамотности:

Снижение рисков: диверсификация позволяет распределить риски между разными активами или рынками. При возникновении негативных факторов на одном из рынков или в отрасли, другие активы могут сохранить свою стоимость или даже принести доход, что снижает общий риск инвестиций или бизнеса.

Стабильность доходности: вложение средств в различные сферы позволяет сгладить колебания доходности. В некоторых случаях, когда одна часть портфеля или бизнеса терпит неудачу, другие компоненты могут показать прибыль, что обеспечивает стабильность и предсказуемость результатов.

Расширение возможностей роста: попадание в различные рынки или отрасли позволяет воспользоваться уникальными возможностями, которые могут быть недоступны в пределах одного сегмента.

Защита от конкуренции: для бизнеса диверсификация может быть способом сократить воздействие конкуренции в одной отрасли. Если компания предоставляет разнообразные продукты или услуги, это уменьшает вероятность полного снижения спроса на один определенный продукт.

Виды

Выделяют следующие виды диверсификации: связанная (в том числе горизонтальная и вертикальная) и несвязанная.

Связанная

По словам Лилии Алеевой, связанная диверсификация включает в себя расширение связанных видов деятельности или отраслей для бизнеса или компании. Например, крупная компания по кибербезопасности расширила свои предложения, включив антивирусное программное обеспечение, решения для интернет-безопасности и службы анализа угроз. Или одна из ведущих розничных компаний в России, которая управляет различными сетями супермаркетов, расширила свою деятельность за счет онлайн-сервисов доставки продуктов.

Горизонтальная

Сергей Былинкин уточняет, что горизонтальная диверсификация происходит, когда компания расширяет свою деятельность на новые продукты или рынки, которые не имеют связи с ее основной сферой. Это позволяет охватить новые сегменты потребителей или диверсифицировать доходы. Например: производитель спортивной одежды начинает выпуск и продажу косметики для ухода за кожей, чтобы расширить свой рынок и получить дополнительные источники дохода.

Вертикальная

Вертикальная диверсификация включает в себя расширение деятельности компании на различные этапы производственного процесса или смежные услуги. Это позволяет компании контролировать более широкий спектр операций и снижает зависимость от поставщиков или покупателей. Например, когда крупная российская нефтяная компания включила в свою деятельность переработку, нефтехимическое производство и розничную продажу топлива. Или когда автоконцерн приобретает предприятие по производству стекла, чтобы обеспечить себя качественными материалами и снизить затраты.

Несвязанная

Несвязанная диверсификация происходит, когда компания расширяет свою деятельность в новые области или рынки, которые не имеют связи с ее текущими продуктами или услугами. По мнению Сергея Былинкина, такой подход может быть наиболее рискованным, но и может принести выгоду при успешной реализации. В качестве примера Лилия Алеева приводит Ростех — государственную корпорацию, специализирующуюся на выпуске высокотехнологичной промышленной продукции и услуг. Он диверсифицирован в такие сектора, как оборона, производство, электроника, аэрокосмическая промышленность и телекоммуникации.

Что диверсифицируют

Распределение капитала в разные группы активов позволяет избежать крупных потерь при повышенной волатильности, например, в конкретной отрасли. Диверсификация может быть применена не только в бизнесе, но и в различных аспектах экономики и финансов в зависимости от того, что именно подвергается распределению:

Производство: компании могут диверсифицировать свою деятельность, чтобы расширить ассортимент продукции или услуг. "К примеру, инвестиционная компания создаёт ряд стратегий, удовлетворяющих интересы юридических лиц, и продукты для частных инвесторов", — уточняет Александр Абрамов. Лилия Алеева отмечает, что диверсификация производственных процессов применяется также для снижения зависимости от одного поставщика, технологии, региона производства.

Бизнес: предприниматели могут осуществлять несколько бизнес-проектов в разных сферах, чтобы снизить риски и создать дополнительные источники дохода, избежать негативного влияния динамики спроса (если он упадет на конкретный продукт или наступит избыток предложения).

Экономика: Сергей Былинкин поясняет, что государства могут диверсифицировать свою экономику, развивая несколько отраслей и секторов, чтобы обеспечить устойчивый рост. Диверсификация экономики в целом путем создания или продвижения различных секторов или отраслей необходима для снижения уязвимости перед экономическими потрясениями.

Инвестиционный портфель и риски: инвесторы могут диверсифицировать свои средства, вкладывая их в различные активы или рынки, чтобы уменьшить риски и повысить потенциальную прибыль. Например, распределить инвестиционный портфель между облигациями федерального займа, корпоративными облигациями и акциями.

Цены: предприятия могут разнообразить ценовые стратегии для своей продукции, а также формировать линейки товаров и услуг, чтобы привлечь различные сегменты потребителей.

Деятельность: люди могут диверсифицировать свою деятельность, имея несколько источников дохода или занимаясь разными видами работы. Например, психолог проводит очные семинары, индивидуальные консультации в режиме онлайн и параллельно ведёт блог или telegram-канал.

Плюсы и минусы

Диверсификация страхует на случай потрясений на рынке, но также распыление сил может обернуться убытками.

Плюсы:

снижение рисков и увеличение стабильности;

создание новых возможностей для роста и развития;

защита от конкуренции и изменений в рыночных условиях;

увеличение потенциала для получения прибыли.

Плюс диверсификации, по мнению Романа Чечушкова, также заключается в том, что инвестирование в различные классы активов и инструменты или развитие широкого спектра отраслей экономики снижают риск отклонения общего результата (в экономике — ВВП, в инвестициях — стоимости портфеля) в связи с просадкой одной или более составляющих.

Минусы:

неудача в новых сферах или рынках может повлечь за собой дополнительные расходы и убытки;

диверсификация требует дополнительных ресурсов и внимания, что может увеличить нагрузку на управление и ресурсы;

несвязанные диверсификации могут нести больший риск из-за недостаточного опыта в новой области.

По мнению Максима Федорова, советника по инвестициям ИК Fontvielle, основная сложность диверсификации состоит в том, что она может потребовать активного управления: правильно распределить капитал между разными инструментами сложнее, нежели вложиться, допустим, в акции одной компании. Для более тщательной диверсификации портфеля стоит обращаться к высококвалифицированным финансовым советникам.

Этапы и процесс диверсификации

Процесс диверсификации обычно включает следующие этапы:

Оценка текущего портфеля, бизнеса или вариантов инвестирования для выявления сильных и слабых сторон, потенциальных областей для диверсификации. Стратегическое планирование и определение целей, постановка задач и формулирование стратегии диверсификации, соответствующей целям организации или отдельных лиц. Реализация: выполнение плана диверсификации путем приобретения новых предприятий, выхода на новые рынки или корректировки распределения инвестиций. Мониторинг и корректировка: регулярный обзор и анализ эффективности диверсифицированного портфеля или бизнеса для внесения необходимых корректировок, если это необходимо.

Стратегии диверсификации на примере инвестиций

Стратегия диверсификации определяется соотношением включаемых в портфель классов активов с различной волатильностью. Максим Федоров поясняет, что распределение активов между разными ценными бумагами существенно повышает устойчивость портфеля, снижает риски потерь в случаях изменения рыночной конъюнктуры.

Для повышения эффективности инвестиционной стратегии может быть применена диверсификация:

по классу активов: вложение в инструменты разных финансовых рынков — облигации, акции, драгоценные металлы, валюту, биржевые фонды и т. п.;

по странам: ставка делается на инструменты, относящиеся к рынкам разных государств;

по отраслям: капиталовложение в ценные бумаги предприятий разных сфер;

по валютам: приобретение разных валют или инструментов, номинированных в различных валютах.

"Цель диверсификации инвестиционного портфеля состоит в снижении рисков: даже если часть активов продемонстрируют низкий рост или просадку, другие активы могут компенсировать потенциальные потери. Если же инвестор сделает ставку только на один актив, который, допустим, показал высокие результаты в минувшем году, существует вероятность, что его стоимость в будущем по каким-либо причинам снизится, соответственно, клиент понесет убыток", — комментирует Максим Федоров.

Наиболее популярная стратегия диверсификации, по словам Романа Чечушкова, это комбинирование в портфеле акций, которые приносят высокий доход, но сопряжены с большим риском, и облигаций с более низким доходом и меньшей подверженностью волатильности.

"Учитывая текущие макроэкономические факторы, разумным выбором будет класс умеренно-консервативных стратегий. При подходе risk-off, возможно сосредоточиться на государственных облигациях и облигациях эмитентов с низкими кредитными рисками. Для умеренных стратегий уместным будет дополнить портфель акциями компаний со стабильными денежными потоками. Пропорции классов активов для умеренных портфелей — 30-40% акции, 60-70% — облигации. Диверсифицировать свои сбережения можно за счет инвестиций в драгоценные металлы (золото, серебро, палладий и др.), которые традиционно считаются защитным активом с меньшей волатильностью в периоды серьезных экономических потрясений и низкой подверженностью инфляции при непредвиденных рыночных событиях", — говорит эксперт.

Есть разные варианты инвестирования: открытие обезличенных металлических счетов, физическая покупка драгметаллов, приобретение ценных бумаг золотодобывающих компаний на бирже или ПИФы.

Павел Биленко, директор по работе с эмитентами инвестиционной платформы Bizmall, отмечает, что последние события на российском рынке наглядно показали пользу диверсификации, особенно географической. "Например, до 2022 года у российских инвесторов была популярна стратегия инвестирования в американский фондовый рынок и вообще в зарубежные активы. В итоге те, кто вкладывал все средства в американский и европейский рынок, столкнулись с заморозкой, а кое-где и с конфискацией своих инвестиций. В то же время те российские инвесторы, которые распределили свои вложения между Америкой, Европой, Россией, Китаем и прочими развивающимися рынками (ЮАР, Бразилия, страны Ближнего Востока), часть своих инвестиций сохранили", — поясняет специалист.

Инвестирование в различные рынки и страны помогает снизить риски, связанные с политической и экономической нестабильностью в одном государстве. "С введением ограничений на доллары США и евро инвесторы переключили внимание на операции с валютами дружественных стран: турецкими лирами, гонконгскими долларами, китайскими юанями, белорусскими рублями и казахскими тенге", — говорит Роман Чечушков.

Рекомендации экспертов

"Диверсификация является мощным инструментом для снижения рисков и обеспечения стабильности в экономике и бизнесе. Выбор конкретной стратегии и её реализация требуют тщательного анализа и планирования, но правильно спланированная диверсификация может принести значительные преимущества и помочь достичь успеха", — говорит Сергей Былинкин.

Эксперт советует:

анализировать риски и возможности каждой стратегии перед принятием решения о диверсификации;

при выборе стратегии диверсификации ориентироваться на свои сильные стороны и компетенции;

перед входом в новую отрасль или рынок тщательно изучать его, чтобы понять особенности и потенциал;

выбирать оптимальное соотношение рисков и потенциальной прибыли.

"Инвестору следует проанализировать существующие направления диверсификации и, учитывая ситуацию на рынке, перспективу отдельных отраслей, конкурентную среду и потенциальный спрос, выделить наиболее подходящие направления, — говорит Роман Чечушков. — Следует выбрать несколько отраслей, для которых текущая стадия экономического цикла является благоприятной для инвестирования. Такой процесс помогает сбалансировать волатильность денежных потоков компаний, зависящих от ряда факторов развития экономики на разных стадиях экономического цикла".

Если цель инвестирования — получение пассивного дохода, то большее внимание нужно уделить компаниям со стабильной дивидендной политикой и приемлемой дивидендной доходностью. "Разделив свой портфель среди выбранных направлений, важно помнить про самый главный этап процесса диверсификации — ребалансировку, возвращая параметры риска и доходности к изначальным. Инвестору следует периодически пересматривать соотношения частей внутри портфеля, потому что какие-то активы будут изменяться в цене быстрее, чем остальные. При этом важно помнить, что цель ребалансировки — не в максимизации доходов, а в соблюдении оптимального соотношения риск\доходность", — советует эксперт.