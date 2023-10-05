МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Проблема отношения Запада к России состоит в геополитических интересах, надменном отношении к другим и самоуверенности, но эта эпоха приходит к концу. Главное из выступления Владимира Путина на форуме «Валдай». Путин раскрыл, как Запад построил свое благосостояние

Конец колониального владычества

В международной системе, где царит произвол единственно правого, под ударом может оказаться кто угодно. И гегемон уже утратил чувство реальности.

Россия после распада СССР рассчитывала включиться в справедливое мироустройство, но готовность к взаимодействию "некоторые поняли превратно" — "как признание, что Россия готова действовать в чужом фарватере". Интересы и настойчивые предложения Москвы просто игнорировали. Путин напомнил, что даже высказывал предположения о вступлении России в НАТО: "Мы-то считали, что мы свои, буржуинские. Что еще-то? В чем проблема?". Видимо, проблема в геополитических интересах, надменном отношении к другим, сделал вывод президент.

Путину очевидно, что стремление загнать мир в дихотомию "мы/они" — порочное наследие западной политической культуры ХХ века. Западным элитам нужен враг, борьбой с которым можно объяснить экспансию и сохранить внутренний контроль в определенной системе. Например, внутри блока НАТО.

"Враг есть — все должны сплотиться вокруг начальника", — объяснил логику президент.

Фактический любой, кто ведет себя независимо, моментально превращается для западных элит в препятствие. При этом изобретаются разные причины для принуждения, раздуваются несуществующие угрозы. Россия, по словам Путина, — излюбленная тема политиканов, но образ врага лепят из всех: из Китая, Индии, всего мусульманского мира. Путин объяснил, зачем западным элитам нужен образ врага

Путин винит Запад в создании закрытых форматов вместо открытой архитектуры сотрудничества. Блоковый подход — попытка загнать в клетку обязательств, отъем части суверенитета, навязывание своих экономических интересов.

Но такая эпоха подходит к концу. И западным элитам пора "протереть глаза". "Эпоха колониального владычества больше не вернется", — резюмировал глава государства.

Государство — цивилизация

Современному миру чужда унификация, каждое общество хочет действовать само, в опоре на ценности, сформулированные внутри него, полагает Путин. Основные качества такой модели — многообразие и самодостаточность.

Россия же — самобытное государство-цивилизация. В этой формулировке — основные принципы мироустройства, на победу которого надеется российский президент. Бороться нужно с навязанными стандартами "цивилизационного мира", соблюдение которых обеспечивается "дубинкой господина".

"Цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет навязывать себе", — предполагает российский президент.

И предавать свою цивилизацию нельзя: "Это отвратительно". Но под цивилизацией Путин понимает не территорию, а людей.

Насчет территорий — у России нет никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных земель: "Нам еще осваивать и осваивать — и Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток". Путин заявил о необходимости строительства нового мира

Путин также назвал шесть принципов, которых придерживается Россия и соблюдать которые призывает остальных: стремление жить в мире без искусственных барьеров, сохранить национальное и культурное многообразие, коллективно решать проблемы, перестать смотреть на других как на изгоев и дикарей, добиваться справедливости для всех и, наконец, равноправие.

Бюджет не резиновый, но справляемся

Путин заявил, что в России естественным образом началась структурная перестройка экономики. То, что раньше получали по импорту из Европы, постепенно смогли заменить своими товарами. Начали вкладывать деньги и в развитие сельхозпроизводства внутри страны.

"Мы преодолели все проблемы, возникшие после санкций, и начали новый этап развития. На новой базе", — добавил президент.

У России бюджет "не резиновый", но пока справляемся. Расходы на оборону и безопасность выросли в два раза, но при этом у нас профицит бюджета в этом квартале свыше 660 миллиардов рублей. Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика. "Сказать, что мы чрезмерно тратим на пушки, а не на масло — это не так. Все обязательства в полной мере исполняются", — подчеркнул Путин.

Есть проблемы с нехваткой рабочей силы, но растут реально располагаемые доходы населения, больше чем на 12 процентов, сказал Путин. Впереди важная работа в области микроэлектроники.