МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Величина оборотного капитала предприятия — важный финансовый показатель, который определяет эффективность управления собственными или заемными средствами. Что это и чем отличается от основного капитала организации, виды и компоненты, коэффициенты и формула расчета, анализ и управление активами, источники финансирования, возможные риски — в материале агентства «Прайм».

Оборотный капитал

Лариса Михальская, начальник кредитного департамента ПАО «РосДорБанк», поясняет, что оборотной называют ту часть капитала компании, которая нужна для обеспечения финансовой и производственной стабильности. «Он включает в себя все финансовые и материальные ресурсы, необходимые для осуществления основной деятельности и оборачиваемые в рамках одного операционного цикла. Чем этот цикл короче, тем больше средств поступает на счет компании. То есть от него зависит не только финансовое положение бизнеса, но и его возможности для развития», — комментирует эксперт.

Для чего нужен

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, поясняет, что оборотный капитал отражает операционную ликвидность и финансовое состояние компании, так как именно эти средства она может использовать, чтобы заработать прибыль в течение одного операционного периода. Он необходим для обеспечения организации финансирования операционного цикла. Например, для покупки сырья, материалов или комплектующих для производства, оплаты электроэнергии, аренды помещений и т.п.

Управляющий КППС Александр Абрамов отмечает, что характерной чертой оборотного капитала является то, что он не потребляется, а по завершении операционного цикла возобновляется, и смысл предпринимательской деятельности в том, чтобы он возобновлялся с приростом. «Это то, что генерирует собственно прибыль предпринимателя. Именно поэтому вопросам управления оборотным капиталом всегда уделяется больше внимания и значения в правильно организованных бизнес-структурах», — говорит эксперт.

Виды оборотного капитала

Выделяют оборотный капитал следующих видов:

Валовый (ВОК) — это активы, финансируемые из собственных и заемных средств компании.

Собственный (СОК) — активы финансируются исключительно за счет средств компании, и оборотный капитал остается в полном распоряжении бизнеса после выполнения всех обязательств.

Чистый (ЧОК) — активы финансируются из собственных средств и долгосрочных обязательств (со сроком выполнения больше года).

Компоненты оборотного капитала

Основные

Основные компоненты оборотного капитала, по словам Сергея Былинкина, предпринимателя, спикера федеральной программы "Мой бизнес" по финансовой грамотности, включают:

Денежные средства — это наличные деньги и денежные эквиваленты, которые компания использует для покрытия текущих расходов.

Запасы представляют собой товары, материалы или сырье, которые компания держит на складе для обеспечения непрерывности производственного процесса.

Дебиторская задолженность отражает средства, которые должны быть получены компанией от своих клиентов за оказанные товары или услуги.

Дополнительные

К дополнительным компонентам оборотного капитала относятся:

Краткосрочные инвестиции включают финансовые инструменты, которые компания использует для временного размещения свободных средств.

Прочие текущие активы представляют собой разнообразные активы, которые не относятся к основной деятельности компании, но все же участвуют в формировании оборотного капитала.

Как рассчитать

В каком объеме будет создан оборотный капитал у конкретного бизнеса, зависит от многих факторов — вида деятельности, масштабов предприятия, длительности цикла, удаленности от источников сырья, места расположения, средств его защиты, эффективности управления бизнесом и многих других.

Формула

Владимир Чернов поясняет, что оборотный капитал рассчитывается по формуле как разница текущих активов организации и ее текущих обязательств:

То есть это те средства компании, которые остаются в ее распоряжении для ведения операционной деятельности в определенный операционный период после погашения всей краткосрочной задолженности

По словам Ларисы Михальской, в финансовом анализе принято использовать СОК, то есть только собственные деньги компании:

СОК = Деньги + Запасы + Дебиторская задолженность — Кредиторская задолженность — Краткосрочные кредиты

СОК помогает оценить уровень платежеспособности компании и учитывается при выдаче кредитов. Если СОК положительный, значит, бизнес финансово устойчив и способен рассчитаться с кредиторами и контрагентами. При этом оставшиеся денежные средства можно пустить в оборот. При нулевом СОК компания может расплатиться по долгам, но денег на ведение бизнеса не останется.

При отрицательном значении СОК компания испытывает проблемы с ликвидностью, что приведет к перекредитовке под худшие условия, распродаже основных средств или банкротству.

Коэффициенты

Один из ключевых коэффициентов, используемых для анализа оборотного капитала это коэффициент оборачиваемости — отношение выручки к оборотному капиталу. Мария Захарова уточняет, что этот показатель варьируется от отрасли к отрасли и зависит от оборачиваемости товаров. Например, продукты питания более оборачиваемые, а станки — менее. Капитал у производителя пищевых продуктов может обернуться 20 раз, а у строительной компании может быть коэффициент всего 0,5. То есть за год обернулась только половина капитала.

«Стоит отметить, что строгих нормативных значений для данных коэффициентов нет, а анализируется динамика относительно прошлых лет и среднесрочных показателей», — поясняет Лариса Михальская.

Кроме того, по словам Сергея Былинкина, анализируется и коэффициент ликвидности, который выражает отношение текущих активов к текущим обязательствам. Этот показатель позволяет оценить платежеспособность компании и ее способность вовремя погасить свои обязательства.

Анализ оборотного капитала

Анализ оборотного капитала играет важную роль в определении финансового положения компании и ее устойчивости к внешним финансовым рискам. Его недостаток может привести к проблемам с ликвидностью, задержкам в выплате поставщикам или невозможности расширения бизнеса. Избыток тоже не является оптимальным, так как он замедляет оборачиваемость средств и снижает рентабельность компании.

Управление оборотным капиталом

Эффективное управление оборотным капиталом включает в себя оптимизацию уровня запасов, сокращение дебиторской задолженности и эффективное управление денежными средствами. «Компания должна стремиться к балансу между обеспечением достаточных средств для текущей операционной деятельности и минимизацией затрат на хранение запасов и удержание дебиторской задолженности», — отмечает Сергей Былинкин.

По мнению Марии Захаровой, бизнесу нужно иметь рычаги управления в виде ВКЛ (возобновляемая кредитная линия), овердрафтов, займов от учредителей.

Использование оборотного капитала на практике

«Первоначально оборотный капитал формируется учредителями юридического лица за счет уставного капитала, взносов или заемных средств. Затем бизнес поддерживает постоянный оборот, пополняет этот вид капитала за счет своей текущей деятельности, долгосрочных вложений или иным способом, — говорит Александр Абрамов. — Дополнительные инвестиционные возможности, рост темпов производства или расширение сферы деятельности влекут и увеличение размера оборотного капитала, и, соответственно, рост прибыли. Таким образом, его величина не постоянна, а изменяется в течение жизни предприятия».

Риски при недостатке или избытке оборотного капитала

По мнению Ларисы Михальской, большой оборотный капитал — подушка безопасности.

Если продажи товаров упадут (например, из-за нарушения поставок, ввода санкций, банкротства поставщиков), тогда у компании будет, чем выплатить долги.

При этом слишком большая величина капитала говорит о неэффективности ведения бизнеса. Если деньги на счетах не приносят прибыль, а обесцениваются из-за инфляции, или в случае, если избыток выражен в складских запасах, то бизнес не может использовать капитал в своей деятельности.

С другой стороны, отрицательный оборотный капитал означает, что предприятие финансируется средствами кредиторской задолженности и постоянно кому-то что-то должно. Тогда финансовая устойчивость компании снижается. В случае необходимости погашения обязательств, возможно, придётся реализовывать имущество или привлекать дополнительный заём, что может повлечь дальнейшее банкротство.

Отрицательный оборотный капитал дает более быстрый рост, но одновременно увеличивает риски.



Финансирование оборотного капитала

Для финансирования оборотного капитала используются внутренние и внешние источники. К внутренним относятся собственные средства компании: прибыль, средства, не используемые в хоздеятельности, дополнительные вклады участников и т.д. К внешним — банковские кредиты, займы от юридических и физических лиц. Мария Захарова уточняет, что пополнить оборотный капитал можно разными способами: ВКЛ (возобновляемая кредитная линия), разовый кредит, овердрафт, факторинг, непокрытый аккредитив, банковская гарантия платежа в адрес поставщиков для получения отсрочки. «Но здесь очень важно соблюдать уровень заемных средств и не выходить за предел. Иначе можно оказаться зависимым от внешнего финансирования. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала должен быть в пределах 0,5-0,7. Только тогда можно говорить об отсутствии финансовой зависимости», — отмечает Лариса Михальская.

Чем отличается оборотный капитал от основного

«Оборотный капитал — это кровеносная система бизнеса, то есть то, что постоянно оборачивается. Основной капитал не оборачивается, а всегда остается в руках владельца бизнеса — он обычно используется для финансирования инвестиционной стадии предприятия (стартапа) а также для финансирования внеоборотных активов — то есть это "скелет" (фонды средства производства, машины, станки, здания, сооружения, ПО, ноу-хау, товарный знак, технология) или долгосрочных инвестиций в развитие производства», — говорит Мария Захарова.