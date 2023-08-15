МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Субсидия на оплату услуг ЖКХ — государственная мера поддержки малообеспеченных семей и некоторых категорий граждан, позволяющая снизить стоимость коммунальных и жилищных услуг. Как получить преференцию, какой пакет документов необходим для предоставления выплат и куда следует обратиться для их оформления (портал госуслуг, МФЦ), какие требования предъявляются к помещению, каков размер выплат в Москве и регионах в 2023 году, — в материале агентства "Прайм". ЖКУ могут подорожать даже без индексации тарифов летом, считают эксперты

Субсидии на оплату ЖКХ

Субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) — меры государственной социальной поддержки граждан в виде полной или частичной оплаты коммунальных услуг из бюджета соответствующего уровня (п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22).

Кому положены

Претендовать на получение такой помощи вправе владельцы жилых помещений, арендаторы, члены жилищных кооперативов и граждане, проживающие в помещении на основании договора социального найма.

Пенсионеров предупредили, какие льготы сгорят, если не взять их вовремя Постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 № 850-ПП).

Условия предоставления субсидии

На субсидию могут претендовать граждане, относящиеся к определенным федеральным и региональным законодательством категориям, а также те, кто имеет невысокий доход.

Помощь не предоставляется гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, которая образовалась за период не более чем три последних года.

Размеры субсидии

Размер субсидии составляет от 30 до 100% от начислений по ЖКУ и зависит от статуса гражданина. Например, полные кавалеры высших советских и российских наград имеют право на помощь от государства в размере 100%, участники СВО — 50%, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя — 50%. В остальных случаях размер субсидии устанавливается регионами. Чаще всего это:

30% для многодетных семей;

50% для пенсионеров, ветеранов труда, почетных доноров;

30% для военнослужащих.

Формула расчета субсидии

По словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, субсидия рассчитывается по следующей формуле:

Стандарт стоимости ЖКУ * количество членов семьи — совокупный доход семьи * доля допустимых расходов,

где стандарт стоимости ЖКУ - это установленный региональными властями размер платы за ЖКУ, необходимой для содержания жилого помещения и проживания в нем. При этом в каждом регионе этот показатель может быть разным и зависеть от количества членов семьи, меняться каждый год.

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"В некоторых регионах имеются специальные калькуляторы расчета субсидии. Например, в Томской и Липецкой областях, городе Севастополе", — добавляет эксперт.

— Чтобы рассчитать средний совокупный доход вашей семьи, нужно сложить все источники дохода (до вычета налогов) за 6 календарных месяцев и разделить получившуюся сумму на количество месяцев. Учитываются официальные доходы всех зарегистрированных вместе с получателем субсидии членов семьи: супруга (супруги), несовершеннолетних детей, родителей или усыновителей несовершеннолетних детей, даже если они фактически проживают по другому адресу, объясняет Оксана Кузьмина, советник-юрист отдела обеспечения надзорных функций Жилищной инспекции по СЗАО города Москвы.

С каким доходом можно получить субсидию

Размер дохода зависит от региона, например, в Москве он составляет:

Количество членов семьи Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилом фонде и членов ЖК, ЖСК, иного специализированного потребительского кооператива до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение 1 63 400,00 2 97 229,60 3 134 996,70 4 179 995,60 5 224 994,50 6 269 993,40 7 314 992,30 8 359 991,20 9 404 990,10 10 449 989,00

Количество членов семьи Для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городу Москве, по договору социального найма жилого помещения и договору найма специализированного жилого помещения, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг либо членам семьи которых предоставляются указанные меры 1 58 450,00 2 90 929,60 3 126 896,70 4 169 195,60 5 211 494,50 6 253 793,40 7 296 092,30 8 338 391,20 9 380 690,10 10 422 989,00

— В каждом регионе устанавливаются свои требования. В большинстве субъектов если стоимость ЖКУ составляет 22 процента и более от доходов семьи, ей полагается возмещение от государства. Однако в Москве, например, такой норматив составляет 10 процентов, а в Санкт-Петербурге — 14, — объясняет Оксана Васильева. Юрист рассказал о новом стандарте компенсаций расходов на ЖКУ

Как получить

Ключевые аспекты предоставления материальной поддержки устанавливаются местным законодательством.

Куда обращаться

«Госуслуги». Москвичи могут воспользоваться официальным сайтом мэра Москвы mos.ru, а жители Подмосковья прийти в районный отдел Городского центра жилищных субсидий.

Необходимые документы

По словам Србуи Иващенко, для получения льгот по оплате коммунальных услуг, например, в Москве необходимо подготовить следующие документы (п. 2.5.1.1 Административного регламента о мерах социальной поддержки):

заявление о предоставлении льготы;

документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);

документ, подтверждающий, право на льготу. Например, удостоверение ветерана труда, пенсионное удостоверение и пр. (за исключением заявителей, которым присвоен льготный статус многодетной семьи г. Москвы, заявителей, признанных инвалидами, а также заявителей из числа семей, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет);

документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением (при первичном обращении);

документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем, к членам его семьи (за исключением сведений, которые могут быть получены МФЦ с использованием межведомственного информационного взаимодействия).

— Перечень указанных документов является исчерпывающим (п. 2.5.3 Административного регламента о мерах социальной поддержки).

Остальные необходимые сведения, например те, которые содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, о присвоении заявителю льготного статуса многодетной семьи и др., запрашиваются работником МФЦ в порядке межведомственного взаимодействия (п. п. 2.5.1.2, 2.5.2 регламента), — объясняет эксперт.

Сроки

Решение о предоставлении или отказе в субсидии принимают в течение 10 рабочих дней.

"Субсидия назначается на шесть месяцев, после чего нужно заново подать заявление и пакет документов", — говорит Оксана Кузьмина. Льготы и выплаты учителям в 2023 году: виды и правила получения

Србуи Иващенко отмечает, что при личной подаче заявления и наличии полного комплекта документов государственная услуга предоставляется в день обращения (п. 2.7.4 Административного регламента о субсидиях; п. 2.7.2 Административного регламента о мерах социальной поддержки).

— Также законодательством предусмотрено размещение сведений о ходе предоставления услуги в личном кабинете получателя услуги на Едином портале госуслуг вне зависимости от способа обращения (ч. 3.1 ст. 21 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; п. п. 1, 2, 5 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.03.2022 № 277; п. п. 27, 28 разд. II Приложения к Постановлению Правительства РФ № 277), — добавляет эксперт. Льготы многодетным семьям: какие существуют и как оформить в 2023 году

Например, в Москве при представлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия выплачивается с 1-го числа этого месяца, если документы поступили с 16-го числа до конца месяца — с 1-го числа следующего месяца (п. 44 Правил; п. 2.7.5 Административного регламента о субсидиях).

Для получения субсидии только в месяцы отопительного периода заявление можно подать в любой месяц, предшествующий его началу. В результате выплата производится только в месяцы отопительного сезона в пределах установленного срока предоставления субсидии (п. 44(1) Правил).

Отказы в выплате субсидии

лицо не вправе претендовать на выплаты;

представлен неполный пакет документов;

представлены подложные документы.

Советы экспертов

— Получатели вправе за счет субсидий оплачивать жилое помещение и любые виды ЖКУ. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не облагаются НДФЛ (п. п. 1, 79 ст. 217 НК РФ). Действие (бездействие) уполномоченного органа при принятии решения о предоставлении государственной услуги, а также его решение об отказе в предоставлении субсидии или мер социальной поддержки могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) и (или) в судебном порядке. Неправильное определение размера субсидии также может быть обжаловано в суд (п. 43 Правил; п. п. 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.20 Административного регламента о субсидиях; п. п. 5.1, 5.3, 5.4, 5.21 Административного регламента о мерах социальной поддержки), — говорит Србуи Иващенко.