МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Аннуитетный платеж — вид выплат по кредиту, при котором погашение долга происходит равными частями на протяжении всего срока кредитования. Формула расчета платежа, в каких случаях заемщик уплачивает меньший процент банку, при аннуитетной или дифференцированной схемах, нюансы досрочного погашения ипотеки, — в материале агентства "Прайм". Раскрыты "подводные камни" досрочного погашения кредита

Аннуитетный платеж

Аннуитетный платеж — тип выплат, который предполагает погашение кредита равными частями в течение полного срока кредитования.

— Эта схема самая распространенная, поскольку долговая нагрузка распределяется равномерно. При выборе аннуитетных платежей заемщик первую половину срока выплачивает проценты по долгу, а вторую половину гасит само тело долга, — объясняет Ирина Смирнова, управляющий владелец группы компаний "Ваш Бухгалтер".

Отличие от дифференцированного платежа

Основное отличие аннуитетной схемы от дифференцированной состоит в расчете суммы ежемесячного платежа.

"Аннуитетные платежи вносятся равными частями на протяжении всего срока кредита. Это означает, что размер платежа остается одинаковым, независимо от уровня задолженности. Меняется только соотношение процентов и основного долга (тела кредита). Дифференцированный платеж в начале срока кредита состоит из более крупной суммы, которая со временем сокращается. То есть заемщик с каждым разом платит все меньше, поскольку долг постепенно погашается равными долями, а проценты начисляются ежемесячно на его остаток", — рассказывает Валерий Гораш, product owner МФК "Лайм-Займ".

Преимущества и недостатки

У аннуитета и дифференцированного платежа есть свои плюсы и минусы.

— К преимуществам аннуитета можно отнести предсказуемость и простоту. Размер аннуитетных платежей меньше, чем дифференцированных в первые месяцы действия кредитного договора. Получить кредит со вторым типом платежей сложнее. Чем больше сумма выплаты, тем лучше должна быть платежеспособность заемщика, даже если ему надо ее внести в таком размере всего один раз. К недостаткам аннуитетного платежа можно отнести сумму переплаты. Она больше, чем при дифференцированной схеме, особенно в случае досрочного погашения кредита. Например, если заемщик взял заем на 5 лет и решил закрыть его через 2,5 года, то ему останется выплатить не половину долга, а больше, из-за того, что тело кредита погашалось медленнее, — отмечает Валерий Гораш.

Какой платеж выгоднее

Для заемщика может быть выгодно понимание твердой суммы платежей, которую он обязан вносить ежемесячно. Финансист объяснил, когда кредит нельзя закрывать досрочно

Но при этом, объясняет Сергей Соловых, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle, погашение основного тела кредита идет медленнее, а при дифференцированном графике — быстрее и итоговый размер процентов банку меньше.

"Сравним разницу в переплате между двумя видами платежа. Для примера возьмём кредит в сумме 1 млн.руб. на 5 лет под 15% годовых. При аннуитетном графике ежемесячный платеж составит 23 789 руб, а общая переплата — 427 395 руб. При дифференцированном платежи будут варьироваться от 29 167 руб до 16 872 руб. по убыванию, а общая сумма переплаты будет равна 381 529 руб.", — объясняет Юлия Никитенко, основатель кредитно-брокерской компании "Процент-НН".

Как рассчитать размер аннуитетного платежа

Расчет аннуитетного платежа всегда делают в банке при оформлении кредита.

Самостоятельно его можно рассчитать по формуле, если знать сумму кредита, процентную ставку и срок. Удобно использовать для этого один из онлайн-калькуляторов аннуитетных платежей, говорит Ирина Смирнова. Названо число потенциальных участников "газовой ипотеки"

Формула для расчета ежемесячного платежа

Формула для расчета аннуитетного платежа выглядит следующим образом:

А = К * (i * (1 + i)^n) / ((1 + i)^n — 1), где:

А — ежемесячный аннуитетный платеж;

К — сумма кредита;

i — процентная ставка в месяц (годовая процентная ставка делится на 12);

n — количество месяцев кредита.

"Например, если сумма кредита составляет 100 000 рублей, процентная ставка — 10% годовых, а срок кредита — 36 месяцев, то формула будет выглядеть так: А = 100000 * (0.1/12 * (1 + 0.1/12)^36) / ((1 + 0.1/12)^36 — 1) = 3 238 рублей. То есть, ежемесячный аннуитетный платеж по данному кредиту составит 3 238 рублей", — объясняет Елена Зацаринная, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По словам Екатерины Гороховой, генерального директора компании по оказанию юридических и бухгалтерских услуг "НАФКО", формула для определения аннуитетного платежа более сложная, нежели дифференцированного. Поэтому мало кто ведет расчет вручную. Помимо онлайн-калькулятора, можно использовать специальную функцию в Excel, которая выполняет все действия.

Погашение кредита или ипотеки досрочно

— Поэтому советуем внимательнее разбираться с новыми графиками аннуитетных платежей, которые предоставляет банк после внесения сумм в счет досрочного погашения кредита, — говорит эксперт.

Как и когда выгодно

Чтобы не переплачивать при аннуитете, многие ипотечные заемщики задумываются о возможности полного или частичного погашения кредита досрочно. Здесь нужно выбирать между сокращением срока и уменьшением суммы ежемесячного платежа. Чтобы не допустить ошибки, следует заранее решить, что важнее: заплатить банку меньше денег (уменьшая срок погашения) или сократить текущие расходы за счет уменьшения суммы ежемесячного платежа. Опубликован рейтинг российских регионов по ипотечным платежам

— Есть и третий, самый оптимальный вариант. Следует уменьшать обязательный платеж, одновременно выплачивая полную сумму, которая была установлена первоначально. За счет этого сокращается срок погашения и финансовая нагрузка, можно выплачивать банку только минимальный обязательный платеж. Такой подход позволяет сократить переплату и срок ипотеки, не создавая дополнительных трудностей для бюджета, — говорит Екатерина Горохова.

Валерий Гораш советует досрочно погашать заем в первой половине срока кредитования. При наличии нескольких кредитов первыми нужно закрывать те, по которым процентная ставка выше. Если заемщик оформлял страхование, то при досрочном гашении можно вернуть неиспользованную сумму страховки.

"Перед досрочным погашением человеку стоит оценить стабильность своих источников дохода, чтобы можно было использовать накопленную сумму, не боясь за завтрашний день. Также стоит узнать ставки по вкладам и ОФЗ и если они выше, то будет выгоднее инвестировать деньги в них, а не закрывать кредит. Однако некоторым людям для душевного спокойствия важно снять все обязательства. В таких случаях нужно погашать кредит досрочно при наличии такой возможности", — отмечает эксперт.

В случае ипотеки Юлия Смолянинова рекомендует сначала делать досрочное погашение на уменьшение срока кредита, а при сокращении срока до 10 и менее лет — на уменьшение суммы ежемесячных платежей.