МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Субсидия на оплату услуг ЖКХ — государственная мера поддержки малообеспеченных семей и некоторых категорий граждан, позволяющая снизить стоимость коммунальных и жилищных услуг. Как получить преференцию, какой пакет документов необходим для предоставления выплат и куда следует обратиться для их оформления (портал госуслуг, МФЦ), какие требования предъявляются к помещению, каков размер выплат в Москве и регионах в 2023 году, — в материале агентства "Прайм".

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Субсидии на оплату ЖКХ 

Субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) — меры государственной социальной поддержки граждан в виде полной или частичной оплаты коммунальных услуг из бюджета соответствующего уровня (п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22).

Кому положены

Претендовать на получение такой помощи вправе владельцы жилых помещений, арендаторы, члены жилищных кооперативов и граждане, проживающие в помещении на основании договора социального найма. 

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По словам Србуи Иващенко, ведущего юриста Европейской юридической службы, льготы по оплате ЖКУ, как правило, предоставляются на региональном уровне. Например, в г. Москве они установлены для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, ветеранов труда, инвалидов, некоторых категорий пенсионеров и других лиц. Скидки предоставляются не более чем на одну квартиру (жилое помещение) и только по одному основанию по выбору гражданина при наличии нескольких оснований (п. п. 4, 6 Порядка, утв. Постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 № 850-ПП).

Условия предоставления субсидии

На субсидию могут претендовать граждане, относящиеся к определенным федеральным и региональным законодательством категориям, а также те, кто имеет невысокий доход.

Помощь не предоставляется гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, которая образовалась за период не более чем три последних года. 

Размеры субсидии

Размер субсидии составляет от 30 до 100% от начислений по ЖКУ и зависит от статуса гражданина. Например, полные кавалеры высших советских и российских наград имеют право на помощь от государства в размере 100%, участники СВО — 50%, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя — 50%. В остальных случаях размер субсидии устанавливается регионами. Чаще всего это:

  • 30% для многодетных семей;

  • 50% для пенсионеров, ветеранов труда, почетных доноров;

  • 30% для военнослужащих.

"Размер субсидий зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов их стоимости, нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи", — объясняет Србуи Иващенко.

Формула расчета субсидии

По словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, субсидия рассчитывается по следующей формуле: 

Стандарт стоимости ЖКУ * количество членов семьи — совокупный доход семьи * доля допустимых расходов, 

где стандарт стоимости ЖКУ - это установленный региональными властями размер платы за ЖКУ, необходимой для содержания жилого помещения и проживания в нем. При этом в каждом регионе этот показатель может быть разным и зависеть от количества членов семьи, меняться каждый год.

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Совокупный доход представляет собой общую сумму доходов всех членов семьи, как правило, за последние полгода, но на уровне субъекта Федерации может быть установлен иной срок.

"В некоторых регионах имеются специальные калькуляторы расчета субсидии. Например, в Томской и Липецкой областях, городе Севастополе", — добавляет эксперт.

— Чтобы рассчитать средний совокупный доход вашей семьи, нужно сложить все источники дохода (до вычета налогов) за 6 календарных месяцев и разделить получившуюся сумму на количество месяцев. Учитываются официальные доходы всех зарегистрированных вместе с получателем субсидии членов семьи: супруга (супруги), несовершеннолетних детей, родителей или усыновителей несовершеннолетних детей, даже если они фактически проживают по другому адресу, объясняет Оксана Кузьмина, советник-юрист отдела обеспечения надзорных функций Жилищной инспекции по СЗАО города Москвы.

С каким доходом можно получить субсидию

Размер дохода зависит от региона, например, в Москве он составляет:

 

Количество членов семьи

Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилом фонде и членов ЖК, ЖСК, иного специализированного потребительского кооператива до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение

1

63 400,00

2

97 229,60

3

134 996,70

4

179 995,60

5

224 994,50

6

269 993,40

7

314 992,30

8

359 991,20

9

404 990,10

10

449 989,00

 

Количество членов семьи

Для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городу Москве, по договору социального найма жилого помещения и договору найма специализированного жилого помещения, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг либо членам семьи которых предоставляются указанные меры

1

58 450,00

2

90 929,60

3

126 896,70

4

169 195,60

5

211 494,50

6

253 793,40

7

296 092,30

8

338 391,20

9

380 690,10

10

422 989,00

 

— В каждом регионе устанавливаются свои требования. В большинстве субъектов если стоимость ЖКУ составляет 22 процента и более от доходов семьи, ей полагается возмещение от государства. Однако в Москве, например, такой норматив составляет 10 процентов, а в Санкт-Петербурге — 14, — объясняет Оксана Васильева.

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Как получить

Ключевые аспекты предоставления материальной поддержки устанавливаются  местным законодательством. 

Куда обращаться

В большинстве регионов выплаты оформляют в МФЦ или через портал «Госуслуги». Москвичи могут воспользоваться официальным сайтом мэра Москвы mos.ru, а жители Подмосковья прийти в районный отдел Городского центра жилищных субсидий. 

Необходимые документы

По словам Србуи Иващенко, для получения льгот по оплате коммунальных услуг, например, в Москве необходимо подготовить следующие документы (п. 2.5.1.1 Административного регламента о мерах социальной поддержки):

  • заявление о предоставлении льготы;

  • документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);

  • документ, подтверждающий, право на льготу. Например, удостоверение ветерана труда, пенсионное удостоверение и пр. (за исключением заявителей, которым присвоен льготный статус многодетной семьи г. Москвы, заявителей, признанных инвалидами, а также заявителей из числа семей, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет);

  • документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением (при первичном обращении);

  • документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем, к членам его семьи (за исключением сведений, которые могут быть получены МФЦ с использованием межведомственного информационного взаимодействия).

— Перечень указанных документов является исчерпывающим (п. 2.5.3 Административного регламента о мерах социальной поддержки).

Остальные необходимые сведения, например те, которые содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, о присвоении заявителю льготного статуса многодетной семьи и др., запрашиваются работником МФЦ в порядке межведомственного взаимодействия (п. п. 2.5.1.2, 2.5.2 регламента), — объясняет эксперт.

Сроки

Решение о предоставлении или отказе в субсидии принимают в течение 10 рабочих дней. 

"Субсидия назначается на шесть месяцев, после чего нужно заново подать заявление и пакет документов", — говорит Оксана Кузьмина.

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Србуи Иващенко отмечает, что при личной подаче заявления и наличии полного комплекта документов государственная услуга предоставляется в день обращения (п. 2.7.4 Административного регламента о субсидиях; п. 2.7.2 Административного регламента о мерах социальной поддержки).

— Также законодательством предусмотрено размещение сведений о ходе предоставления услуги в личном кабинете получателя услуги на Едином портале госуслуг вне зависимости от способа обращения (ч. 3.1 ст. 21 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; п. п. 1, 2, 5 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.03.2022 № 277; п. п. 27, 28 разд. II Приложения к Постановлению Правительства РФ № 277), — добавляет эксперт.

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Например, в Москве при представлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия выплачивается с 1-го числа этого месяца, если документы поступили с 16-го числа до конца месяца — с 1-го числа следующего месяца (п. 44 Правил; п. 2.7.5 Административного регламента о субсидиях).

Для получения субсидии только в месяцы отопительного периода заявление можно подать в любой месяц, предшествующий его началу. В результате выплата производится только в месяцы отопительного сезона в пределах установленного срока предоставления субсидии (п. 44(1) Правил).

Отказы в выплате субсидии

Отказать в назначении субсидии могут, если:

  • лицо не вправе претендовать на выплаты;

  • представлен неполный пакет документов;

  • представлены подложные документы.

Советы экспертов

— Получатели вправе за счет субсидий оплачивать жилое помещение и любые виды ЖКУ. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не облагаются НДФЛ (п. п. 1, 79 ст. 217 НК РФ). Действие (бездействие) уполномоченного органа при принятии решения о предоставлении государственной услуги, а также его решение об отказе в предоставлении субсидии или мер социальной поддержки могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) и (или) в судебном порядке. Неправильное определение размера субсидии также может быть обжаловано в суд (п. 43 Правил; п. п. 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.20 Административного регламента о субсидиях; п. п. 5.1, 5.3, 5.4, 5.21 Административного регламента о мерах социальной поддержки), — говорит Србуи Иващенко.