Волатильность — финансовый показатель, который характеризует изменчивость цены на что-либо. Что это такое простыми словами, примеры высокой и низкой волатильности, как рассчитывается ее величина, что такое индекс страха и как от него зависит рынок акций, как волатильность влияет на курс национальной валюты, — в материале агентства "Прайм". Набиуллина раскрыла цель политики Центробанка

Волатильность

Волатильность представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени и имеет большое значение при построении инвестиционных и торговых стратегий.

"Простыми словами волатильность — это диапазон, в рамках которого происходят колебания цены в краткосрочном периоде. Как правило, показатель волатильности выражается в процентах, но иногда для этого могут использоваться абсолютные величины, например, рубли или доллары", — объясняет Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры".

"Базовый принцип: чем выше волатильность (т.е. чем сильнее "качка"), тем выше риски. Это вполне логично: если актив может быстро падать в цене (или доходности) или быстро расти, то он непредсказуем, а непредсказуемость — это риск. Ведь надеясь, например, купить актив сейчас и продать его после роста цены в течение пары недель, инвестор может с удивлением для себя обнаружить, что актив сильно подешевел, придется либо "замораживать позицию" (т.е. ждать восстановления цены до цены покупки или выше), либо фиксировать убыток, чтобы высвободить деньги здесь и сейчас", — говорит Юрий Дмитриев, эксперт в сфере управленческого консалтинга в финансах и развитии бизнеса.

Виды волатильности Чистая прибыль BNP Paribas снизилась на 4,9 процента во втором квартале

Рынки и активы делятся на следующие категории по показателю волатильности:

низковолатильные — это, например, облигации и близкие к ним надёжные и инертные активы;

средневолатильные — "голубые фишки" и "дивидендные дворяне", т.е. акции, ведущие себя довольно спокойно и относящиеся к стабильным отраслям или эмитированные крупнейшими транснациональными компаниями;

высоковолатильные — в этой категории находятся все прочие акции (в том числе и ценные бумаги, например, высокотехнологичных, но молодых гигантов), товарные рынки.

"По степени волатильности и рисковости традиционно лидируют фьючерсы, опционы (так называемые деривативы) и криптовалюты", — отмечает Юрий Дмитриев.

Кроме того, волатильность имеет также и несколько часто упоминающихся видов: историческая, прогнозируемая, статическая, имплицитная.

Историческая

Это стандартная, привычная величина волатильности для конкретного актива, рассчитанная за определенный промежуток, на базе реальных исторических данных о поведении его цены или доходности.

Прогнозируемая

Прогнозируемая волатильность часто называется "предполагаемой". Это прогноз показателя на будущее. Его значение рассчитывается с учетом факторов, которые могут повлиять на волатильность.

Статическая

Разновидность волатильности, которая вычисляется как стандартное отклонение доходности актива, вычисляемое для определенного временного промежутка.

Имплицитная

Технический параметр, используемый при формировании цены опциона и учитывающий приведенную волатильность относительно базового актива (т.е. актива, на который заключается опционный контракт). Аналитик оценил фазу цикла повышения процентных ставок в США и ЕС

"Это своего рода инструмент защиты от некорректной оценки самого опциона как производного актива, имеющего свой собственный спрос и предложение, безотносительно своего базового актива", — говорит Юрий Дмитриев.

Факторы, влияющие на волатильность

Волатильность не статична, поэтому она может меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств. Главным фактором, оказывающим влияние, является соотношение спроса и предложения на конкретный актив. Если ситуация развивается планомерно, неожиданные события на рынке отсутствуют, то волатильность, как правило, минимальна.

"Однако в случае, когда в силу тех или иных факторов баланс между спросом и предложением нарушается, происходит резкое изменение цены за короткий промежуток времени, что означает высокий уровень волатильности", — объясняет Сергей Гебель.

"Факторов, влияющих на цены финансовых инструментов, множество. Изменение процентных ставок, рост безработицы, международные конфликты, расследование регуляторов, слияния, поглощения компаний, дата выплаты дивидендов, речь президента страны, падение или рост цен на недвижимость и так далее. Некоторые компании, у которых есть криптовалюта на балансе, могут напрямую зависеть от стоимости определенных монет", — рассказывает Ольга Соловьева, вице-президент по финансам в Международной инвестиционной компании UOC Capital.

Экономические, политические

Экономические и политические факторы, как правило, сопутствуют друг другу. По словам Сергея Гебеля, условно среди этих факторов можно выделить:

макроэкономические — инфляция, уровень безработицы в стране, базовые экономические показатели, кредитно-денежные условия, резкие изменения, неожиданная статистика;

геополитические — значимые выборы, заявления высокопоставленных лиц, санкции, нестабильность мировой политики, серьезные социальные потрясения и прочее. Набиуллина предупредила о рисках валютных вкладов

"Перечисленные события можно отнести к глобальным, оказывающим кардинальное влияние на рынок и волатильность. Вместе с этим влиять на нее могут и менее значимые факторы. Например, волатильность акций отдельно взятой компании зависит от показателей опубликованного финансового отчета или появления информации о выпуске новой продукции. Резкое увеличение волатильности может произойти даже в результате появления слухов о событиях, которые не произошли. Например, об объединении компаний или выкупе большого пакета акций", — говорит эксперт.

Рыночные

Волатильность является неотъемлемой составляющей фондового рынка, поэтому о ней знает практически каждый инвестор. При этом, в зависимости от того, какой стратегии придерживается инвестор, волатильность для него может иметь большее или меньшее значение.

Так, при долгосрочных инвестициях волатильность не играет большой роли. При определенных факторах инвестор ее может и вовсе не заметить, поскольку на длинной дистанции краткосрочные колебания цены абсолютно не важны.

"В это же время волатильность является ключевым фактором для трейдеров — тех, кто занимается краткосрочной торговлей и может совершать сотни и тысячи сделок в течение короткого периода времени. Наибольшую опасность она представляет для начинающих инвесторов, не привыкших и не готовых даже к минимальным просадкам стоимости своих активов. Отсутствие опыта часто становится причиной совершения необдуманных действий на эмоциях, что обычно приводит к серьезным финансовым потерям. Большая часть инвесторов стремится минимизировать волатильность своего портфеля и для этого диверсифицирует его. Грамотное распределение между финансовыми инструментами позволяет избежать одновременной просадки всех активов даже в периоды финансовых кризисов и экономической нестабильности", — отмечает Сергей Гебель.

Расчет волатильности

Волатильность — это стандартное (оно же среднеквадратическое) отклонение. Такая величина традиционно обозначается греческой буквой "сигма" (σ). Инфляция в Германии в июле немного снизится

"Кстати, поэтому часто среди инвесторов волатильность так и именуется — "сигма". Принцип расчета довольно простой: замеряется средний разброс некоторой величины (в нашем случае — цены или доходности актива) относительно ее среднего значения за определенный период", — объясняет Юрий Дмитриев.

"Одни из основных моментов, на которые мы обращаем внимание при расчете волатильности, это историческое изменение цен и поведение рынка опционов на простые финансовые инструменты. Изменение стоимости опционов влияет на колебания цен базовых активов. Метод расчета гораздо более точный, поскольку учитывает будущее, прогнозируемое движение цен", — говорит Ольга Соловьева.

Коэффициент волатильности

Коэффициент волатильности используют для сопоставления и сравнения ценового изменения нескольких активов. Высокий коэффициент — высокая волатильность. Рассчитывается он по формуле: (Доходность портфеля — Безрисковая процентная ставка) / Стандартное отклонение.

Индекс волатильности

Индекс волатильности (VIX) используется трейдерами для прогнозирования движения цен на активы в будущем и оценки потенциальных рисков. Его еще называют индексом страха, так как он свидетельствует об общем настроении участников рынка.

Индикаторы

Индикаторы отображают размер и величину ценовых колебаний. Золото может вырасти в цене по итогам этого месяца

По словам Юрия Дмитриева, самый простой индикатор волатильности (по крайней мере, на рынках акций) — так называемая "бета". Этот индикатор можно найти на большинстве аналитических порталов. Трактовать "бету" можно следующим образом:

Если она больше 1, то эта акция имеет более высокую волатильность, чем средний показатель по всей площадке, на которой она торгуется.

Если "бета" находится в разбросе от 0 до 1, то речь идет о бумаге, которая имеет примерно такую же волатильность, как средний показатель по всей площадке, также эта бумага склонна двигаться в том же направлении, что и среднерыночный показатель площадки.

Если этот показатель имеет значение от —1 до 0, то волатильность конкретной акции ниже, чем в среднем по площадке, где она торгуется, но при этом бумаге свойственно идти в другую сторону относительно движения биржевого индекса (т.е. биржа растет — акция падает; биржа снижается — акция растет).

Если "бета" меньше значения —1, то, скорее всего, акция более волатильна, чем ее площадка, и при этом она также имеет тенденцию к "противоходу" относительно направления движения конкретной биржи.

"Этот показатель также можно использовать и в отношении других активов, например, криптовалют. Правда, с учетом природной высокой волатильности криптовалют, промежутки отклонений для них будут более широкими. Да и по факту использовать имеет смысл разве что разделение на более волатильный токен и менее волатильный токен относительно всего рынка", — говорит эксперт. Медь растет в цене на фоне ослабления доллара

Примеры волатильности

Эксперты приводят несколько примеров, помогающих понять, что такое волатильность.

Фондовый рынок

В сентябре 2020 года появилась информация о том, что Тинькофф Банк может быть продан Яндексу. Из-за того, что это событие можно было трактовать как в позитивном, так и в негативном ключе — причем для каждой из сторон потенциальной сделки — цены на их акции начали довольно существенно колебаться, т.е. их волатильность повысилась.

"И наверняка еще многие помнят историю о том, как обычные пользователи ресурса Reddit, скооперировавшись, начали "разгонять вверх" котировки акции розничной сети GameStop, притом что множество профессиональных и очень крупных участников рынка играли на снижении котировок этой компании, тем самым усугубляя ситуацию. Говоря просто, толпа энтузиастов, принявших решение на базе аргумента "а почему бы и нет?", перевернули ситуацию в отношении отдельно взятой компании, просто начав скупать еt акции на рынке без видимой причины — и это конечно же существенно увеличило волатильность этого актива", — приводит пример Юрий Дмитриев.

Валютный рынок

"По волатильности или изменчивости курса рубль в последние 1,5 года уверенно находится в топе, периодически оспаривая пальму первенства по этому показателю с турецкой лирой. Напомню, за последние 1,5 года курс рубля сходил с 70 до 150 рублей за доллар, а это 100+%, затем курс ушел на 50 — и это 70% ход курса, и вот сегодня он 90, или плюс 80%. Вот эти процентные колебания и есть показатели волатильности. Они очень высокие", — рассказывает Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк". Simple Group с 1 августа поднимет цены на часть своего ассортимента

"Бизнес мало интересуют вопросы внутридневных показателей волатильности, для него важнее предсказуемость курса и его стабильное поведение в рамках общеэкономических тенденций. Высокая волатильность не нужна никому: ни экспортерам, ни импортерам, ни населению, ни государству как в лице Минфина, так и ЦБ. Высокая волатильность всегда является индикатором проблем. Невозможно планировать инвестиционные проекты с участием импортных технологий и оборудования при таких скачках курса. Как планировать доходы бюджета и, соответственно, его расходы в условиях, когда доля бюджетных доходов от экспорта превышает 50%? Только регулярными уточнениями и секвестрами. Такая неопределенность сужает инвестиционные возможности государства. С падением рубля цены растут, с его ростом — остаются неизменными. Это значит, что высокая волатильность курса национальной валюты — это почти всегда проинфляционный фактор. Ну а высокая инфляция это, помимо снижения доходов населения, еще и рост процентных ставок, что снова тормозит инвестиции, подавляет деловую активность бизнеса и снижает потребительский спрос", — говорит Анатолий Вожов.

Криптовалютный рынок

Ольга Соловьева приводит в пример феномен биткойна. Самая популярная и широко известная криптовалюта имеет репутацию крайне волатильного актива. В 2017 году цена биткойна взлетела с около $1 000 в начале года до пика в $20 000 в декабре.

"Такие колебания цены в течение короткого времени говорят о высоком уровне риска и общей нестабильности рынка. Большая волатильность предоставляет возможности для высоких прибылей, но в то же время может привести к значительным потерям", — отмечает эксперт.

Как заработать на волатильности

"Высокая волатильность для трейдеров — золотая жила. Именно благодаря высоким объемом торгов, высокой капитализации, ликвидности, трейдеры совершают качественные сделки на рынке. Особенно те игроки, которые предпочитают скальпинг (стиль торговли, заключающийся в коротких операциях при даже минимальном отклонении цены в ту или иную сторону). Высокая волатильность для скальперов — возможность произвести больше сделок", — объясняет Ольга Соловьева. Россиянам объяснили, в каком случае доллар может взлететь до 120 рублей

Советы экспертов

По словам Юрия Дмитриева, принцип заработка на волатильности звучит просто: волатильности свойственно возвращаться к своему среднему значению. Отталкиваясь от этого свойства, можно поймать всплеск волатильности, увидеть с каким последующим направлением движения цены актива будет связан процесс возврата волатильности к своему среднему значению после всплеска и открыть позицию на рост или снижение цены актива.

"Не забывайте, что (особенно при работе с волатильностью в краткосрочной перспективе) необходимо обязательно защищать себя стоп-ордерами от излишних потерь. Неправильные трактовки волатильности безусловно встречаются даже у очень опытных трейдеров и краткосрочных инвесторов, поэтому "безопасность превыше всего", — предупреждает эксперт.