МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Многие эксперты прочат скорый конец эпохи роста китайской экономики. Действительно ли китайскому чуду осталось не так долго жить, и чем это чревато для других стран — в материале "Прайм". Давят на газ. За океаном нащупали больное место Европы

А было ли чудо?

В последние годы темпы экономического роста Китая беспрецедентно замедляются. В 2022 году ВВП страны вырос лишь на 3 процента. В предыдущие два десятилетия этот показатель превышал 7 процентов, а в отдельные годы, особенно после глобального кризиса 2008-2009 годов, даже достигал 9-10 процентов, рассказывает и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Иными словами, чудо, действительно, было. Отсталая китайская экономика за пару десятилетий превратилась во вторую в мире.

При этом, как замечает экономист Егор Клопенко, произошел не только количественный, но и качественный рост — в стране удалось создать мощнейшую производственную базу, тысячи самых современных предприятий в любой отрасли промышленности.

"Едва ли не половина товаров в мире, особенно в дешевом сегменте, производится именно в Поднебесной. Другого такого примера в мире нет", — констатирует эксперт.

После кризиса 2008 года Китай осуществил крупнейший пакет мер поддержки экономики, в том числе, масштабное стимулирование инвестиций. По словам Смирнова, это позволило обеспечить не только существенный рост сектора недвижимости, но и обусловило серьезное накопление задолженности. "И это обстоятельство сегодня стало серьезной угрозой финансовой стабильности", — считает он.

В последние годы в китайской экономике — сдержанный внутренний спрос, растет безработица среди молодежи, снижается производительность. Не утихает и торговый конфликт с США, ограничивающий технологическое развитие Китая.

"В совокупности все эти факторы, ограничивающие рост экономики, приблизили ее к состоянию перегрева. В свою очередь, стресс в национальной финансовой системе, в особенности, перегруженность заимствованиями, ограничивает возможности госфинансов стимулировать экономический рост. Ведь в данном случае возникают новые риски продолжения роста задолженности", — указывает Смирнов.

С учетом этих трендов эксперты заговорили о завершении "китайского экономического чуда" и вступления экономики в циклическое замедление.

Главный козырь

Главный козырь Китая — огромное население с очень низкой стоимостью труда. Однако сейчас за плошку риса китайцы трудиться не хотят — средняя зарплата в стране составляет около 1,2 тысячи долларов США в месяц, что сопоставимо с европейскими цифрами. Так что этот козырь уже не так актуален. В Китае назревает дефолт, от которого вздрогнет весь мир

Не менее важную роль играло желание Европы и США использовать очень дешевый труд и потенциально безграничные возможности по количеству рабочих рук для снижения расходов при производстве товаров.

"Именно целенаправленные инвестиции Запада позволили Китаю добиться текущих результатов. Без них никакого бума бы не произошло", — полагает Клопенко.

Сейчас, когда стоимость труда в КНР выше, чем в соседних странах, производство товаров становится не таким выгодным. Запад, похоже, нацелился на создание новой производственной площадки в соседних странах: Индонезии, Вьетнаме и прежде всего — Индии. Постепенно инвестиции утекают туда, где этот выгоднее.

Рецессия из-за Китая

Вклад Китая в рост мирового ВВП превышал 30 процентов. Поэтому опасность замедления экономического роста в стране состоит в том, что мировая экономика может скатиться в новую глобальную рецессию.

Есть и другие неприятные последствия. Замедление роста страны может серьезно повлиять на другие страны, особенно те, которые связаны с Китаем по торговым и инвестиционным каналам.

"Так, ослабленный внутренний спрос в Китае ведет к снижению темпов роста его импорта, что вредит экспортерам товаров и услуг в КНР", — говорит Смирнов.

Сохранение высокого профицита торгового баланса Китая за последний год было связно преимущественно с более быстрым снижением импорта по сравнению с экспортом.

При этом на протяжении последних двадцати лет именно экспорт был ключевым драйвером экономического роста. Однако постпандемийное восстановление экономики замедлилось во многом вследствие снижения спроса на китайский экспорт.

Также торможение экономики Китая и слабый спрос на импорт ведут к излишней волатильности цен на сырьевых рынках, поскольку по многим видам сырья Китай является основным потребителем.

Если рассматривать высокотехнологичный сектор, то особо остро ослабление внутреннего спроса отражается на экспорте в Китай компонентов из стран Юго-Восточной Азии, например, Южной Кореи и Малайзии. C этими странами у Китая сложились прочные и эффективные региональные цепочки по производству автомобилей, электроники и других промышленных товаров, напоминает Смирнов.

Кроме того, США стремятся отключить Китай от поставок ключевых технологий и полупроводников, которые могли бы способствовать укреплению экспортного потенциала страны.

Эпоха "новой нормальности"

Большинство прогнозов указывают, что рост экономики Китая в 2023-2025 годах будет в диапазоне 4-5 процентов в годовом исчислении. Это, скорее всего, будет "новой нормальностью" для Китая, предполагает Смирнов. Они рискуют: главная нефтяная держава мира избавляется от госдолга США

При таком сценарии инвестиции в основной капитал замедлятся, а рынок Китая будет не таким привлекательным для иностранных инвесторов, как прежде.

"В целом, замедление экономического роста в Китае не представляет собой типичную стагфляцию, а лишь показывает уменьшение той скорости, с которой развивалась китайская экономика в последние десятилетия. Однако это явление уже может ознаменовать собой завершение эпохи экономической глобализации и перестройку всей системы международных экономических отношений", — рассуждает Смирнов.

В этой системе Китай, безусловно, сохранит позиции крупнейшего глобального экспортера и инвестора, но уже на более продвинутом технологическом уровне.

Что касается России, то Китай для нашей страны, с одной стороны, важен как крупнейший покупатель сырья. Но если падение экономического роста Поднебесной будет плавным, то этот объем просто выкупят другие страны, считает Клопенко. Азия все равно заберет нужный ей объем.

То же самое касается и поставки в Россию дешевых товаров. Нас, по мнению экономиста, постепенно ожидает все больше произведенного в других странах Азии и меньше произведенного в Китае. "Но это процесс на десятилетия, и здесь не стоит ждать серьезных потрясений", — заключает он.