МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Временный запрет на экспорт дизеля и бензина решил локальную проблему с накачкой топлива российских АЗС. Однако он не поможет сдержать цены на бензин долго: есть факторы, которые играют не в пользу снижения. К тому же составить оно может всего пять процентов. Новак объяснил причину падения цен на топливо в России

Дорого и дефицитно

Нефтяные компании вынуждают правительство вновь заняться "бензиновым вопросом": не в первый раз министрам приходится предпринимать меры, чтобы заставить нефтяников не повышать цены на топливо для россиян. В этот раз пришлось вводить эмбарго на продажу дизеля и бензина для иностранцев.

Почти все лето 2023-го цены на топливо в России росли. А ближе к осени возникла новая проблема: регионы начали жаловаться в Минтранс, Минсельхоз, Минэнерго на то, что им не хватает бензина и дизеля. В сезон сбора урожая дефицит с топливом испытывали в Астраханской, Саратовской, Волгоградской, Рязанской областях, а также в Калмыкии и Крыму.

Правительству в очередной раз пришлось принимать меры. 21 сентября был запрещен экспорт дизеля и бензина (за исключением стран ЕАЭС). Это позволит не только насытить внутренний рынок топливом, но и сдержать цены на него, посчитали в правительстве.

Особый интерес кабмина к этой теме понятен: транспортные расходы включают в цены товаров и услуг, и соответственно, чем больше расходы на бензин, тем выше цены в магазинах, тем сильнее инфляция. Путин призвал разобраться с ценами на топливо в России

Рынок отреагировал мгновенно: уже на следующий день, 22 сентября, цена бензина снизилась на 10 процентов. А в целом за неделю цены рухнули на 20 процентов и многие ожидали, что это продолжится и дальше.

Но речь идет о контрактах на бирже, и те, кто покупает их, получает подешевевший бензин не сразу. В рознице цены оставались такими же высокими и никакого 20-процентного падения не произошло.

В ситуацию пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину, который на совещании в среду заметил: "Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен".

На следующий день после совещания с президентом вице-премьер Александр Новак, который курирует энергетику, поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на автозаправках и также привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен. Он также поручил ФТС следить за тем, чтобы запрет на экспорт топлива в другие страны соблюдался.

Недолгий эффект от эмбарго

Разница между биржевыми и розничными ценами объяснима: для того, чтобы до покупателей дошел подешевевший бензин и дизель, необходимо время на его перевозку. Иногда это занимает двадцать дней, а иногда может доходить и до полутора месяцев, поскольку РЖД и так загружена осенью.

Конечный покупатель — будь то аграрий на посевной или владелец автомобиля, почувствует снижение цены не ранее, чем через три недели, во второй половине октября. Правительство готово на кардинальные меры по урегулированию цен на топливо

Правда, эффект от эмбарго продлился меньше недели. Уже 26 и 27 сентября цены поставочных контрактов начали расти. С одной стороны, это была привычная коррекция. С другой стороны — трейдеры стали активно пополнять свои запасы на локальных минимумах котировок.

Рост предложения по более низким ценам привел к ажиотажному спросу, что вновь вызвало подорожание: покупатели понимают, что такого резкого снижения цен может не быть еще долго, поэтому закупают впрок на зимний период.

Еще одна причина роста — выгода от продажи топлива на внешнем, а не внутреннем рынке. Запрет экспорта не распространялся на страны ЕАЭС, и экспортеры могли воспользоваться этой лазейкой для продажи. Из-за слабого рубля цены на нефтепродукты на внутреннем российском рынке ниже, чем на мировом. Это значит, что для производителей сейчас выгоднее продавать за рубеж.

Интересы и ответственность нефтяников

Даже при большом внимании президента и правительства нельзя гарантировать, что цены на топливо в рознице упадут так же мощно, как и на бирже. Падения на 20 процентов не будет. Розничные цены, если и снизятся, то в пределах пяти процентов, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. В Минэнерго раскрыли причину роста цен на дизель в России

Крупные аграрии, которым сейчас необходим дизель и топливо для обеспечения урожая на следующий год, очевидно получат топливо раньше. Но их интересует не только цена, а в целом объем и стабильность поставок.

По мнению доктора экономических наук, заведующего лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Алексея Ведеева, запрет на экспорт сможет устранить временно возникший дефицит топлива и стабилизировать оптовые цены. Главное, сейчас идет сезон посевных, и аграрии, более всего пострадавшие от волны серого экспорта топлива, смогут без лишних издержек и расходов завершить уборочные работы.

Но владельцам транспорта не стоит расслабляться: запрет на экспорт бензина и дизельного топлива в России продлится всего несколько недель до введения более сложной системы — благоприятной для интегрированных нефтяников.

"Потенциальное открытие экспорта, вероятно, только для крупных НПЗ, может вызвать локальный рост котировок с учетом резкого роста международных цен на бензин и дизтопливо, так как трейдеры могут начать закупки заранее", — говорит Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".

Кроме того, с 1 сентября начинают работать корректировки топливного демпфера, как по бензину, так и по дизельному топливу, которые снижают выплату компенсации нефтяникам на 50 процентов до конца 2026 года. Это позволит государству сэкономить около 30 миллиардов рублей в месяц. Борьба за дизель: нехватка топлива делает российскую нефть золотой

Отмена демпфера означает, что нефтяные компании будут получать меньше денег из бюджета, поэтому они захотят компенсировать их за счет покупателей. Если на внешнем рынке продавать топливо выгоднее, то россиянам либо придется сокращать потребление бензина и дизеля, либо платить больше.

Поэтому можно полагать, что если раньше цена на бензин и дизель в России в целом росла на уровне инфляции, то с 2024 года не исключено, что она будет расти более высокими темпами. Поэтому за поведением нефтяников на внутреннем рынке будут смотреть внимательнее: президент Путин уже попросил министров "плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы они тоже свою ответственность понимали".