МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Обмен замороженных активов российских инвесторов на деньги иностранцев со счетов типа "С" потребует изменений в текущий санкционный режим, сообщил РИА Новости юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Дмитрий Дворецкий.

Министр финансов Антон Силуанов во вторник сообщил, что правительство России и ЦБ подготовили проект указа об обмене замороженных активов. Силуанов напомнил, что активы более 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей заблокированы за рубежом. На первом этапе, по его словам, инициатива властей затронет 100 миллиардов рублей.

ЦБ в среду разъяснил, что это коснется в первую очередь розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".

Как отмечает эксперт, текущий санкционный режим ЕС допускает разблокировку активов россиян в Euroclear только после получения разрешения (лицензии) финансового регулятора Бельгии, при этом разрешение может быть выдано только в отношении несанкционных лиц, о чем указывается Минфином Бельгии в перечне требований для подачи заявления на разблокировку активов на счетах НРД в Euroclear.

Тем не менее, обращает внимание Дворецкий, процесс получения разрешений (лицензий) занимает длительное время — рассмотрение каждого заявления занимает несколько месяцев. "Известны случаи рассмотрения заявлений более 12 месяцев, когда заявление было подано сразу после санкционирования НРД", — поясняет он.

"Таким образом, требуется внесение изменений в текущий санкционный режим в отношении активов несанкционных российских инвесторов, что может быть достигнуто с помощью: 1) выдачи бельгийским Минфином общего разрешения для несанкционных российских инвесторов; и/или 2) внесения изменений в Регламент ЕС № 269/2014, позволяющих не блокировать активы несанкционных российских инвесторов на счетах НРД в Euroclear; и/или 3) выпуска специального разъяснения Европейской Комиссией", — считает юрист.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ

Тем не менее, он отмечает также, что дополнительным обременением для российского инвестора является необходимость открыть счет в европейском брокере.

"За счет этого условия достигается условие о негласном запрете вывода активов россиян из европейской финансовой системы. Отдельно стоит отметить, что выдача разрешения Минфина Бельгии на разблокировку не означает, что европейские банки и брокеры обязаны принять разблокированные активы. Принимая во внимание количество российских инвесторов, это может стать дополнительным обременением", — поясняет Дворецкий.

По его мнению, не стоит также сбрасывать со счетов внутреннюю политику европейских банков: открытие счетов российским лицам сильно затруднено или невозможно, если такое лицо не обладает видом на жительство или вторым гражданством в ЕС.

"В отличие от российского банковского законодательства, европейское не устанавливает обязанности открытия счетов при обращении с заявлением на открытие счета. Другими словами, европейские банки могут отказать в открытии счетов любому лицу, сославшись только на свои внутренние комплаенс-политики", — отмечает юрист, обращая внимание на то, что на текущий момент неизвестно о готовящихся изменениях европейского законодательства, которые бы допускали разблокировку активов несанкционных российских инвесторов на счетах НРД в Euroclear.

"Допускаем, что планируемая "амнистия" активов лиц недружественных государств может быть первым шагом со стороны России, чтобы показать свою готовность обменяться заблокированными активами", — заключает Дворецкий.

О БЛОКИРОВКЕ

Европейские страны в прошлом году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: доходы иностранных инвесторов из недружественных стран с российских активов стали зачисляться в рублях на специальные счета типа "С". Конвертировать эти средства в валюту и выводить за рубеж можно только по решению специальной правительственной комиссии. Сумму накопленных на этих счетах средств власти официально не раскрывали.

Возможность обмена заблокированными активами власти прорабатывают довольно давно. Предполагается, что участие инвесторов, как российских, так и иностранных, в этом процессе будет добровольным. При этом старший инвестконсультант ФГ "Финам" Тимур Нигматулин заметил, что само по себе заявление властей РФ может подразумевать, что согласие иностранных депозитариев на стандартные процедуры разблокировки пока не получено.