МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Проектное финансирование — это адресное привлечения денег под конкретный инвестиционный проект, например, под строительство объекта. Что это такое простыми словами, принцип и отличия от венчурного финансирования, особенности получения и условия использования, варианты заключения договора с банками, возможные риски — в материале агентства «Прайм».

Проектное финансирование

«Проектное финансирование — это форма привлечения финансирования проектов под сам проект, то есть под денежные потоки, которые он будет генерировать в будущем», — комментирует Сергей Сундуков, CFO технологичного приложения Brickit. Возврат заемного капитала в этом случае происходит за счет доходности самого проекта, т.е. как только он начинает работать, его прибыль идет в погашение предоставленных ранее займов. По словам эксперта, в проектном финансировании может участвовать пул кредиторов, этим они дополнительно снижают свои риски. Если кредитор финансирует крупный проект частично, он может не переживать, что денег на реализацию не хватит.

Для чего нужно

Сергей Сундуков говорит, что проектное финансирование — очень удобный механизм, который снижает потребность в залоговой массе, обеспечении и гарантиях, что сокращает его стоимость и повышает доступность. Оно выделяется на крупные энергетические, промышленные и инфраструктурные проекты с потенциально высокой доходностью, но получить его не так просто. Максим Заборский, генеральный директор Агентства регионального развития Архангельской области, отмечает, что для этого бизнесу нужен структурированный план с подробным описанием проекта, расчетом затрат, анализом рынка и структурой финансирования. Также важно указывать, какой процент будет приходиться на собственные средства предпринимателя, а какой — на заемные.

Классификация проектного финансирования

Проектное финансирование можно разделить на следующие категории:

Первая — когда за убытки проекта отвечает кредитор (финансирование без регресса на заемщика). Такая форма финансирования проектов подразумевает их перспективность и потенциальную прибыльность.

Вторая — заёмщик и компания-спонсор несут ответственность по долгам и убыткам (финансирование с ограниченным регрессом).

Третья — когда все риски берет на себя получатель заемных средств (финансирование с полным регрессом).

Этапы проектного финансирования

Стадии проектного финансирования:

Изучение проекта, анализ бизнес-плана и сопровождающей документации. Разработка стратегии, поиск источников финансирования, оценка и распределение рисков, план финансирования проекта и методов контроля за тратами. Поиск инвестиций для реализации проекта, подбор оптимальных источников и методов финансирования.

Формы проектного финансирования

Обычно такие инвестиции предоставляют крупные финансовые организации. Существуют две основные формы выделения средств:

Софинансирование — пул кредиторов объединяется и заключает с заемщиком единый кредитный договор.

Параллельное независимое финансирование — каждая банковская организация заключает с заемщиком отдельный кредитный договор, обеспечивает деньгами только свой субпроект (часть общего начинания).

Риски проектного финансирования

Максим Заборский отмечает, что проектное финансирование сопряжено с рисками — затягиванием строительства, перерасходом средств, политической и нормативной неопределенностью, операционными издержками и колебаниями валютных курсов.

По мнению специалиста, когда инвесторов, инициаторов реализации проекта, несколько, им необходимо детально договориться между собой, кто какую зону ответственности курирует, как они будут действовать при разных сценариях, как будут выходить из проекта. «Прежде чем привлекать деньги кредитора при создании проектной компании, инвесторам и инициаторам нужно составить между собой партнерское соглашение. Оно поможет довести большее число проектов до успешного финала», — говорит эксперт.

Пример успешного проектного финансирования

Проектным финансированием в России пользуются энергетические (нефть, газ, электроэнергия), горные, общественные и инфраструктурные проекты (аэропорты, мосты, стадионы), а также проекты с потенциально высокой доходностью: строительство жилья и коммерческих объектов, перепрофилирование и модернизация предприятий.

Максим Заборский приводит в пример деятельность Агентства регионального развития Архангельской области. Эксперт говорит, что за поддержкой обращаются предприниматели из разных сфер: от общественного питания и медицины до судостроения и недвижимости. «Сегодня 43 проекта уже реализуются и в них суммарно проинвестировали 630 млн. руб., создано 846 рабочих мест», — отмечает специалист. В агентстве действует Региональный центр государственно-частного партнерства. На сопровождении центра в настоящее время находятся 34 ГЧП-проекта общим объемом инвестиций 77,7 млрд. руб. В 2022 году при участии РЦ ГЧП было заключено 3 концессионных соглашения по проектам создания объектов по обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению ТКО в городах Коряжме, Няндоме и в Холмогорском районе Архангельской области общим объемом инвестиций 7,1 млрд. руб. Один из крупнейших проектов — проект создания в Архангельске межвузовского кампуса — общий объем финансирования уже достиг 30 млрд рублей.

Преимущества и недостатки

С одной стороны, проектное финансирование открывает доступ к крупным источникам кредитования надолго. С другой стороны, бизнесу, а особенно небольшим проектам — получить финансирование бывает трудно: не хватает масштаба и потенциальной доходности.

Отличие от венчурного финансирования

«В то время как проектное финансирование ориентировано на крупные инфраструктурные проекты, венчурное — в основном поддерживает стартапы на ранней стадии. Оно часто основано на оценке потенциальной будущей стоимости компании и способности предпринимателя масштабировать ее», — говорит Максим Заборский.

Дмитрий Гриц поясняет, что проектное финансирование отличается от венчурного значительно более низким уровнем риска. В нем деньги привлекаются под конкретную идею, которая очень «заземлена», проанализирован спрос и разработана финансово-экономическая модель. В венчурном инвестировании еще непонятно, насколько рынок воспримет ту или иную инновационную разработку.

Советы экспертов

«Проектное финансирование — это инструмент для понятного и традиционного бизнеса, когда риски и денежные потоки оцениваются и учитываются с высокой вероятностью, что является основой для возврата долга», — говорит Сергей Сундуков.

«Из-за этих факторов, привлекательность снижается и мало кто использует классическое банковское проектное финансирование. Зачастую это квази-проектное финансирование, когда проект финансируется кэптивным банком или банком, который уже обслуживает существующий бизнес организаторов проекта (например, крупный холдинг запускает еще один проект) и может компенсировать риски за счет других бизнесов, поручительств и т.д., — говорит Сергей Сундуков. — При этом частный заемный капитал вполне может финансировать проекты через подобный механизм, особенно в комбинации с покупкой доли или опционами».