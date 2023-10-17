МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Кредитная карта — это один из финансовых инструментов, который наряду с кредитом позволяет тратить средства банка с их последующим возвратом. О том, что это такое простыми словами, в чем суть кредитки и ее отличия от других банковских предложений, условия и как оформить карту, — в материале агентства "Прайм". Как оформить кредитные каникулы: виды и условия отсрочки в 2023 году

Кредитная карта

Кредитная карта — это банковский продукт, который позволяет владельцу совершать покупки, переводить и снимать наличные в случаях, когда нет собственных средств. Денежные операции совершаются за счет самого банка, а клиенту дается определенный промежуток времени, за который он должен возместить потраченное.

Кредитная карта может выпускаться в двух вариантах: пластиковом и цифровом. Первый мало отличается от дебетовой карты — это небольшой пластиковый носитель, на котором есть следующая информация:

имя и фамилия держателя;

уникальный номер;

срок действия;

чип, магнитная полоса и код для бесконтактной оплаты;

CVC или CVV-код.

Цифровая карта имеет все те же атрибуты, кроме чипа и магнитной полосы, так как она не выпускается в физическом варианте и, следовательно, используется для покупок в интернете или в качестве платежного средства через телефон с помощью функции NFC. Хранится такая кредитка в приложении банка и в платежной программе (при наличии), например, Mir Pay. Депозит в банке: виды и условия, как открыть, преимущества и недостатки

Отличия

Принимая решение об оформлении кредитной карты, сначала нужно разобраться, чем она отличается от других банковских продуктов.

От дебетовой карты

Главное отличие кредитки от дебетовой карты заключается в том, что последняя позволяет тратить, снимать и переводить только собственные средства владельца. При этом, чаще всего, за пользование своими деньгами банк не взимает комиссию (это зависит от условий конкретного банка). У кредитного продукта есть возобновляемый лимит, предоставляемый финансовой организацией, за счет которого можно оплачивать различные покупки, но впоследствии потраченную сумму необходимо вернуть. Многие банки за пользование заемными деньгами взимают процент, который, в случае невозврата долга, кратно увеличивается. Переводы и снятие наличных с таких карт тоже облагаются комиссией, причем достаточно существенной.

Дебетовую карту гораздо проще оформить, необходимо лишь соответствовать возрастным ограничениям, которые выставляет банк, и предоставить паспортные данные. Для оформления кредитки условий больше и получить ее сложнее.

От кредита

На первый взгляд, у кредитной карты и потребительского кредита много общего, но все-таки это совершенно разные банковские продукты:

кредит оформляется на строго установленный период времени, тогда как кредиткой можно пользоваться постоянно, только иногда обновляя пластиковый носитель;

сумма кредита неизменна, а лимит на кредитной карте может быть увеличен или уменьшен по усмотрению банка;

кредит подразумевает регулярные взносы (проценты + основной долг), которые установлены договором заранее. При использовании кредитки проценты можно вообще не платить, если успеть вернуть долг во время льготного периода, а внести на карту потраченную сумму можно в любой удобный день;

оформить кредит сложнее, особенно если требуется крупная сумма. Банк может выставить довольно жесткие условия и потребовать справку о доходах, при оформлении кредитной карты, как правило, достаточно лишь указать месячный заработок и соответствовать установленным возрастным рамкам. Россиянам рассказали, что важно проверять, оформляя кредит

Принцип погашения долга

В договоре к кредитной карте или в банковском приложении на телефоне в описании может быть пункт «Условия погашения», где отдельно рассматривается вариант со льготным периодом и с ежемесячным платежом. Это не взаимоисключающие понятия, и в том, и в другом случае заемщику необходимо выплачивать банку определенную сумму, а какую именно — зависит уже от термина.

Понятие "льготный период"

Льготный период — это время, за которое необходимо погасить задолженность по карте и тогда банк не начислит на нее проценты. Он может начинаться с момента выпуска карты, после первой покупки или соответствовать календарным месяцам.

Например, банк указывает, что период без процентов 120 дней на покупки, совершенные за один календарный месяц. Значит владелец, воспользовавшись кредитным лимитом с 1 по 30 сентября, должен будет возместить потраченную сумму до 31 декабря.

Понятие "ежемесячный платеж"

Ежемесячный платеж — это обязательная сумма, которую должен выплачивать владелец карты каждый месяц, чтобы сохранить льготный период. Это не фиксированная сумма, она зависит от условий банка и размера долга. Например, ежемесячный платеж по договору составляет 5 % от задолженности, а льготный период составляет 120 дней. Владелец карты совершил покупку за счет кредитного лимита на 20 000 рублей в период с 1 по 30 сентября. Его льготный период — до 31 декабря, но, чтобы он сохранился, в октябре и ноябре необходимо внести по 1000 рублей, то есть всего 2000 рублей, которые будут учтены в счет долга.

Ответственность за просрочку и санкции

Под просрочкой подразумевается то, что владелец карты нарушил условия договора, заключенного с банком. Она может возникнуть при несвоевременном взносе ежемесячного платежа или не выплате основного долга за льготный период. В этих случаях:

прекращается действие льготного периода и/или блокируется неиспользованный кредитный лимит;

на сумму задолженности начисляются проценты, увеличивая размер долга. Процентная ставка известна заранее и установлена договором, при этом она, как правило, значительно выше годовой ставки обычного потребительского кредита;

просрочка имеет негативное значение для кредитной истории, что повлияет на дальнейшую вероятность одобрения займов.

Плюсы и минусы

Кредитная карта, как и любой финансовый инструмент, имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам можно отнести:

наличие льготного периода. Это дает возможность заемщикам вернуть ту же сумму, которую они позаимствовали, не переплачивая проценты, как в случае с кредитом;

кредитный лимит постоянно обновляется. Средства, которые заемщик может потратить, восполняются после погашения долга точно так же как и обновляется льготный период, превращая кредитную карту в подобие бесконечного беспроцентного кредита;

возможность тратить деньги на любые цели, не отчитываясь за них перед банком;

возможность заработать приятные бонусы. Многие кредитные карты имеют опцию накопления кэшбэка или «миль» за покупки. Первый обычно возвращается в виде рублей обратно на счет, «мили» копятся отдельно и впоследствии их можно потратить на покупку авиа- или ж/д билетов.

Среди недостатков кредитной карты можно выделить:

высокая процентная ставка. Она начисляется на задолженность в случае ее непогашения в установленные сроки и бывает значительно выше, в сравнении с обычным кредитом;

комиссия за использование. Выпуск карты чаще всего бесплатный, но, если пользоваться средствами, банк может ежемесячно или ежегодно списывать страховку или комиссию. Некоторые банки оставляют за заемщиком право отключить страхование, такие подробности необходимо уточнять заранее, чтобы внезапное списание не стало сюрпризом;

высокая комиссия за переводы и снятие наличных. Тарифы у всех банков разнятся, но чаще всего комиссия включает в себя фиксированный платеж и процент от желаемой суммы. К тому же, многие банки считают снятие и переводы как действия, не входящие в льготный период, поэтому за них придется отдавать с процентами. Эти нюансы обязательно прописываются в договоре.

Что такое лимит кредитования и как его увеличить

Под кредитным лимитом подразумевается та сумма, которую банк «начисляет» на кредитную карту и которой заемщик может пользоваться. Она рассчитывается индивидуально, во внимание берутся стаж работы, платежеспособность, дополнительные источники дохода, кредитная история, наличие зарплатной карты конкретного банка и другое. Также кредитный лимит может уменьшаться или увеличиваться. Это решение принимает банк с учетом своевременности погашения ежемесячных платежей и общего долга, активности пользования картой и т.д. Россиянам объяснили, как закрыть кредит и не остаться в должниках у банка

Как оформить кредитную карту и какие бывают условия

Оформить кредитную карту можно в отделении либо подав заявку через мобильное приложение или официальный сайт банка. Последние два способа особенно удобны, если заемщик уже является клиентом выбранной финансовой организации, тогда кредитную карту ему доставят на дом после одобрения.

Чаще всего требуется следующая информация:

фамилия, имя и отчество;

паспортные данные (серия и номер, место рождения, орган выдачи и номер подразделения, место прописки);

последнее место работы и общий трудовой стаж;

месячный доход (с учетом дополнительных источников);

желаемый кредитный лимит;

номер телефона.

Также дополнительно могут запросить сведения о составе семьи, образовании и контакты доверительного лица. Справку о доходах, как правило, не требуют, но, если она есть, — лучше взять с собой, потому что условия в каждом банке могут отличаться. Если заемщик не является клиентом банка, то могут потребоваться еще СНИЛС и ИНН.

Из самых распространенных требований к заемщику можно выделить:

возраст от 21 (иногда 23) до 65 лет;

гражданство РФ;

стаж на последнем месте работы от 3-х месяцев.

Как правильно пользоваться кредиткой

Кредитная карта может стать удобным финансовым инструментом, если соблюдать несколько простых советов по ее использованию:

Закрывать задолженность задолго до окончания льготного периода, чтобы исключить вероятность просрочки и начисления высоких процентов. Зачисление средств может происходить с задержкой, поэтому откладывать все на последний день нецелесообразно. Свои собственные средства хранить на дебетовой карте, а не на кредитной. Тратить по кредитке не больше месячного заработка, а лучше — не больше той суммы, которая остается от зарплаты после уплаты всех необходимых платежей. Не снимать наличные и не совершать переводы с кредитки на другие карты и счета. Россиян предупредили, что нельзя делать с плохой кредитной историей

По словам Дмитрия Янина, председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), нужно обязательно следить за своей долговой нагрузкой. Заводить вторую, третью кредитные карты и параллельно использовать их — это путь, который ведет к росту задолженности. Если человек решит оформить кредитную карту при наличии других действующих кредитов, то сначала необходимо просчитать будущие платежи по всем займам, которые в совокупности не должны превышать 30 % доходов.

Как закрыть кредитную карту

Чтобы закрыть кредитную карту, необходимо оплатить весь долг по ней. После этого можно обратиться в отделение банка или выбрать соответствующую опцию в мобильном приложении. Расторжение договора и закрытие карты и счета происходит не сразу, процесс может занять до 30 дней. Иногда банк не блокирует доступ к карте на это время, поэтому заемщик не должен производить оплату с кредитки, иначе придется проходить всю процедуру снова.