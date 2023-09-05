МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Многие бизнесмены в нынешнее непростое время вкладывают силы, деньги и творческий потенциал в развитие России. Уже есть конкретные примеры того, как владельцы крупных российских компаний участвуют в создании новых точек притяжения на территории страны.

Тема включенности бизнеса в повышение потенциала регионов будет обсуждаться и на предстоящем ВЭФ-2023. Сегодня Россия возлагает надежды не просто на частные инвестиции, но и в целом на изменение отношения представителей российской бизнес-сферы к собственной стране, ее ресурсам и ее будущему. Это демонстрируют компании, которые по-настоящему искренне задумываются о перспективах своего региона и России в целом, вкладывают средства и усилия в решения стоящих перед страной задач.

Наглядный пример — Дальний Восток, площадка ВЭФ. Здесь сходятся стремления бизнеса улучшить состояние дел в стране и поддержка этих устремлений со стороны власти. Созданные в регионе территории опережающего развития (ТОР) с преференциями для бизнеса дали толчок волне новых инвестиций в регион. Как следствие, появилось более 400 новых предприятий, реализуется более 2,6 тысяч проектов, создано почти 200 тысяч новых рабочих мест.

Одним из направлений, где бизнес с успехом проявляет свою включенность в развитие России, является внутренний туризм. По мнению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сейчас есть много удачных предпринимательских инициатив с точки зрения развития регионов: "Идей очень много. Уверен, что они заинтересуют людей, послужат притоку инвестиций в регионы и увеличению количества рабочих мест. Скажу отдельно: очень важно, чтобы создавали места для отдыха с возможностью развития. Чтобы люди, которые приезжают, могли вместе с семьями, с друзьями получить большое количество предложений, связанных с осмотром местных достопримечательностей, возможностями саморазвития, занятиями наукой, новой учебой, с историческими корнями тех мест, куда они приезжают".

Частные инвестиции Мишустин считает основой для развития туризма в России. Немаловажно, что это еще и работа над смыслами, над новым культурным кодом страны. И не только потому, что туристы едут сегодня не просто за отдыхом, но за новыми идеями и впечатлениями. Не менее важно то, что сами регионы ждут таких новых смыслов, новых точек отсчета для своего развития, нового мировоззрения в духе нынешних глобальных изменений в обществе. "Смысл — это, конечно, за инвесторами. Чем больше будет смысла, тем больше людей поедут к вам", — говорит премьер.

«Действительно сегодня бизнес активно вкладывается в развитие регионов. И это настоящие патриоты России. Кто-то неразумно сбежал из собственной страны, но это зачастую люди, которые выводили деньги за рубеж, вместо того, чтобы вкладываться здесь и сейчас. Кто-то еще только размышляет. А кто-то реально действует. Причем видно, насколько вдохновлены предприниматели, компании тем, что создается их усилиями. В России открылись невероятные возможности для бизнеса! Многие сферы были монополизированы либо в них работали иностранные компании. Сейчас бизнес недружественных стран ушел, их ниши открыты, сделать можно очень многое. Те, кто смотрит в будущее, не прогадают. Они займут самую лучшую диспозицию, смогут расширить свое дело, поднять страну на новый уровень", — говорит Андрей Бунич, экономист и предприниматель, кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России.

В Минэкономразвития оптимистично смотрят на развитие туристической отрасли как стимул подъема регионов. Важная задача — расширять комплекс мер, которые позволят предпринимателям делать новые шаги, включаясь в эту сферу. Успешно выстрелили такие территории, как Приморский край, Кузбасс, Пермский край, Воронежская, Челябинская области, ЯНАО, Калининградская область. Масса планов у Краснодарского края и у регионов Севера.

Как правило, бизнес в подобных проектах делает все возможное для сохранения экологии и культурного наследия. Более того, именно благодаря включенности компаний в развитие туризма на территориях присутствия социальные и культурные ценности населения конкретного региона и его природа получают шанс на сохранение. Это и обеспечение социально-экономического развития, и поддержка малого и среднего предпринимательства, и создание новых рабочих мест.

В региональную инфраструктуру владельцы различных российских компаний инвестируют миллиарды. Для них это и совпадение интересов с целями государства, и бизнес-интересы, в том числе, видение потенциальной прибыли и новых возможностей, и удовлетворение амбиций, и проявление любви к родной стране. Включение бизнеса самых разных отраслей экономики в туризм становится трендом.

К примеру, туристическую инфраструктуру Хибин начал развивать несколько лет назад миллиардер Андрей Гурьев, владелец крупного производства удобрений "ФосАгро". В Мурманской области у города Кировск появился горнолыжный курорт Большой Вудъявр, компания вложила сюда не менее 5 миллиардов рублей.

Михайловский ГОК — градообразующее предприятие в Железногорске Курской области, его головная компания "Металлоинвест" (владелец миллиардер Алишер Усманов) разработала в регионе туристические маршруты в рамках проекта "ХочунаМГОК". Это серьезные вложения в промышленный туризм: любой может увидеть, как идет работа на знаменитой Курской магнитной аномалии.

Крупнейшая в России золотодобывающая компания "Полюс" (среди акционеров миллиардер Сулейман Керимов и его сын Саид Керимов) участвует в создании большого туристического кластера в Красноярском крае, это Торгашинский хребет и национальный парк "Красноярские столбы".

Миллиардер Владимир Потанин развивает Север, регионы своего бизнес-присутствия: компания "Норильский никель" планирует создать на Таймыре рядом с уникальным плато Путорана туркластер "Затундра", вложив в него более 20 миллиардов рублей. А в Мурманской области, на Кольском полуострове при участии "Норникеля" уже реализуется масштабный проект "Валла-Тунтури", инвестиции в который составляют более 30 миллиардов рублей. Через несколько лет на этих территориях появится развитая туристическая инфраструктура: отели, кемпинги, пешие и водные маршруты, разнообразные возможности для природного, исторического, этнотуризма.

Компания СУЭК, основанная миллиардером Андреем Мельниченко, поднимает туристический потенциал Кузбасса. Здесь есть природный заказник "Кокуйское болото", где растут редкие виды красивейших растений, в том числе сибирские орхидеи. Силами бизнеса здесь оборудованы экологические тропы, туристы могут знакомиться с уникальной экосистемой этой территории. Заметим, что Мельниченко, возглавляя комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию, не раз отмечал, что бизнесу важно предпринимать свои усилия для сохранения в стране конкурентоспособной рыночной экономики.

Миллиардер Александр Клячин, основатель одной из крупнейших на рынке недвижимости компании Gleden Invest и сети отелей Azimut Hotels инвестирует в горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области 10 миллиардов рублей — к 2032 году на площади в 118 га тут появятся десятки гостиниц, комплекс шале, детский лагерь, конгресс-центр и вся инфраструктура. Территория интересует и других бизнесменов.

Здесь строится и Владимир Евтушенков (Cosmos Hotel Group), и Искандер Махмудов (компания "УГМК-Застройщик"), а компания "Новапорт" Романа Троценко построит новый аэропорт стоимостью 14 миллиардов рублей. Проект "Большой Шерегеш" реализуется в парт¬нерстве с ВЭБ.РФ и при поддержке администрации Кузбасса и Ростуризма, он станет крупнейшим туристско-рекреационным кластером в стране.

Регионом присутствия нефтехимической компании "Сибур", крупным акционером которой является бизнесмен Леонид Минхельсон, является Тюменская область. Компания передала более 19 миллиардов рублей на строительство в Тобольске нового аэропорта и взлетно-посадочной полосы. В этом направлении смотрит и Виктор Вексельберг — его холдинг "Аэропорты регионов" включился в модернизацию аэропорта "Елизово" в Петропавловске-Камчатском, инвестиции составили более 17 миллиардов рублей.

Потенциал российского туризма огромный, подчеркивает Бунич: это источник и дохода, и занятости для местного населения, и развитие сопутствующих отраслей. "Те российские бизнесмены, кто не стоит на месте, а действует, закладывают фундамент мощного развития страны. Это и возможность переориентировать отдых россиян, в том числе тех, кто живет на этих территориях: оказывается, рядом — уникальные места с новыми комфортными курортными зонами. Пока некоторые удаленные регионы — это или дорого, или нет туристической инфраструктуры, но с участием бизнеса она появляется, а отдых там станет доступнее. Наконец, это и эмоциональная поддержка людей, живущих там: им их земля близка и понятна, и для них важно развитие их поселков, их городов, их региона. Есть смысл оставаться и жить", — говорит эксперт.

По его мнению, политическая и экономическая ситуация в мире спустя какое-то время изменятся. Уже через несколько лет не только российские, но и зарубежные туристы с интересом отправятся в новые места притяжения России, и мы к этому должны быть готовы.

"Важно переломить и отрицательную тенденцию оттока за рубеж. В России есть возможность преуспевать, зарабатывать, вкладываться, и это вдохновляет бизнес на новые проекты. На наших глазах растет новый слой предпринимателей. Это люди с другими установками, другой мотивацией, иначе мыслящие, с верной жизненной философией. И с ними Россия будет жить по-другому", — делает вывод экономист.