Структурные облигации — сложный инвестиционный инструмент с условной защитой капитала, выплаты по которому зависят от наступления некоторых обстоятельств. Критерии рыночной стоимости структурных облигаций, какой доход они гарантируют в сравнении с ОФЗ, как происходит погашение купона, какой объем выплаты относительно номинала ценной бумаги может получить инвестор и в чем заключаются его риски, — в материале агентства Прайм. Объем вложений россиян в облигации снизился на шесть процентов в 2022 году

Структурные облигации

Структурные облигации — это ценные бумаги, выплаты по которым зависят от наступления одного или нескольких условий, прописанных в эмиссионной документации.

"Такие облигации предполагают выплаты номинала, фиксированного и переменного купонного дохода. В отличие от обычных облигаций инвестор заранее не может с высокой долей вероятности быть уверенным в получении купонного дохода, а в ряде случаев и номинала. Выплаты поставлены в зависимость от определенных событий. Например, от цен на конкретный товар, финансового состояния компании или иных факторов. При выполнении условий инвестор получает купонные доходы, в иных случаях ему возвращается только первоначально вложенный капитал или его часть, если это предусмотрено условиями эмиссии. В случае наступления события, определенного условиями, инвестор получает повышенную доходность на свои инвестиции, покрывая высокие риски финансового продукта. Размер купонов известен заранее и указывается в проспекте эмиссии", — объясняет Ольга Борисова, доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ. Иена продолжает снижение, евро вырос после выхода данных по ВВП и инфляции

По словам Максима Федорова, советника по инвестициям ИК Fontvielle, событиями, от которых зависит эффективность таких облигаций, могут быть, например:

изменение стоимости базового актива (актива, на котором построена инвестиционная стратегия);

движение курсов валют;

динамика процентных ставок и уровня инфляции;

исполнение или неисполнение определенных обязанностей компаниями, государствами или муниципальными образованиями.

Чаще всего параметры структурных облигаций зависят от динамики стоимости базового актива, в качестве которого могут выступать акции отечественных и иностранных компаний; биржевые индексы, например, IMOEX или S&P 500, драгоценные металлы, какие-либо товары (нефть или газ).

Как работают структурные облигации

Структурные облигации позволяют инвестору получить повышенный доход по сравнению с обычными долговыми ценными бумагами, например, облигациями федерального займа (ОФЗ), в случае реализации условий, заложенных в параметрах эмиссии этого актива.

"То есть, например, вы приобретаете структурную облигацию, выплаты по которой зависят от цены акции "ЛУКОЙЛа". Допустим, данные облигации дают защиту капитала в размере 80% от вложенных средств при падении цены акции более чем на 10%. Это значит, что в случае падения цены на 11%, держатель акции получит только 80% от номинала облигации, но в случае, если акции "ЛУКОЙЛа" вырастут, он заработает, помимо купонов по облигациям, еще и часть прибыли от роста цены акций, что существенно увеличит доход", — рассказывает Павел Биленко, директор по работе с эмитентами инвестиционной платформы Bizmall. Набсовет Сбербанка одобрил возможность выкупа инвестоблигаций

"Таким образом, как видно из примера, структурная облигация по соотношению риск / доходность становится промежуточным инструментом между облигациями и акциями. При этом, если по структурной облигации полностью или частично гарантируется защита капитала, то такие облигации соответственно носят название структурных облигаций с защитой капитала. Доля участия в доходе от роста акции (или любого другого актива лежащего в основе структурной облигации) называется коэффициентом участия, а заданное ценовое значение акции, при прохождении которого меняется доход по структурной облигации, носит наименование барьера или порога", — уточняет Максим Плешков, главный аналитик по облигациям СОЛИД Брокер.

Типы структурных облигаций

В теории существует множество типов структурных облигаций, однако на практике чаще всего встречаются облигации следующих видов:

с возможностью конвертации (convertible bonds),

с правом отзыва (callable bonds),

облигации с переменной ставкой (floating rate bonds).

В первом случае владельцу предоставляется возможность обменять облигации на акции эмитента в определенном промежутке времени или при определенных условиях. Вторые позволяют эмитенту выкупить облигацию у инвестора до истечения срока погашения, обычно по номиналу с уплатой накопленного купонного дохода. У третьих размер купона зависит от выполнения определенных условий или событий.

Самыми ликвидными структурными облигациями на Мосбирже, по словам Романа Чечушкова, руководителя направления инвестиционной аналитики "Ренессанс Банка", являются ОФЗ-ПК (переменного купона). Они бывают двух типов: коды с 29006 по 29010 и с 29013 по 29020. Центробанк включил "Мастерчейн" в реестр операторов по выпуску ЦФА

"Первая группа выпусков характеризуется 6-месячной задержкой при оглашении следующего купона. Во второй задержка составляет 7 дней. Купон по таким облигациям зависит от средней ставки RUONIA за конкретный период (в первом случае полгода, а во втором квартал). Также стоит добавить, что в первой группе к купонной доходности прибавляется маржа (варьируется от 1,2% до 1,6%). ОФЗ-ПК защищают инвестиционный портфель от роста ставок в экономике, поэтому является весьма интересным инструментом", — отмечает эксперт."В инвестиционных целях структурные облигации также подразделяются по степени защиты:

с полной защитой (гарантируется возврат капитала);

с частичной (гарантия возврата части номинала);

без защиты (отсутствует гарантия возврата номинала).

Также они существенно различаются по базовому активу, на основе которого формируются условия их исполнения", — объясняет Ольга Борисова.

Эмиссия структурных облигаций

Эмиссия структурных облигаций мало чем отличается от эмиссии любых других облигаций. За исключением того, что эмитент в этом случае — специализированная компания (СФО, специализированная финансовая организация), находящаяся под контролем Банка России, входящая в соответствующий реестр, единственным разрешенным видом деятельности которой является выпуск и погашение облигаций.

Большинство структурных облигаций доступно только для квалифицированных инвесторов, поскольку, по словам Ольги Борисовой, их приобретение связано с рядом рисков:

Кредитных: эмитент может быть не в состоянии через определенный промежуток времени рассчитаться по своим обязательствам, что приведет инвестора к потери части капитала;

Рыночных, связанных с изменением динамики основных показателей финансовых рынков. Например, изменение политической ситуации между рядом стран может в итоге негативно сказаться на доходах конкретной отрасли, что отразится на доходах некоторых фирм и инвестора.

"Череда этих рисков может стимулировать банкротство компаний-эмитентов структурных облигаций, нежелание инвесторов приобретать данный финансовый продукт. В результате тот, кто вложится в такой инструмент, может получить убыток за счет продажи облигации ниже цены ее приобретения", — говорит эксперт.

Для неквалифицированных инвесторов доступны для покупки только следующие структурные облигации:

на основе официальных значений инфляции;

фьючерсов на драгметаллы или энергоносители (в основном нефть);

цены отдельных акций или облигаций, или их портфелей, торгующихся на российских биржах и доступных для покупки неквалифицированным инвесторам;

официальных курсов валют;

на основе учетной ставки ЦБ РФ;

на основе ряда биржевых индексов, установленных Банком России. ЦБ раскрыл, сколько инвесторов успешно сдали тест на фининструменты

"Однако со временем круг структурных облигаций, доступных для покупки неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование брокерами, расширяется", — отмечает Максим Плешков.

Риски структурных облигаций

Павел Биленко объясняет, что структурная облигация без защиты капитала несет в себе риск потери части вложенных средств вследствие неблагоприятной конъюнктуры на рынке. Облигации с защитой капитала менее рискованны, однако и потенциальный доход по ним обычно меньше.

"Работа со структурными облигациями связана с более значительными рисками, чем операции с обычными бондами. Суть анализируемого инструмента состоит в том, что его доходность гораздо труднее поддается прогнозированию. Структурные облигации могут принести как высокую прибыль, так и значительные убытки. Также важно иметь в виду, что их ликвидность зачастую ниже ликвидности обычных долговых бумаг", — уточняет Максим Федоров.

Сравнение структурных и классических облигаций

При анализе классических облигаций, как правило, обращают внимание на рыночный уровень ставок по безрисковым облигациям (обычно это государственные бонды), добавляя риск дефолта эмитента облигации, что отражается на размерах купонного дохода по данной ценной бумаге, который складывается из рыночной безрисковой ставки и уровня риска эмитента, выраженного в процентных пунктах. ЦБ выступил за ускорение ввода индивидуальных инвестсчетов III

"В структурных облигациях, в свою очередь, важны условия их выпуска, а также прогнозируемая динамика базового актива, к цене которого привязаны выплаты по этим ценным бумагам. Риски эмитента в структурной облигации максимально исключены за счет самой ее конструкции", — говорит Павел Биленко.

Структурные облигации отличаются от классических бондов еще по нескольким критериям, объясняет Максим Федоров. Во-первых, по словам эксперта, классическая долговая бумага обеспечивает своему владельцу право на возврат своей номинальной стоимости и купонного дохода, тогда как право на выплаты по структурным облигациям зависит от наступления событий, прописанных в проспекте. Эта коренная особенность структурных облигаций делает их гораздо более рисковым инструментом, нежели обычные бонды. Во-вторых, классические облигации доступны для инвесторов любого типа, тогда как структурные предназначены преимущественно для квалифицированных инвесторов. Неквалифицированные инвесторы могут приобрести некоторые структурные облигации, базовый актив которых соответствует ряду требований, установленных Банком России.

Преимущества структурных облигаций

Несмотря на значительные риски, инвесторы расценивают структурные облигации как защитный инструмент от обесценивания капитала, поскольку он позволяет получить повышенную доходность.

"Например, доходность структурной облигации на текущий момент составляет до 27% годовых, в то время как обыкновенной 9%. Также структурные облигации позволяют защитить вложения от убытков в случае правильной диверсификации инвестиционного портфеля", — рассказывает Ольга Борисова.

Законодательство

В Российской Федерации выпуск структурных облигаций регулируется законом о рынке ценных бумаг, в который в 2018 году был внесен целый раздел о выпуске и обращении таких активов.

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"Главный совет, как и в любых инвестициях, если вы до конца не понимаете, что покупаете — не покупайте. Стоит сначала потратить время на изучение теоретического базиса по структурным облигациям и начинать инвестиции в довольно простые структуры, чтобы не запутаться в излишне сложных и многоуровневых условиях выплаты, не упустить выгоду, которую вы бы могли получить, инвестируя в какой-либо актив напрямую", — говорит Юрий Дмитриев, эксперт в сфере управленческого консалтинга в финансах и развитии бизнеса.