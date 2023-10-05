Путин: самонадеянность Запада просто зашкаливала, Россию никто не слушал
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Проблема отношения Запада к России состоит в геополитических интересах, надменном отношении к другим и самоуверенности, но эта эпоха приходит к концу. Главное из выступления Владимира Путина на форуме «Валдай».
Конец колониального владычества
В международной системе, где царит произвол единственно правого, под ударом может оказаться кто угодно. И гегемон уже утратил чувство реальности.
Россия после распада СССР рассчитывала включиться в справедливое мироустройство, но готовность к взаимодействию "некоторые поняли превратно" — "как признание, что Россия готова действовать в чужом фарватере". Интересы и настойчивые предложения Москвы просто игнорировали. Путин напомнил, что даже высказывал предположения о вступлении России в НАТО: "Мы-то считали, что мы свои, буржуинские. Что еще-то? В чем проблема?". Видимо, проблема в геополитических интересах, надменном отношении к другим, сделал вывод президент.
Путину очевидно, что стремление загнать мир в дихотомию "мы/они" — порочное наследие западной политической культуры ХХ века. Западным элитам нужен враг, борьбой с которым можно объяснить экспансию и сохранить внутренний контроль в определенной системе. Например, внутри блока НАТО.
"Враг есть — все должны сплотиться вокруг начальника", — объяснил логику президент.
Фактический любой, кто ведет себя независимо, моментально превращается для западных элит в препятствие. При этом изобретаются разные причины для принуждения, раздуваются несуществующие угрозы. Россия, по словам Путина, — излюбленная тема политиканов, но образ врага лепят из всех: из Китая, Индии, всего мусульманского мира.
Путин винит Запад в создании закрытых форматов вместо открытой архитектуры сотрудничества. Блоковый подход — попытка загнать в клетку обязательств, отъем части суверенитета, навязывание своих экономических интересов.
Но такая эпоха подходит к концу. И западным элитам пора "протереть глаза". "Эпоха колониального владычества больше не вернется", — резюмировал глава государства.
Государство — цивилизация
Современному миру чужда унификация, каждое общество хочет действовать само, в опоре на ценности, сформулированные внутри него, полагает Путин. Основные качества такой модели — многообразие и самодостаточность.
Россия же — самобытное государство-цивилизация. В этой формулировке — основные принципы мироустройства, на победу которого надеется российский президент. Бороться нужно с навязанными стандартами "цивилизационного мира", соблюдение которых обеспечивается "дубинкой господина".
"Цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет навязывать себе", — предполагает российский президент.
И предавать свою цивилизацию нельзя: "Это отвратительно". Но под цивилизацией Путин понимает не территорию, а людей.
Насчет территорий — у России нет никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных земель: "Нам еще осваивать и осваивать — и Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток".
Путин также назвал шесть принципов, которых придерживается Россия и соблюдать которые призывает остальных: стремление жить в мире без искусственных барьеров, сохранить национальное и культурное многообразие, коллективно решать проблемы, перестать смотреть на других как на изгоев и дикарей, добиваться справедливости для всех и, наконец, равноправие.
Бюджет не резиновый, но справляемся
Путин заявил, что в России естественным образом началась структурная перестройка экономики. То, что раньше получали по импорту из Европы, постепенно смогли заменить своими товарами. Начали вкладывать деньги и в развитие сельхозпроизводства внутри страны.
"Мы преодолели все проблемы, возникшие после санкций, и начали новый этап развития. На новой базе", — добавил президент.
У России бюджет "не резиновый", но пока справляемся. Расходы на оборону и безопасность выросли в два раза, но при этом у нас профицит бюджета в этом квартале свыше 660 миллиардов рублей. Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика. "Сказать, что мы чрезмерно тратим на пушки, а не на масло — это не так. Все обязательства в полной мере исполняются", — подчеркнул Путин.
Есть проблемы с нехваткой рабочей силы, но растут реально располагаемые доходы населения, больше чем на 12 процентов, сказал Путин. Впереди важная работа в области микроэлектроники.
https://1prime.ru/articles/20231005/841903134.html