Реэкспорт — это специальный таможенный режим, позволяющий вывезти иностранный товар обратно за пределы ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин. Что это такое простыми словами, какие документы необходимо оформить на ввоз и вывоз продукции при этой процедуре, сроки и порядок, примеры реэкспорта в России, советы экспертов, — в материале агентства "Прайм". Опомнились: пока европейцы спорят о санкциях, Россия зарабатывает миллиарды

Реэкспорт

Реэкспорт — особый таможенный режим, при котором ввезенные импортные товары вывозятся с территории страны с целью продажи.

"В результате реэкспорта товар может возвращаться в ту же страну, откуда был ввезен, например, если покупатель обнаружил брак, а может направляться в третью страну. Попадают под такое оформление только товары, которые определены в специальных перечнях", — объясняет Ольга Кириллова, заместитель генерального директора КППС.

По словам эксперта, существует ряд ограничений:

запрещен реэкспорт, если товар пробыл на территории страны больше года;

нельзя реэкспортировать товар, на который отсутствуют все необходимые таможенные документы или таможня не может его идентифицировать;

товар не подходит, если он использовался или ремонтировался на территории Таможенного союза.

Реэкспорт иностранного товара возможен, если:

предъявлено специальное разрешение;

таможне предоставлены контракты на ввоз и на вывоз, из которых видно, что товар не запрещен к реэкспорту;

есть расписка по особой форме, что декларант согласен на все условия реэкспорта;

в наличии гарантийное письмо о согласии на уплату всех таможенных платежей, связанных с данным режимом. Премьер Киргизии обещал пресекать реэкспорт санкционных товаров

"На каждую группу товаров должно быть специальное разрешение на реэкспорт. Характерной чертой реэкспорта является отсутствие таможенных налогов и пошлин для получателя. Если кратко, то оформление производится с уплатой всех необходимых сборов, а затем, после того как товар пересек границу РФ при вывозе, уплаченные сборы могут возвращаться плательщику, если на это даст письменное разрешение таможенный орган", — отмечает эксперт.

Елена Финогенова, председатель коллегии адвокатов, партнер группы "Победа", объясняет, что выделяют три вида реэкспорта:

прямой;

косвенный;

сборный.

При прямом товар возвращается в ту страну, из которой он был поставлен, при косвенном направляется в третью. Сборным же называют реэкспорт, когда в определенной стране размещают производство деталей для того или иного товара, например, автомобилей, а обратно уже эти компоненты ввозятся для сборки.

"Согласно законодательству также выделяют следующие разновидности реэкспорта:

вынужденный, когда продукцию невозможно реализовать либо нет прогнозируемого спроса;

учетный, когда продукция не ввозится в страну, но подлежит таможенному контролю и учету в статистике;

технологический, когда продукция ввозится модулями или отдельными узлами (актуально для производителей сложного оборудования и строительных компаний);

спекулятивный, когда ожидается повышение цен или спроса", — уточняет Элла Бондаренко, начальник отдела внешнеэкономической деятельности Краснодарского филиала ПАО "РосДорБанк".

Для чего нужен

Екатерина Тишакова, директор бухгалтерской компании "Дело в числах", называет основные причины реэкспорта:

товар поставлен с браком;

неполучение документов от поставщика/ полученные документы содержат ошибки;

отсутствие средств для оплаты пошлин или стоимости товара;

кроме того, в последнее время актуальна процедура реэкспорта в третьи страны в связи с применением торговых ограничений (косвенный реэкспорт).

"Чаще всего предприниматели пользуются процедурой реэкспорта либо при перепродаже товара, импортируемого из другой страны с незначительной его доработкой или без таковой с наценкой, либо при необходимости возврата в случае брака", — говорит Алена Панаско, эксперт направления ВЭД в банке "Точка". Закончили с одним и уже начали другой: ЕС ввел новые санкции против России

Предмет реэкспорта

Предметом реэкспорта могут быть практически любые товары. Но, по словам Алены Панаско, есть определенные условия, которые описаны в статье 297 ТК ТС. Процедуру могут пройти:

Товары иностранного производства, которые находятся на территории, подконтрольной Таможенному союзу. Товары, предназначенные для внутреннего потребления, причиной возврата которых послужило нарушение условий внешнеэкономического договора. То есть это продукция, находящаяся под таможенной процедурой выпуска, предназначенная для внутреннего потребления, но при условии, если ее возвращают из-за несоответствия каким-либо характеристикам (форма, цвет, объем, качество и т. д.).

Оформление реэкспорта

В соответствии с классификатором таможенных процедур (Приложение №1 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378) код для процедуры реэкспорта — "ЭК-31".

"Порядок оформления, условия и сроки процедуры реэкспорта определены главой 32 ТК ЕАЭС", — отмечает Дмитрий Светлов, управляющий партнер Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности "ПравоВЭД".

Документы

Основным документом, дающим право на применение процедуры реэкспорта, является таможенная декларация. К дополнительным относятся:

договор с описанием причин экспорта и условиями возврата;

счет на оплату транспортировки продукции от отправителя и получателя;

копии оригинала таможенной декларации в электронном варианте;

описание акта приема поставки;

претензия продавцу от получателя (здесь можно указать на несоответствие товара заявленному качеству и другие причины для возврата);

официальный ответ поставщика с согласием получить продукцию обратно;

письменное уведомление продавца о переквалификации товара в категорию реэкспорта;

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А также, по словам Эллы Бондаренко, могут потребоваться:

скан контракта/договора купли-продажи с приложениями, дополнениями и спецификациями;

скан и оригинал счѐта-фактуры (Invoice) и перевод инвойса;

скан технических документов на товар с печатью;

заполненная CMR/ЖД накладная/Коносамент в оригинале;

сканы документов, подтверждающих, что товар не использовался, не ремонтировался, и где указана причина реэкспорта;

в некоторых случаях — упаковочный лист, ветеринарный, фитосанитарный сертификат в оригинале.

Сроки

Дмитрий Светлов уточняет, что срок помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта не должен превышать 1 года со дня оформления таможенной процедуры выпуска их для внутреннего потребления. Срок вывоза товара с территории ЕАЭС — не более 4 месяцев после его помещения под таможенную процедуру реэкспорта.

Примеры российского реэкспорта

В пример можно привести перепродажу российского газа Китаем в 2022 году, когда из-за замедления экономики в результате карантинных ограничений, в стране образовались излишки неиспользуемого СПГ из России.

"С учетом того, что в настоящее время популярность приобретает процедура косвенного реэкспорта, позволяющая обходить торговые ограничения, примеры успешных операций стороны стараются не раскрывать. В тоже время, все помнят слова президента РФ о "белорусских" креветках и авокадо. И на какое-то время Беларусь была основным реэкспортером товаров в РФ. Сейчас другие страны ЕАЭС также активно начали применять подобные операции. Так, за 6 месяцев 2022 г. Казахстан увеличил экспорт высокотехнологической продукции с 15 млн до 184 млн долл. Кроме Казахстана активно подобные операции применяет Турция, Израиль и ОАЭ", — говорит Екатерина Тишакова.

Реэкспорт в бухучете

Реэкспорт товара, помещенного под таможенную процедуру реэкспорта, не облагается НДС.

"Если при ввозе товара, который в дальнейшем был реэкспортирован, на таможне уплачивался "ввозной" НДС, то этот НДС подлежит возврату. Исключение — случаи реэкспорта товаров, ранее помещенных под таможенные процедуры: переработка на таможенной территории, свободная таможенная зона, свободный склад. В данных случаях применяется ставка 0%. Восстановить принятый к вычету "ввозной" НДС нужно, если товар не использовался в облагаемой НДС деятельности и его вывоз в режиме реэкспорта не облагался НДС", — объясняет Екатерина Тишакова. Экспорт из Армении в Россию вырос на 187 процентов

Пример бухгалтерского учета процедуры реэкспорта:

1. Продажа с применением процедуры реэкспорта.

Содержание операции Дебет Кредит Приобретение товаров Товары приняты к учету 41 60 Затраты по транспортировке товаров включены в фактическую себестоимость 41 60 Отражены курсовые разницы по расчетам с поставщиком товара и с транспортной компанией 60 (91-2) 91-1 (60) Перечислена оплата иностранному поставщику 60 52 Перечислена оплата транспортной компании 60 52 (51) Отгрузка товаров Отгружены товары 45 41 Затраты на продажу, относящиеся к отгруженным товарам, включены в стоимость этих товаров 45 44 Затраты на доставку и страховку отгруженных товаров включены в их стоимость или в расходы на продажу 45 (44) 60, 76 Реализация товаров Отражена выручка от реализации товаров по договорной стоимости 62 90-1 Стоимость реализованных товаров списана в себестоимость продаж 90-2 45 Отражены курсовые разницы по расчетам с покупателем товара 91-2 (62) 62 (91-1) Получена оплата от иностранного покупателя 52 62 Начислен НДС по неподтвержденному реэкспорту 19-нр (76-нр) 68 При последующем подтверждении ставки 0%: уплаченный НДС принят к вычету 68 19-нр (76-нр) При последующем установлении невозможности подтвердить ставку 0%: уплаченный НДС отнесен на прочие расходы 91-2 19-нр (76-нр) Организация не рассчитывает впоследствии подтвердить правомерность применения ставки 0% Начислен НДС по неподтвержденному реэкспорту с отнесением на прочие расходы 91-2 68

2. Возврат товара.

Содержание операции Дебет Кредит Стоимость ввезенного товара уменьшена на сумму уплаченной ввозной таможенной пошлины, подлежащей возврату при реэкспорте 76-пошлина 41 (10) Договорная стоимость ввезенного товара отнесена на расчеты по претензии с иностранным поставщиком 76-2 41 (10) Оплачен таможенный сбор при реэкспорте 76-сбор 51 Сумма таможенного сбора отнесена на расчеты по претензии с иностранным поставщиком 76-2 76-сбор Некачественный товар, подлежащий возврату поставщику, принят на забалансовый учет 002 Некачественный товар возвращен поставщику 002 Восстановлен "ввозной" НДС, если ранее он был принят к вычету 19 68 Сторно НДС, начисленный к уплате при ввозе товаров 19 68 Уплаченные суммы "ввозного" НДС и ввозной таможенной пошлины возвращены на расчетный счет 51 68, 76-пошлина Отражены курсовые разницы по расчетам с иностранным поставщиком по предъявленной претензии 76-2 (91-2) 91-1 (76-2) Получен платеж от поставщика по признанной претензии 52 76-2

Возврат НДС при реэкспорте товаров

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 151 НК РФ при ввозе товаров на территорию РФ в таможенном режиме реэкспорта налог не уплачивается. США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении

"В случае если товар необходимо возвратить, например, в связи с браком, можно вернуть ввозной НДС, который был уплачен при оформлении таможенной процедуры выпуска товаров для внутреннего потребления. При вывозе товаров обратно поставщику при этом НДС не уплачивается", — объясняет Алена Панаско.

Для возврата "таможенного" НДС реэкспортеру необходимо подать соответствующее заявление в таможенный орган, которому были перечислены таможенные платежи и НДС в срок до истечения года, исчисляемого со дня, следующего за датой фактического вывоза товара, помещенного под таможенный режим реэкспорта. Это значит, что даже если планируется вывезти реэкспортируемый товар через другой таможенный пост, заявление о возврате НДС нужно подать в пост, в котором оформлялся ввоз товара.

Эксперт объясняет, что делать, если уплаченный налог уже был предъявлен к вычету: если ввезенные товары не использовались налогоплательщиком в операциях, признаваемых объектом налогообложения, и возвращены иностранному продавцу, то суммы НДС, уплаченные таможенным органам и принятые к вычету, подлежат восстановлению и уплате в бюджет.

Как избежать ситуации с возвратом товара

Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, советует обратиться к услугам специальных иностранных компаний для проведения предотгрузочной инспекции. Ими может быть составлен отчет о качестве товара и его соответствии установленным требованиям, анализ надежности и защиты во время транспортировки.

"Возможно и организовать предварительный осмотр товара на таможне. Также стоит запросить у поставщика фото- и видеоматериалы товара и упаковки перед его отгрузкой. Следует дополнительно указать, при каких условиях получатель вправе вернуть товар. Рекомендуется и наиболее точно определить характеристики товара для того, чтобы в последующем было легче подтвердить его брак", — отмечает эксперт. Российскую нефть избавили от дисконта. Но этому никто не рад

"Если говорить о такой разновидности реэкспорта как вынужденный, то, к примеру, при осуществлении ВЭД в сельскохозяйственной отрасли на 100 процентов избежать ситуации с возвратом товаров не удастся. Компании-импортеры порой сталкивались с поставкой некачественной и даже зараженной продукции, достичь договоренностей с поставщиками о возврате нежизнеспособного материала не всегда удавалось вплоть до судебного урегулирования. Если при этом отсутствует возможность решить вопрос посредством кредит-ноты в адрес импортера на сумму некачественной продукции, либо путем зачета платежа по иным имеющимся между контрагентами договорам, то при согласии поставщика принять обратно свой товар реэкспорт становится спасительным выходом из ситуации", — говорит Элла Бондаренко.

Как упростить возврат товара

По словам Дмитрия Светлова, минимизировать риски и сопутствующие расходы на реэкспорт товаров возможно, в том числе, за счёт грамотной проработки внешнеторгового контракта на поставку товаров:

В контракте необходимо детально оговорить возможность возврата (обязанности сторон, ответственность продавца за предоставление неполного комплекта документов или заявление недостоверных сведений о товаре, распределение и возмещение расходов, размер штрафов и т.д.). Подробно описать процедуру приёмки товаров, порядок действий сторон в случае выявления дефектов товаров, некомплектности поставки, проведения экспертизы при необходимости и т.д. Порядок предъявления претензий при поставке некачественного товара, а также порядок урегулирования споров в судебном порядке должен учитывать обстоятельства конкретной сделки и реальную возможность спора.

Преимущества и риски реэкспорта

Преимущество реэкспорта заключается в том, что можно вернуть товар поставщику и уплаченные за него таможенные платежи. Однако данная процедура не покрывает логистические и транспортные издержки. Белоруссия продлила ограничения на экспорт более 250 видов товаров

"К рискам можно отнести неразрешенный до сих пор контейнерный кризис. Данная проблема наиболее была актуальна в 2020 — 2021 годах. Приходилось ждать контейнер для осуществления возврата на протяжении нескольких месяцев. Могут возникнуть проблемы и с подтверждением брака товара. В большинстве случаев необходимо будет произвести дополнительные траты для этого", — говорит Оксана Васильева.

Юлия Шленская, президент таможенно-логистического оператора КВТ Сервис, считает, что к плюсам процедуры можно также отнести также возможность осуществления перепродажи товаров на таможенных складах, а к рискам:

из-за высокой вариативности ситуаций сложно просчитывать успешность осуществления этой процедуры;

не все таможни умеют качественно работать с этой процедурой из-за ее относительной нераспространенности среди участников ВЭД (в сравнении с процедурами импорта/экспорта). Это может влиять на сроки совершения операций с товарами, требующими реэкспорта.

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В последнее время, особенно из-за введения санкций, стал популярен так называемый косвенный реэкспорт. Его сущность заключается в том, что произведенной в одной стране товар не продается напрямую в другое государство, а проходит через нескольких поставщиков из разных стран, прежде чем попасть на конечный рынок.

"По этим же причинам используются и параллельный импорт, классический и "ложный" транзит. Так, транзит — это реализация товара, произведенного в одной стране, в другой для последующей его продажи уже представителям из третьего государства. Например, в дружественную для России страну могут ввозиться автомобили из Германии. В последующем данные ТС привозятся уже на рынок РФ. А "ложный" транзит предполагает отправку товара сразу же на конечный рынок, а его купля-продажа происходит уже во время пути", — объясняет Оксана Васильева.

Правовые и юридические аспекты реэкспорта

Правовые и юридические аспекты реэкспорта оговариваются в ТК ЕАЭС, ФЗ-289 "О таможенном регулировании" и ряде дополнительных нормативно-правовых документов.

"Анализ судебной практики за 2021 и 2022 год показывает, что если предпринимателем соблюдены все требования закона, товар идентифицирован корректно, документы заполнены верно, ввозные пошлины уплачены в нужном размере и никакие сроки не нарушены, то проблем с возвратом продукции в судах не возникнет, даже если таможенный орган по каким-то своим причинам отказал в возврате или зачете уплаченных пошлин и НДС", — отмечает Елена Финогенова.

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Екатерина Тишакова считает, что актуальность теме косвенного реэкспорта придают торговые ограничения. Потому что все чаще при санкционном давлении на третьи страны и лица контрагенты применяют так называемую процедуру овер-комплаенса — когда санкции и не являются обязательными для контрагента, но применяются им "на всякий случай". Например, массовый отказ от работы с российскими компаниями банков Турции, КНР и т.д.

"Поэтому важна диверсификация каналов поставок, наличие резервных логистических и банковских сопровождающих цепочек. Кроме того, нежелательным является и заключение длительных контрактов с крупным авансированием за поставляемые товары. Одновременно необходимо отметить, что тот, кто сумеет приспособиться к ситуации, создать динамичную, дублированную систему поставок получит огромные перспективы работы на рынке РФ и РБ, в т.ч. на высокодоходном рынке поставки техники, компьютерного, специального и иного оборудования", — отмечает эксперт.

"В целом процедура реэкспорта очень упрощает жизнь предпринимателям, которые работают с зарубежными партнерами. С одной стороны — это возможность перепродажи товаров с выгодой. Это может быть крайне полезно в эпоху обширных санкций. С другой — хороший инструмент для возврата бракованного товара и минимизации своих потерь, связанных с некачественной продукцией", — говорит Алена Панаско.