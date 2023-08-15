Субсидии на оплату ЖКХ: кому положены и как получить в 2023 году
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Субсидия на оплату услуг ЖКХ — государственная мера поддержки малообеспеченных семей и некоторых категорий граждан, позволяющая снизить стоимость коммунальных и жилищных услуг. Как получить преференцию, какой пакет документов необходим для предоставления выплат и куда следует обратиться для их оформления (портал госуслуг, МФЦ), какие требования предъявляются к помещению, каков размер выплат в Москве и регионах в 2023 году, — в материале агентства "Прайм".
Субсидии на оплату ЖКХ
Субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) — меры государственной социальной поддержки граждан в виде полной или частичной оплаты коммунальных услуг из бюджета соответствующего уровня (п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22).
Кому положены
Претендовать на получение такой помощи вправе владельцы жилых помещений, арендаторы, члены жилищных кооперативов и граждане, проживающие в помещении на основании договора социального найма.
Условия предоставления субсидии
На субсидию могут претендовать граждане, относящиеся к определенным федеральным и региональным законодательством категориям, а также те, кто имеет невысокий доход.
Помощь не предоставляется гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, которая образовалась за период не более чем три последних года.
Размеры субсидии
Размер субсидии составляет от 30 до 100% от начислений по ЖКУ и зависит от статуса гражданина. Например, полные кавалеры высших советских и российских наград имеют право на помощь от государства в размере 100%, участники СВО — 50%, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя — 50%. В остальных случаях размер субсидии устанавливается регионами. Чаще всего это:
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30% для многодетных семей;
-
50% для пенсионеров, ветеранов труда, почетных доноров;
-
30% для военнослужащих.
"Размер субсидий зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов их стоимости, нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи", — объясняет Србуи Иващенко.
Формула расчета субсидии
По словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, субсидия рассчитывается по следующей формуле:
Стандарт стоимости ЖКУ * количество членов семьи — совокупный доход семьи * доля допустимых расходов,
где стандарт стоимости ЖКУ - это установленный региональными властями размер платы за ЖКУ, необходимой для содержания жилого помещения и проживания в нем. При этом в каждом регионе этот показатель может быть разным и зависеть от количества членов семьи, меняться каждый год.
"В некоторых регионах имеются специальные калькуляторы расчета субсидии. Например, в Томской и Липецкой областях, городе Севастополе", — добавляет эксперт.
— Чтобы рассчитать средний совокупный доход вашей семьи, нужно сложить все источники дохода (до вычета налогов) за 6 календарных месяцев и разделить получившуюся сумму на количество месяцев. Учитываются официальные доходы всех зарегистрированных вместе с получателем субсидии членов семьи: супруга (супруги), несовершеннолетних детей, родителей или усыновителей несовершеннолетних детей, даже если они фактически проживают по другому адресу, объясняет Оксана Кузьмина, советник-юрист отдела обеспечения надзорных функций Жилищной инспекции по СЗАО города Москвы.
С каким доходом можно получить субсидию
Размер дохода зависит от региона, например, в Москве он составляет:
|
Количество членов семьи
|
Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилом фонде и членов ЖК, ЖСК, иного специализированного потребительского кооператива до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение
|
1
|
63 400,00
|
2
|
97 229,60
|
3
|
134 996,70
|
4
|
179 995,60
|
5
|
224 994,50
|
6
|
269 993,40
|
7
|
314 992,30
|
8
|
359 991,20
|
9
|
404 990,10
|
10
|
449 989,00
|
Количество членов семьи
|
Для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городу Москве, по договору социального найма жилого помещения и договору найма специализированного жилого помещения, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг либо членам семьи которых предоставляются указанные меры
|
1
|
58 450,00
|
2
|
90 929,60
|
3
|
126 896,70
|
4
|
169 195,60
|
5
|
211 494,50
|
6
|
253 793,40
|
7
|
296 092,30
|
8
|
338 391,20
|
9
|
380 690,10
|
10
|
422 989,00
— В каждом регионе устанавливаются свои требования. В большинстве субъектов если стоимость ЖКУ составляет 22 процента и более от доходов семьи, ей полагается возмещение от государства. Однако в Москве, например, такой норматив составляет 10 процентов, а в Санкт-Петербурге — 14, — объясняет Оксана Васильева.
Как получить
Ключевые аспекты предоставления материальной поддержки устанавливаются местным законодательством.
Куда обращаться
В большинстве регионов выплаты оформляют в МФЦ или через портал «Госуслуги». Москвичи могут воспользоваться официальным сайтом мэра Москвы mos.ru, а жители Подмосковья прийти в районный отдел Городского центра жилищных субсидий.
Необходимые документы
По словам Србуи Иващенко, для получения льгот по оплате коммунальных услуг, например, в Москве необходимо подготовить следующие документы (п. 2.5.1.1 Административного регламента о мерах социальной поддержки):
-
заявление о предоставлении льготы;
-
документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
-
документ, подтверждающий, право на льготу. Например, удостоверение ветерана труда, пенсионное удостоверение и пр. (за исключением заявителей, которым присвоен льготный статус многодетной семьи г. Москвы, заявителей, признанных инвалидами, а также заявителей из числа семей, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет);
-
документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением (при первичном обращении);
-
документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем, к членам его семьи (за исключением сведений, которые могут быть получены МФЦ с использованием межведомственного информационного взаимодействия).
— Перечень указанных документов является исчерпывающим (п. 2.5.3 Административного регламента о мерах социальной поддержки).
Остальные необходимые сведения, например те, которые содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, о присвоении заявителю льготного статуса многодетной семьи и др., запрашиваются работником МФЦ в порядке межведомственного взаимодействия (п. п. 2.5.1.2, 2.5.2 регламента), — объясняет эксперт.
Сроки
Решение о предоставлении или отказе в субсидии принимают в течение 10 рабочих дней.
"Субсидия назначается на шесть месяцев, после чего нужно заново подать заявление и пакет документов", — говорит Оксана Кузьмина.
Србуи Иващенко отмечает, что при личной подаче заявления и наличии полного комплекта документов государственная услуга предоставляется в день обращения (п. 2.7.4 Административного регламента о субсидиях; п. 2.7.2 Административного регламента о мерах социальной поддержки).
— Также законодательством предусмотрено размещение сведений о ходе предоставления услуги в личном кабинете получателя услуги на Едином портале госуслуг вне зависимости от способа обращения (ч. 3.1 ст. 21 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; п. п. 1, 2, 5 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.03.2022 № 277; п. п. 27, 28 разд. II Приложения к Постановлению Правительства РФ № 277), — добавляет эксперт.
Например, в Москве при представлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия выплачивается с 1-го числа этого месяца, если документы поступили с 16-го числа до конца месяца — с 1-го числа следующего месяца (п. 44 Правил; п. 2.7.5 Административного регламента о субсидиях).
Для получения субсидии только в месяцы отопительного периода заявление можно подать в любой месяц, предшествующий его началу. В результате выплата производится только в месяцы отопительного сезона в пределах установленного срока предоставления субсидии (п. 44(1) Правил).
Отказы в выплате субсидии
Отказать в назначении субсидии могут, если:
-
лицо не вправе претендовать на выплаты;
-
представлен неполный пакет документов;
-
представлены подложные документы.
Советы экспертов
— Получатели вправе за счет субсидий оплачивать жилое помещение и любые виды ЖКУ. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не облагаются НДФЛ (п. п. 1, 79 ст. 217 НК РФ). Действие (бездействие) уполномоченного органа при принятии решения о предоставлении государственной услуги, а также его решение об отказе в предоставлении субсидии или мер социальной поддержки могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) и (или) в судебном порядке. Неправильное определение размера субсидии также может быть обжаловано в суд (п. 43 Правил; п. п. 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.20 Административного регламента о субсидиях; п. п. 5.1, 5.3, 5.4, 5.21 Административного регламента о мерах социальной поддержки), — говорит Србуи Иващенко.
https://1prime.ru/articles/20230815/841434470.html